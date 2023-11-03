የጊዜ ጉዞ ምናባዊ ጽንሰ-ሐሳብ ነው?

በሳይንሳዊ ንድፈ ሐሳቦች እና በልብ ወለድ ስራዎች ውስጥ የሚታየው የጊዜ ጉዞ የሰውን ምናብ ገዝቷል። የጊዜ ጉዞ ተስፋዎች አሁንም ሩቅ ቢመስሉም በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች ስለ ጽንሰ-ሃሳቡ ግንዛቤ ላይ አዲስ ብርሃን ፈንጥቀዋል። ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ ሳይንቲስቶች ጊዜ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ወደ አንድ አቅጣጫ ብቻ እንደሚሄድ ደርሰውበታል.
ከምስራቃዊ ፊንላንድ ዩኒቨርሲቲ በረዳት ፕሮፌሰር ማትያስ ኮይቭሮቫ የሚመራ ቡድን ያካሄደው ጥናት በብርሃን እና በጊዜ መካከል ስላለው ግንኙነት እጅግ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን አሳይቷል። የእነሱ ግኝቶች ጊዜ በመስመር ላይ እንደሚሰራ ይጠቁማል ፣ ይህም ወደ ኋላ የመመለስ እድልን ይከለክላል። ተመራማሪዎቹ የብርሃን ባህሪ ላይ ያተኮሩ ሲሆን ይህም በተለያዩ መንገዶች ውስጥ ሲያልፍ. የብርሃን ፍጥነት በይነገጽ ሲያጋጥመው እንደሚለዋወጥ ቢታወቅም፣ ትክክለኛዎቹ መካኒኮች ግን ምስጢር ሆነው ቆይተዋል።
የኮይቭሮቫ ጥናት አጽናፈ ሰማይ አንድ የጠፈር ልኬት እና አንድ የጊዜ ልኬት ያቀፈ እንደሆነ ይጠቁማል። በይነገጽ ላይ የብርሃን ሞገድ ምን እንደሚፈጠር በማሰስ ቡድኑ ጊዜ ወደፊት ብቻ እንደሚሄድ የሚገምት መፍትሄ አግኝቷል። በ1+1 ልኬቶች ውስጥ ካለው መደበኛ የሞገድ እኩልታ የተገኘ ይህ የሚያምር ማብራሪያ የተለመደውን የጊዜ ጉዞ ግንዛቤን ይፈታተናል።
የጥናቱ መሪ የሆኑት ፕሮፌሰር ማርኮ ኦርኒጎቲ ታዋቂውን የአብርሃም-ሚንኮቭስኪ ውዝግብ በማጣቀስ ግኝቶቹን መዝነዋል። ይህ ክርክር ወደ ሚዲያ ሲገባ በብርሃን ፍጥነት ዙሪያ ያተኩራል። የቡድኑ መሠረተ ቢስ ግንዛቤዎች ከአጠቃላይ የአንፃራዊነት ፅንሰ-ሀሳብ ጋር ተመሳሳይነት ያለው ማዕበሉን “ትክክለኛ ጊዜ” እንዲመድቡ አድርጓቸዋል።
የጊዜ ጉዞ ለብዙዎች የረዥም ጊዜ ምኞት ሆኖ ቢቆይም፣ ይህ ጥናት እንደሚያረጋግጠው በጊዜ ወደ ኋላ መንቀሳቀስ የማይታለፍ የማይቻል ነው። ብዙውን ጊዜ በልብ ወለድ ውስጥ እንደሚታየው ያለፈውን እንደገና የመከለስ ጽንሰ-ሀሳብ በምናብ መስክ ላይ በጥብቅ የተመሠረተ ነው። ሳይንቲስቶች የጊዜን እንቆቅልሽ ማወቃቸውን ሲቀጥሉ፣ ስለ አጽናፈ ዓለም እና ስለ መሠረታዊ ሕጎቹ ያለን ግንዛቤ እየጨመረ ይሄዳል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
በጊዜ ወደ ኋላ መጓዝ እንችላለን?
በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ጊዜ በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ብቻ ወደፊት ሊራመድ ይችላል. ወደ ኋላ የመጓዝ ጽንሰ-ሐሳብ በንድፈ-ሀሳባዊ እና በሳይንሳዊ ማስረጃ አልተደገፈም።
ጥናቱ ምን አሳይቷል?
በረዳት ፕሮፌሰር ማቲያስ ኮይቭሮቫ እና ቡድናቸው የተደረገው ጥናት በጊዜው ወደ ኋላ የመጓዝ እድልን የሚከለክል ጊዜ በመስመር እንደሚንቀሳቀስ ይጠቁማል። በበይነገጾች ላይ በብርሃን ባህሪ ላይ ያተኮሩ ሲሆን በአጽናፈ ሰማይ ውስጥ ብቻ ወደፊት በሚራመድ ጊዜ ላይ የተመሠረተ መፍትሄ ሀሳብ አቅርበዋል ።
የአብርሃም-ሚንኮቭስኪ ውዝግብ ምንድን ነው?
የአብርሃም-ሚንኮቭስኪ ውዝግብ ወደ መካከለኛ ክፍል ውስጥ ሲገባ በብርሃን ፍጥነት ላይ ያተኮረ ነበር. ሚንኮቭስኪ ፍጥነቱ እንደሚጨምር ያምን ነበር፣ አብርሃም ግን ይቀንሳል ሲል ተከራክሯል። በቅርብ ጊዜ የተደረገው ጥናት ከአጠቃላይ አንጻራዊነት መርሆዎች ጋር ተመሳሳይ የሆነ "ትክክለኛውን ጊዜ" በማዕበል ላይ በመመደብ አዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል.