ሳይንቲስቶች በካሊፎርኒያ የሳልተን ባህር ስር ግዙፍ የሊቲየም ክምችት አግኝተዋል

ማጠቃለያ፡ በኃይል ዲፓርትመንት (DOE) የተደገፈ በቅርቡ የተደረገ ጥናት በካሊፎርኒያ ሳልተን ባህር ስር ከፍተኛ የሆነ የሊቲየም ክምችት መኖሩን አረጋግጧል። ቀደም ሲል በግዛቱ ውስጥ ትልቁ ሐይቅ በመባል ይታወቅ የነበረው የሳልተን ባህር በአሁኑ ጊዜ በዓለም ትልቁ “ነጭ ወርቅ” ማዕድን ነው እየተባለ ነው። ቀደም ሲል በተረጋገጠ አራት ሚሊዮን ቶን ሊቲየም ፣ ሳይንቲስቶች አስገራሚ 18 ሚሊዮን ቶን ሊኖር እንደሚችል ይገምታሉ። ይህ ግኝት ዩናይትድ ስቴትስ በሊቲየም ራሷን እንድትችል እና የፕሬዚዳንት ጆ ባይደንን በአሜሪካ መንገዶች ላይ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎችን ቁጥር ለመጨመር ያስቀመጡትን ግብ ለማሳካት ሊረዳ ይችላል።
በጥናቱ መሰረት አንድ ሜትሪክ ቶን ሊቲየም በግምት ወደ 540 ዶላር እንደሚገመት ግምት ውስጥ በማስገባት የሳልተን ባህር በ 29,000 ቢሊዮን ዶላር አካባቢ ሊቀመጥ ይችላል ። ከሀይቁ ስር የሚገኘው ከፍተኛ መጠን ያለው ሊቲየም ከ300 ሚሊዮን በላይ የኤሌክትሪክ መኪኖችን የማመንጨት አቅም አለው። በካሊፎርኒያ ሪቨርሳይድ የጂኦኬሚስትሪ ፕሮፌሰር እና የጥናቱ ፀሃፊዎች አንዱ የሆኑት ማይክል ማኪቤን የተቀማጭ ገንዘብ በአለም ላይ ካሉት የሊቲየም ብራይን ክምችቶች አንዱ እንደሆነ ገልፀውታል።
የዚህ ግኝት አስፈላጊነት በኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ተወዳጅነት እየጨመረ በመምጣቱ እና የኃይል ማከማቻ መፍትሄዎች ፍላጎት እየጨመረ በመምጣቱ የሊቲየም ፍላጎት መጨመር ላይ ነው. የሎስ አንጀለስ ታይምስ የአየር ንብረት አምድ አዘጋጅ ሳሚ ሮት የሳልተን ባህር ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ መጠን ያለው ሊቲየም እንደሚይዝ አጽንኦት ሰጥቷል። ለዓመታት በርካታ ኩባንያዎች ለማውጣት ሞክረዋል, ነገር ግን አዲስ የተገኙት ክምችቶች ቀደም ሲል ከተገመቱት እጅግ የላቀ ነው.
በ50 በፕሬዝዳንት ባይደን በአሜሪካ መንገዶች 2030 በመቶው በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ ተሽከርካሪዎች እንዲኖራቸው ለማድረግ ይህ ትልቅ የሊቲየም ክምችት ግቡን ለማሳካት ወሳኝ ሚና ይጫወታል። የሳልተን ባህር ዩናይትድ ስቴትስ በሊቲየም ራሷን እንድትችል እና ከቻይና በሚገቡት ምርቶች ላይ ጥገኛነትን ለመቀነስ ያለው አቅም በእርግጥም "ትልቅ" ነው በባለሙያዎች እንደተገለፀው። ይህን የተትረፈረፈ የተፈጥሮ ሃብት ለመጠቀም የሚደረገው ጥረት ሲቀጥል፣የወደፊቷ የኤሌክትሪክ ትራንስፖርት እና የታዳሽ ሃይል ክምችት ተስፋ ሰጪ ይመስላል።