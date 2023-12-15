ሃምፕባክ ዌልስ እና ከመሬት በላይ ህይወት ፍለጋ

ተመራማሪዎች በሃምፕባክ ዓሣ ነባሪዎች እና በሰዎች መካከል በሚደረጉ የኢንተርስፔይሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲሲንግ ጥናት ላይ አስደናቂ እመርታ አድርገዋል። የሃምፕባክ ዌል ጥሪዎችን ለመምሰል የውሃ ውስጥ ድምጽ ማጉያን በመጠቀም ከሴቲኢ ኢንስቲትዩት ፣ ከካሊፎርኒያ ዴቪስ ዩኒቨርሲቲ እና ከአላስካ ዌል ፋውንዴሽን የመጡ ሳይንቲስቶች ትዌይን ከተባለ ሃምፕባክ ዌል ጋር “ውይይት” አድርገዋል። ዓሣ ነባሪው ምላሽ የሰጠው በምልክቶች መካከል ያለውን የጊዜ ልዩነት በማዛመድ ከሰው ልጅ ውይይት ጋር ተመሳሳይ የሆነ የግንዛቤ እና መስተጋብር ደረጃን በማሳየት ነው።
ምንም እንኳን ይህ ከሳይንስ ልብ ወለድ ፊልም ትዕይንት ቢመስልም, አንድምታዎቹ ከጉጉት በላይ ናቸው. በዚህ ጥናት ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉት የመገናኛ ዘዴዎች ከምድራዊ ህይወት ጋር የወደፊት የግንኙነት ዘዴዎችን የመቅረጽ አቅም አላቸው. ይህ በሰዎች እና በሃምፕባክ ዓሣ ነባሪዎች መካከል ያለው ግንኙነት ሰዎች ከምድር በላይ ካሉ የሕይወት ዓይነቶች ጋር እንዴት እንደሚገናኙ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ይሰጣል።
የ Whale-SETI ቡድን ከህዋ የሚመጡ ምልክቶችን ለመለየት እና ለመተርጎም የሃምፕባክ ዌልስ ውስብስብ የመገናኛ ዘዴዎችን ለመረዳት እየሰራ ነው። በግኝታቸው መሰረት ማጣሪያዎችን በማዘጋጀት፣ ሳይንቲስቶች ማንኛውንም ከመሬት ውጭ ያሉ ምልክቶችን መለየት እና መተርጎም እንደሚያሳድጉ ተስፋ ያደርጋሉ።
የሃምፕባክ ዓሣ ነባሪዎች ባህሪ ከመሬት ውጭ ያሉ ፍጡራን ከሰዎች ጋር የመገናኘት ፍላጎት ሊኖራቸው ይችላል የሚለውን ግምት ይደግፋል። ይህ ግምት አሁን ያለውን የማሰብ ችሎታ ያለው የባዕድ ሕይወት ፍለጋ መርቷል። በሃምፕባክ ዓሣ ነባሪዎች የሚታየው የእውቀት ደረጃ እና ማህበራዊነት ደረጃ ከምድር ውጭ ሊሆኑ ከሚችሉ የህይወት ቅርጾች ጋር ተመሳሳይነት እንዳላቸው ይጠቁማል።
ሃምፕባክ ዓሣ ነባሪዎች በእውቀት እና በተወሳሰቡ ማህበራዊ ስርዓቶች ይታወቃሉ። እንደ ዓሣ ለማጥመድ በአረፋ የተሠሩ መረቦችን መጠቀምን የመሳሰሉ መሳሪያዎችን እንኳን ይሠራሉ. በዘፈኖች እና በማህበራዊ ጥሪዎች የሚያደርጉት ሰፊ ግንኙነት ሰው ያልሆኑ የማሰብ ችሎታ ያላቸውን ግንኙነቶች ለማጥናት ተስማሚ ርዕሰ ጉዳዮች ያደርጋቸዋል።
በፔርጄ ጆርናል ላይ የታተመው የቡድኑ ግኝቶች ከመሬት ውጭ ያለ መረጃ ፍለጋ አስደሳች እድሎችን ይሰጣል። ሃምፕባክ ዌል ኮሙኒኬሽንን በማጥናት፣ ሳይንቲስቶች የግንኙነት ስርዓቶችን ግንዛቤያችንን እያሳደጉ እና ከምድር ባሻገር ካለው የማሰብ ችሎታ ሕይወት የሚመጡ ምልክቶችን ለማስኬድ እና ለመተርጎም ዘዴዎችን በማዘጋጀት ላይ ናቸው። ወደ አጽናፈ ሰማይ ሚስጥሮች ጠልቀን ስንገባ፣እነዚህ አስደናቂ ግንኙነቶች እዚህ ምድር ላይ ካሉ ሌሎች የማሰብ ችሎታ ያላቸው ዝርያዎች ጋር የኮስሞስን ሚስጥሮች ወደ መክፈት እንድንቀርብ ያደርገናል።