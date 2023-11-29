ሴጋ የሞባይል ጨዋታ ፖርትፎሊዮውን በያኩዛ እና በፐርሶና ስፒን-ኦፍ ማስፋት

በጨዋታ ኢንደስትሪ ውስጥ ታዋቂው ተጫዋች ሴጋ በቅርቡ ታዋቂ የሆኑትን ያኩዛ እና ፐርሶና የተባሉትን የፍራንቻይሴዎችን የሞባይል ስሪቶች መልቀቅ እንደሚቻል ፍንጭ ሰጥቷል። ሹጂ ኡትሱሚ, የሴጋ ተባባሪ-COO, በሄልሲንኪ ውስጥ በሮቪኮን ክስተት ላይ በተገኘበት ወቅት ይህን አስደሳች ዜና ገልጿል.
ሴጋ ከ Angry Birds በስተጀርባ የሚገኘውን ስቱዲዮ ሮቪዮ ከገዛ በኋላ ኩባንያው የሞባይል ጨዋታ አቅርቦቶቹን በማስፋፋት ላይ ትኩረት አድርጓል። ኡሱሚ በሞባይል ፕላትፎርሙ ከፍተኛ አቅም ላይ ያለውን እምነት ገልጿል፣ “ሞባይል ለእኛ ትልቅ መድረክ ነው። ከሮቪዮ ጋር በማጣመር ሴጋ አሁን ለአለምአቀፍ የሞባይል ጨዋታ ተመልካቾች መንገዱን መክፈት ችሏል።
Sonic ለሴጋ ዋና ፍራንቺስ ሆኖ ሳለ፣ ኡትሱሚ ያኩዛ እና ፐርሶና፣ ሌሎች ሁለት ቁልፍ አይፒዎች፣ ወደ ሞባይል ገበያ መስፋፋት በእጅጉ ሊጠቀሙ እንደሚችሉ አፅንዖት ሰጥቷል። በነዚህ ተወዳጅ ተከታታዮች ላይ ተመስርተው ወደፊት ስለሚደረጉት የእሽክርክሪት ጨዋታዎች እድገት ፍንጭ ሰጥቷል፣ ለደጋፊዎች ሌላ ተጨማሪ ደስታን ጨመረ።
ከሞባይል ጨዋታዎች በተጨማሪ ኡትሱሚ እንደ Netflix፣ Apple Arcade እና Xbox Game Pass ባሉ የደንበኝነት ምዝገባ ጨዋታ አገልግሎቶች ላይ የሴጋን ፍላጎት ጠቅሷል። ይህ ኩባንያው አዳዲስ መንገዶችን ለመፈተሽ እና ከብዙ ተመልካቾች ጋር ለመሳተፍ ያለውን ፍላጎት ያንፀባርቃል።
ሴጋ ሮቪዮ ለማግኘት ያደረገው ውሳኔ የቀጥታ አገልግሎቱን የሞባይል ጨዋታ ፖርትፎሊዮን ለማጠናከር ባለው ፍላጎት ነው። ስኬታማ የሞባይል ጨዋታዎችን በመስራት የሮቪዮንን እውቀት በማዳበር ሴጋ አሁን ያለውን እና የወደፊቱን ስያሜዎቹን ለአለም አቀፍ የሞባይል ጌም ገበያ ለማምጣት ያለመ ነው።
እንደ ቹቹ ሮኬት ባሉ የአፕል አርኬድ ልዩ ምርቶች በቅርብ ጊዜ በተለቀቁት! ዩኒቨርስ፣ Sonic Racing፣ Sonic Dream Team እና Football Manager 2024 በሁለቱም አፕል አርኬድ እና ኔትፍሊክስ ላይ ይንኩ፣ ሴጋ በደንበኝነት ምዝገባ ላይ በተመሰረቱ የጨዋታ አገልግሎቶች ውስጥ መገኘቱን ለማስፋት ያለውን ቁርጠኝነት አሳይቷል።
ደጋፊዎች በሞባይል መሳሪያዎች ላይ የያኩዛ እና የፐርሶና እሽክርክሪት መምጣትን በጉጉት ሲጠባበቁ፣ ሴጋ በሞባይል ጌም መድረክ ላይ የሚያደርጋቸው ስልታዊ እንቅስቃሴዎች በዓለም ዙሪያ ላሉ ተጫዋቾች አዲስ ተሞክሮዎችን እንደሚያመጣ ጥርጥር የለውም።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ሴጋ የያኩዛ እና የፐርሶና ጨዋታዎችን የሞባይል ስሪቶች ይለቃል?
መ: የሴጋ ተባባሪ-COO, Shuji Utsumi, ለእነዚህ ፍራንቻዎች የሞባይል ስፒን-ኦፍ ሊሆን እንደሚችል ፍንጭ ሰጥቷል.
ጥ፡ ሴጋ ለምን ሮቪዮን አገኘው?
መ፡ ሴጋ የቀጥታ አገልግሎቱን የሞባይል ጌም ፖርትፎሊዮ ለማሳደግ ያለመ የሮቪዮ በሞባይል ጨዋታ ኦፕሬሽን ያለውን እውቀት በመጠቀም ነው።
ጥ፡ ሴጋ የደንበኝነት ምዝገባ ጨዋታ አገልግሎቶችን እየፈለገ ነው?
መ: አዎ፣ ሴጋ ብዙ ተመልካቾችን ለመድረስ እንደ Netflix፣ Apple Arcade እና Xbox Game Pass ባሉ የመሣሪያ ስርዓቶች ላይ ፍላጎት አሳይቷል።
ጥ፡ በ Apple Arcade እና Netflix ላይ በሴጋ የተለቀቁት አንዳንድ ነገሮች ምንድናቸው?
መ: ሴጋ እንደ ቹቹ ሮኬት ያሉ ርዕሶችን ጀምሯል! ዩኒቨርስ፣ Sonic Racing፣ Sonic Dream Team እና Football Manager 2024 Touch።