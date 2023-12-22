ከሶፍትዌር ጨዋታዎች የአገልጋይ ዝግ ነው።

የጨዋታው ኢንዱስትሪ በዝግመተ ለውጥ እየቀጠለ ሲሄድ፣ አንድ አሳዛኝ የጎንዮሽ ጉዳት የመስመር ላይ ጨዋታ አገልጋዮች መዘጋት ነው። ከሶፍትዌር ፣ እንደ Dark Souls II እና Armored Core: Verdict Day ካሉ ታዋቂ አርእስቶች በስተጀርባ ያለው ገንቢ አሁን የእነዚህ ጨዋታዎች አገልጋዮች በማርች 31፣ 2024 እንደሚዘጋ አስታውቋል።
በ PS3 እና Xbox 360 ላይ የሚገኘው የ Dark Souls II አገልጋዮች በጨዋታ አገልጋዮች መበላሸት ምክንያት ይቋረጣሉ ሲል በ Dark Souls ድህረ ገጽ ላይ ሰፍሯል። ይህ ማለት ጥላ፣ ደም መፋሰስ፣ መልእክቶች፣ የትብብር ጨዋታ፣ ወረራ እና ድብድብን ጨምሮ የተለያዩ የመስመር ላይ አካላት ከአሁን በኋላ ተደራሽ አይሆኑም። ሆኖም ከመስመር ውጭ መጫወት አሁንም አማራጭ ይሆናል። እንደ እድል ሆኖ፣ የትኛውም የጨለማ ነፍስ II ስኬቶች በመስመር ላይ ብቻ ተብሎ አልተጠቆመም፣ ስለዚህ ተጫዋቾች ስለተቋረጡ ስኬቶች መጨነቅ አያስፈልጋቸውም።
በተመሳሳይ፣ በPS3 እና Xbox 360 ላይ የሚገኘው Armored Core: Verdict Day አገልጋዮችም በተመሳሳይ ቀን ይዘጋሉ። አንዴ አገልጋዮቹ ከመስመር ውጭ ከሆኑ ተጫዋቾች የአለም ሞድ፣ የሜሴነሪ ባህሪያት፣ የግዛት ማበጀት፣ ደረጃ አሰጣጥ፣ የቡድን ምናሌዎች እና ሌሎች የመስመር ላይ ክፍሎች መዳረሻ ያጣሉ። በተጨማሪም፣ ወታደር ሞዴል DLC ለግዢ የማይገኝ ይሆናል። ከ Armored Core: Verdict Day 23 ስኬቶች እንደሚቋረጡ ልብ ሊባል የሚገባው ነው, ይህም የማጠናቀቂያ ባለሙያዎችን ያሳዝናል.
የቀረውን ጊዜ በአግባቡ ለመጠቀም፣ 1000Gን በ Armored Core: Verdict Day ለማሳካት አላማ ያላቸው ተጫዋቾች በ60 እና 80 ሰአታት መካከል ኢንቨስት ያደርጋሉ ብለው ይጠብቃሉ። በመስመር ላይ ለመጫወት የተኳኋኝነት ጥቅል 1 ን ማውረድም አስፈላጊ ነው።
ሁለቱም Dark Souls II እና Armored Core: Verdict Day ወደ ኋላ ተኳሃኝ አይደሉም፣ ስለዚህ ተጫዋቾች በእነዚህ ጨዋታዎች ለመደሰት Xbox 360 ኮንሶል ያስፈልጋቸዋል።
የአገልጋይ መዘጋት የማይቀር ቢሆንም የምንወዳቸው ጨዋታዎች ተደራሽ በማይሆኑበት ጊዜ ሁል ጊዜ ያሳዝናል። Dark Souls II እና Armored Core: Verdict Day የመስመር ላይ ተሞክሮዎችን ስንሰናበት፣ ባለፉት አመታት ያበረከቱትን ትዝታ እና ወዳጅነት እንንከባከብ።