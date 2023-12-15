ቴሬንስ ሻነን ጁኒየር፡ ሊቆም የማይችል ኃይል

ለኢሊኖይ የቅርጫት ኳስ ቡድን የአምስተኛው ዓመት ከፍተኛ ጠባቂ ቴሬንስ ሻነን ጁኒየር፣ እሱ የሚታሰበው ኃይል መሆኑን ደጋግሞ አረጋግጧል። እሱ በጨዋታው መጠን ወይም በሚሰጠው ትኩረት ላይ ባያተኩርም, አንድ ነገር ይገነዘባል - በማዲሰን ስኩዌር ጋርደን አልተሸነፈም. በጂሚ ቪ ክላሲክ 2-0 ሪከርድ አንድ በቴክሳስ ቴክ እና አንዱ ኢሊኖይ ጋር ሻነን በሁለት ከባድ ችግሮች ውስጥ ችሎታውን አሳይቷል።
በታህሳስ 1 የቴክሳስ ቴክ በቁጥር 2019 ሉዊስቪል ላይ ባሸነፈበት ወቅት ሻነን 13 ነጥቦችን አበርክቷል። ይሁን እንጂ ባለፈው ታኅሣሥ ወር 2 ቴክሳስ ላይ ለኢሊኖይ ባደረገው ውድድር ያሳየው ብቃት እንደ ጎበዝ ተጫዋችነት ደረጃውን ያጠናከረው ነው። በሁለተኛው አጋማሽ መገባደጃ ላይ እና በትርፍ ሰአት ላይ የተረከበው ሻነን ኢሊኒውን 85-78 በሆነ አስደናቂ ውጤት አሸንፏል።
ኢሊኖይ ከ 11 ፍሎሪዳ አትላንቲክ ጋር ለመፋለም ሲዘጋጅ፣ ሌላ አስደናቂ አፈጻጸም ለማቅረብ ሁሉም ዓይኖች ሻነን ላይ ይሆናሉ። ሩትገርስ ላይ በበላይነት ባደረገው አሸናፊነት አስደናቂ ባለ 23-ነጥብ፣ 10-የተመለሰው ድርብ-ድርብ ሻነን በመጋቢት ወር ለመላው አሜሪካዊ እውቅና ከፍተኛ ተወዳዳሪ መሆኑን አረጋግጧል።
አሰልጣኝ ብራድ አንደርዉድ ሻኖንን የሀገሪቱ ምርጥ ባለሁለት መስመር ተጫዋች በማለት በተከታታይ ያሞካሹት እና ለዚህም በቂ ምክንያት አላቸው። ሻነን በመከላከል ረገድ ጥሩ ብቃት ማሳየቱ ብቻ ሳይሆን በ20 ምርጥ ቡድን ውስጥም ግልፅ አጥቂ መሪ ነው። የእሱ አፀያፊ ሪፐብሊክ ተሻሽሏል, እና የበለጠ ቋሚ እና ታጋሽ ተጫዋች ሆኗል. ሻነን ትክክለኛ ጨዋታዎችን ማድረግ እና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ኳሶችን ማለፍ መቻሉ ጨዋታውን ከፍ አድርጎ የቡድን አጋሮቹን ጠቅሟል።
የሻነን ጎል የማስቆጠር ችሎታ የማይካድ ቢሆንም የተሻሻለው ባለ ሶስት ነጥብ ተኩስ በጨዋታው ላይ ሌላ ገጽታ ጨምሯል። ተቃዋሚ ቡድኖች አሁን በስክሪኖች ስር የመግባት አስቸጋሪ ምርጫ ይገጥማቸዋል እና ሻነንን ከቅስት ማዶ ተኩሶ መትቶ ወይም ስክሪን ላይ በማለፍ እና ሻነን ከመንጠባጠብ ላይ እንዲያጠቃ ያስችለዋል። ለመከላከያ መጥፋት ሁኔታ ነው።
የሻነን የተጫዋችነት እድገት እና ከተለያዩ የመከላከያ ስልቶች ጋር መላመድ መቻሉ እውነተኛ የሶስትዮሽ ስጋት ያደርገዋል። በፍርድ ቤቱ ላይ የበላይነቱን ሲቀጥል የሻነን የወደፊት ዕጣ ብሩህ እንደሚሆን ምንም ጥርጥር የለውም, እና በኢሊኖይ የቅርጫት ኳስ መርሃ ግብር ላይ ዘላቂ ተጽእኖ ይኖረዋል.