የማይክሮሶፍት ማግኛ ጥረቶች SEGA ድርድርን ሲክድ ጠፍተዋል።

የSEGA ዋና ኦፕሬቲንግ ኦፊሰር (COO) ማንኛውንም የስምምነት እድል ውድቅ በማድረግ የማይክሮሶፍት ግዥ ዕቅዶች መንገድ መዝጋት ጀመሩ። የቴክኖሎጂ ግዙፉ ፖርትፎሊዮውን በተለያዩ ስቱዲዮዎች በማግባባት ፖርትፎሊዮውን ለማስፋት በንቃት ሲፈልግ ቆይቷል፣ በቅርቡ የተገዛው Activision Blizzard ጉልህ ስኬት ነው። ሆኖም የ SEGA's COO ኩባንያዎች ላሳዩት ፍላጎት አድናቆታቸውን ገልጸው፣ ነገር ግን እንዲህ ዓይነት ግብይት እንደሚፈጸም አስቀድሞ እንደማይገምቱ ገልጿል።
በጨዋታ ኢንደስትሪው ውስጥ እየተናፈሰ ባለው አሉባልታ መካከል፣ ማይክሮሶፍት ትኩረቱን ሴጋ ላይ አድርጓል የሚሉ ግምቶች ተበራክተዋል። ቢሆንም፣ COO ምንም ተጨባጭ ድርድር ወይም ውይይት እንዳልተደረገ አብራርቷል። SEGA ማራኪ አእምሯዊ ንብረቶቹ እና ያልተነኩ እምቅ ችሎታዎች የወደፊቱን ገዢዎች ትኩረት እንደሳቡ ቢያውቅም ለገለልተኛ አመለካከታቸው ቁርጠኛ ሆነው ይቆያሉ።
ሴጋ በነጻነት ላይ ያለው ጽኑ አቋም ጠንካራ ባለቤት ለስኬታቸው ቅድመ ሁኔታ እንዳልሆነ በማመን የተደገፈ ነው። ከበለጸገ ታሪክ እና ታማኝ አድናቂዎች ጋር፣ SEGA በውጫዊ ሽርክናዎች ወይም ግዢዎች ላይ ሳይታመን ከፍተኛ ፉክክር ያለውን የጨዋታ መልክዓ ምድርን የማሰስ ችሎታውን አሳይቷል።
የጨዋታ ማህበረሰቡ አዳዲስ የጨዋታ ልምዶችን ለማድረስ የአይ ፒ አይ ፒዎችን መጠቀም ሲቀጥል የ SEGA የወደፊት ፕሮጀክቶችን ይፋ ለማድረግ በጉጉት ይጠብቃል። SEGA የራሱን ኮርስ በመቅረጽ ላይ እንዳተኮረ፣ ኢንደስትሪው ወደፊት የማይክሮሶፍት እይታ ከጃፓን የጨዋታ ሃይል ጋር መጣጣሙን ይመለከታል።
በየጥ
ጥ፡ ማይክሮሶፍት SEGA ለማግኘት አቅዷል?
መ: አይ፣ SEGA's COO በካርዶቹ ላይ ምንም አይነት ስምምነት እንደሌለ አረጋግጧል፣ ይህም በ Microsoft የማግኘት እድልን ውድቅ አድርጎታል።
ጥ: ለምን SEGA የማግኘት ማራኪ ተስፋ ተደርጎ ይወሰዳል?
መ፡ ሴጋ ጠቃሚ የአእምሮአዊ ባህሪያት (IPs) እና ያልተነካ እምቅ አቅም አለው፣ ይህም የጨዋታ ፖርትፎሊዮቻቸውን ለማጠናከር ለሚፈልጉ ኩባንያዎች ማራኪ ኢላማ ያደርገዋል።
ጥ፡ ሴጋ በነጻነት ላይ ያለው አቋም ምንድን ነው?
መ: SEGA ለነፃነት ጠንካራ ቁርጠኝነትን ይይዛል እና ጠንካራ ባለቤት ለቀጣይ ስኬት አስፈላጊ እንዳልሆነ ያምናል.