ሴጋ እና ሮቪዮ ኃይሉን ተቀላቅለዋል፡ አዲስ የትራንስሚዲያ ዘመን ተጀመረ

ሴጋ እና ሮቪዮ በትራንስሚዲያው ዓለም ውስጥ እጅግ በጣም ጥሩ ትብብር ለመፍጠር መድረኩን አዘጋጅተዋል። የሴጋ COO እና የትራንስሚዲያ ፕሬዝዳንት ሹጂ ኡትሱሚ በቅርቡ በሄልሲንኪ በሚገኘው RovioCon 23 ለሁለቱም ኩባንያዎች የወደፊቱን አስደሳች ጊዜ አሳውቀዋል።
ኡትሱሚ የሴጋ ዋና ፍራንቸሴዎችን ወደ ትራንስሚዲያ መስክ ለማስፋት ያለውን ቁርጠኝነት አፅንዖት ሰጥቷል። ከ Angry Birds ስኬት በመነሳት፣ ሴጋ አጠቃላይ የትራንስሚዲያ ስትራቴጂ ላይ እንዴት እየሰራ እንደሆነ ጎላ አድርጎ ገልጿል። Sonic፣ የሴጋ ተወዳጅ ገፀ ባህሪ፣ በዚህ እንቅስቃሴ ግንባር ቀደም ሆኖ በተለያዩ ሚዲያዎች እንደ ጨዋታዎች (Web3 ን ጨምሮ እንደ Roblox ባሉ መድረኮች)፣ የሌጎ ስብስቦች እና ፊልሞች ላይ ይታያል። ኡትሱሚ የአካላዊ እና ዲጂታል ትራንስሚዲያ ፈጣን እድገትን አምኖ ለሚያቀርባቸው እድሎች ያለውን ጉጉት ገልጿል።
ከዚህም በላይ ኡትሱሚ በዚህ አዲስ ዘመን የሞባይል መድረክን አስፈላጊነት አፅንዖት ሰጥቷል. በዚህ ቦታ ላይ የሴጋን አንጻራዊ ድክመት አምኖ ሲቀበል፣ የሮቪዮ ግዢ ይህንን ክፍተት ለመፍታት ያለመ መሆኑን ገልጿል። የሮቪዮ ዕውቀት እና በሞባይል ጨዋታ ላይ ያለው ስኬት ለሴጋ የትራንስሚዲያ ጉዞ አስፈላጊ ተጨማሪ ያደርጋቸዋል። ለትብብራቸው እድገት ማስረጃ፣ኡትሱሚ ሮቪዮ ሶኒክን ባሳዩ የጨዋታ ፕሮጄክቶች ላይ እየሰራ መሆኑን እና እንደ ያኩዛ እና ፐርሶና ያሉ ሌሎች ታዋቂ አይፒዎችን በማሰስ ላይ መሆኑን አስታውቋል።
ሽርክናው የሁለት መንገድ መንገድ ነው። Utsumi ፊልምን፣ ፍቃድ መስጠትን እና በገሃዱ ዓለም አካባቢ ላይ የተመሰረተ መዝናኛን ጨምሮ በትራንስሚዲያ የሮቪዮ ስኬቶችን አውቋል። በተጨማሪም ሴጋ ጠንካራ ግንኙነቶችን የገነባባቸውን ቦታዎች የ Angry Birds አይፒን ወደ ፒሲ እና ኮንሶል የማምጣት አቅም እንዳለው ተናግረዋል ። ስለመጪ ምርቶች ዝርዝሮች በሽፋን ተጠብቀው ነበር፣ ነገር ግን ኡሱሚ በቅርብ ጊዜ ውስጥ አስደሳች ነገሮች እንደሚመጡ ቃል ገብቷል።
የሚጠበቀው ነገር እየገነባ ሲሄድ አድናቂዎች በሴጋ እና በሮቪዮ አይፒዎች መካከል ስላሉ የመሻገሪያ ዕድሎች አስቀድመው ይገምታሉ። የጥቆማ አስተያየቶቹ እንደ “ጠቅላላ Angry Sonic Football Manager War” ካሉ የሥልጣን ጥመቶች እስከ ያልተጠበቁ ውህዶች ይደርሳሉ። መድረኩ በተለያዩ ሚዲያዎችና መድረኮች ተመልካቾችን የሚማርክ የትራንስሚዲያ ጉዞ ተዘጋጅቷል።
በየጥ:
ጥ፡ ትራንስሚዲያ ምንድን ነው?
መ፡ ትራንስሚዲያ ታሪክን ወይም አእምሯዊ ንብረትን (IP)ን በተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎች እንደ ፊልም፣ ቪዲዮ ጨዋታዎች፣ መጽሃፎች እና ሸቀጦች የማስፋፋት ልምድን ያመለክታል። የበለጠ መሳጭ እና እርስ በርስ የተገናኘ የተረት ታሪክ ተሞክሮ እንዲኖር ያስችላል።
ጥ: አይፒዎች ምንድን ናቸው?
መ፡ አይፒዎች፣ ወይም አእምሯዊ ንብረቶች፣ በህጋዊ ባለቤትነት የተያዙ እና የተጠበቁ እንደ ገፀ-ባህሪያት፣ ታሪኮች ወይም ጽንሰ-ሀሳቦች ያሉ ኦሪጅናል ፈጠራዎች ናቸው።
ጥ፡ ከሴጋ እና ሮቪዮ የሶኒክ እና ያኩዛ ጨዋታዎች ይኖሩ ይሆን?
መ: አዎ፣ ሮቪዮ ሶኒክን በሚያሳዩ የጨዋታ ፕሮጄክቶች ላይ እየሰራ እና እንደ ያኩዛ እና ፐርሶና ከሴጋ ጋር በመተባበር ሌሎች አይፒዎችን በማሰስ ላይ ነው። የእነዚህ ጨዋታዎች ዝርዝሮች ገና አልተገለፁም።