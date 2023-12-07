አዲስ የቤቶች ባለስልጣን ተጠባባቂ ዝርዝሮች በተለያዩ ቦታዎች ተከፍተዋል።

በተለያዩ ግዛቶች የሚገኙ በርካታ የመኖሪያ ቤቶች ባለሥልጣኖች በተመጣጣኝ ዋጋ የመኖሪያ ቤት ፕሮግራሞችን የመጠበቂያ ዝርዝራቸውን መከፈታቸውን አስታውቀዋል። እነዚህ ፕሮግራሞች ዓላማቸው የመኖሪያ ቤት ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ግለሰቦች እና ቤተሰቦች እርዳታ ለመስጠት ነው።
በቦሲየር ፓሪሽ፣ ሉዊዚያና፣ የBossier Parish Housing ባለስልጣን ክፍል 8 ተጠባባቂ ዝርዝራቸውን ጀምሯል። ይህ ዝርዝር ከዲሴምበር 5 እስከ ዲሴምበር 7, 2023 ክፍት ይሆናል፣ 1,000 ማመልከቻዎች ብቻ ይቀበላሉ። የሎተሪ ስርዓት 1,000 እድለኛ አመልካቾችን እና በዝርዝሩ ውስጥ ያላቸውን ቦታ ይወስናል ።
ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ በጆርጂያ የዴካልብ ካውንቲ የቤቶች ባለስልጣን ሁለት በፕሮጀክት ላይ የተመሰረተ የቫውቸር መጠበቂያ ዝርዝሮችን ከፍቷል። የመጀመሪያው ዝርዝር በተለይ በፎረስት ሂልስ በኮሎምቢያ ሲኒየር መኖሪያዎች ላሉ አረጋውያን ነው፣ ሁለተኛው ደግሞ በፎኒክስ ጣቢያ ለሚገኙ ቤተሰቦች ነው። ተጠባባቂ ዝርዝሩ እስከሚቀጥለው ማስታወቂያ ክፍት ስለሚቆይ አመልካቾች በተቻለ ፍጥነት ማመልከቻቸውን እንዲያቀርቡ ይበረታታሉ።
በምዕራብ በኩል፣ በካሊፎርኒያ የቬንቱራ ካውንቲ የቤቶች ባለስልጣን በፕሮጀክት ላይ የተመሰረተ የቫውቸር መጠበቂያ ዝርዝሮች ማመልከቻዎችን እየተቀበለ ነው። በእነዚህ ዝርዝሮች ውስጥ የተካተቱት ሁለቱ ንብረቶች በሺህ ኦክስ ውስጥ የኦክ ክሪክ ሲኒየር ቪላዎች እና በካሚሪሎ ውስጥ ራንቾ ሲየራ ሲኒየር አፓርታማዎች ናቸው። ፍላጎት ያላቸው ግለሰቦች አስፈላጊውን የማመልከቻ ዝርዝሮችን ለማግኘት የ Ventura County Housing ባለስልጣንን እንዲያነጋግሩ ይመከራሉ።
በመጨረሻም፣ በቨርጂኒያ የሚገኘው የቼሳፔክ ማሻሻያ እና ቤቶች ባለስልጣን ነጠላ ቤት ለሌላቸው ሰዎች ቋሚ መኖሪያ ቤት ለማግኘት የመጠባበቂያ ዝርዝራቸውን ከፍቷል። በዚህ ዝርዝር ውስጥ የተካተቱት ንብረቶች ደቡብ ቤይ አፓርታማዎች በፖርትስማውዝ፣ የሄሮን ማረፊያ በቼሳፒክ እና ሳይፕረስ ማረፊያ በቼሳፒክ (ቤት ለሌላቸው አርበኞች ብቻ) ናቸው።
በተመጣጣኝ ዋጋ የመኖሪያ ቤት አማራጮችን ለሚፈልጉ፣ ብዙ ዝርዝሮች አሁንም ክፍት ስለሆኑ ከዚህ ቀደም የወጡትን የጥበቃ ዝርዝር ማስታወቂያዎች መፈተሽ ተገቢ ነው። እነዚህ የጥበቃ ዝርዝሮች የተረጋጋ መኖሪያ ቤት ለሚያስፈልጋቸው ግለሰቦች እና ቤተሰቦች ጠቃሚ እድሎችን ሊሰጡ ይችላሉ።