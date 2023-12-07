በተጠናከሩ ጥረቶች መካከል በሳን ፍራንሲስኮ ውስጥ የመኪና መግቻዎች ጣል

የሳን ፍራንሲስኮ ከንቲባ የለንደኑ ብሬድ እንዳሉት በሳን ፍራንሲስኮ የመኪና መሰባበር ባለፉት ሶስት ወራት ውስጥ ከፍተኛ የ50% ቅናሽ አሳይቷል። ይህ ቅናሽ በሳን ፍራንሲስኮ ፖሊስ ዲፓርትመንት እና በሳን ፍራንሲስኮ አውራጃ አቃቤ ህግ ቢሮ በተተገበሩ የተጠናከረ የማስፈጸሚያ ስልቶች ውጤት ነው።
ይህንን ቀጣይነት ያለው ጉዳይ ለመዋጋት በሚደረገው ጥረት የከተማው መሪዎች እና ህግ አስከባሪዎች በነሀሴ ወር የመኪና ስርቆት ማስፈጸሚያ ስልቶችን መስፋፋታቸውን አስታውቀዋል። ይህ እርምጃ የተወሰደው ካለፈው አመት የመኪና ስርቆት የቆመ በመሆኑ ነው። ነገር ግን እነዚህ ስልቶች ከተተገበሩበት ጊዜ ጀምሮ በመኪና መሰበር ላይ ከፍተኛ ቅናሽ አለ።
የተጨመሩት የማስፈጸሚያ እርምጃዎች እንደ ማጥመጃ መኪናዎች፣ ሲቪል የለበሱ መኮንኖች እና ጠንካራ ክስ የመሳሰለ ዘዴዎችን ያጠቃልላል። የከተማው መሪዎች፣ የSFPD ዋና ቢል ስኮት እና የዲስትሪክቱ አቃቤ ህግ ብሩክ ጄንኪንስን ጨምሮ፣ እነዚህን ጥረቶች ለማስቀጠል እና የበለጠ ለማጠናከር ቆርጠዋል።
ከንቲባ ብሬድ ተጨማሪ 400 አውቶሜትድ የታርጋ አንባቢ ካሜራዎች በከተማው ውስጥ በ100 መገናኛዎች እንዲሰማሩ የሚያስችል ህግ እንዲወጣ በተቆጣጣሪ ቦርድ ደረጃ እየተሟገተ ነው። በተጨማሪም፣ SFPDን ለመቀላቀል በመተግበሪያዎች ላይ አስደናቂ ጭማሪ ታይቷል፣ ይህም ለሕዝብ ደህንነት አስተዋፅዖ ለማድረግ ፈቃደኛ ከሆኑ ሰዎች አዎንታዊ ምላሽን ያሳያል።
ከንቲባ የለንደኑ ብሬድ የፖሊስ መኮንኖች እና አቃብያነ ህጎች ፈታኝ የሆነውን የመኪና ስርቆት ችግር ለመፍታት ለሚያደርጉት ስራ አድንቀዋል። ይህንን ችግር በከተማ አቀፍ ደረጃ ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመቋቋም የህግ አስከባሪ አካላትን አስፈላጊ መሳሪያዎችን ማቅረብ አስፈላጊ መሆኑን አስገንዝባለች። የመጨረሻው ግቡ የሳን ፍራንሲስኮ ውስጥ ነዋሪዎችን እና ጎብኝዎችን ደህንነት ማረጋገጥ ነው, ይህም በመኪና መሰባበር ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር እንደሚውሉ እና ክስ እንደሚመሰርቱ ግልጽ ማድረግ ነው.
የዲስትሪክቱ አቃቤ ህግ ብሩክ ጄንኪንስ እንደዚህ አይነት ባህሪ የማይታለፍ አዲስ መስፈርት በሳን ፍራንሲስኮ ውስጥ ለመመስረት ለአውቶ ዘራፊዎች የማያቋርጥ ተጠያቂነት እንደሚያስፈልግ አፅንዖት ሰጥተዋል።
በማጠቃለያውም የህግ አስከባሪ አካላት እና የከተማው አመራሮች የተጠናከረ ጥረት በሳን ፍራንሲስኮ የመኪና መስበር በከፍተኛ ሁኔታ እንዲቀንስ አድርጓል ይህም ወንጀል ቀላል እንደማይሆን ጠንከር ያለ መልእክት አስተላልፏል።