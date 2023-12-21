የሚያበሩ ጦጣዎች በጄኔቲክ ምርምር ውስጥ አዳዲስ እድሎችን ያበራሉ

እጅግ አስደናቂ በሆነ ሳይንሳዊ ሙከራ ተመራማሪዎች ልዩ የሚያበሩ የዝንጀሮ ዝርያዎችን በተሳካ ሁኔታ ፈጥረዋል። እነዚህ ዝንጀሮዎች፣ “ቺሜራስ” በመባል የሚታወቁት፣ በዘረመል የተለያየ ረጅም ጭራ ያለው የማካክ ሽሎች በርካታ የዲ ኤን ኤ ስብስቦች አሏቸው። አስገራሚው ውጤት ህጻን ዝንጀሮ ፊት፣ የጣት ጫፍ እና አይን ያለው ጥርት ያለ አረንጓዴ ብርሃን ነው።
የእነዚህ የሚያበሩ ዝንጀሮዎች እይታ መጀመሪያ ላይ ልዩ ሊመስል ቢችልም ከኋላቸው ያለው ምርምር በጄኔቲክ ማሻሻያ እና በበሽታ ምርምር ላይ ጉልህ የሆነ አንድምታ አለው። የፕሮጀክቱ አላማ የፅንስ እድገትን መመርመር እና ህይወት ያላቸውን ቲሹዎች በመጠቀም የበሽታዎችን እድገት መረዳት ነበር. ከሰዎች ጋር ባላቸው የዘረመል ልዩነት ምክንያት ከዚህ ቀደም አይጦችን እና አይጦችን የመጠቀም ሙከራዎች አጭር ሆነዋል። ይሁን እንጂ ጦጣዎች በዝግመተ ለውጥ ከእኛ ጋር በቅርበት ስለሚዛመዱ የሰውን በሽታዎች ለማጥናት የበለጠ ታማኝ ሞዴል ይሰጣሉ.
ከተፀነሱ የሴት ማኮኮች ቡድን ውስጥ 12 ያህሉ ፀነሰች፣ 6ቱ ደግሞ በተሳካ ሁኔታ ወለዱ። የዚህ ልዩ የሚያብረቀርቅ ዝንጀሮ መወለድ በጄኔቲክ ማሻሻያ ምርምር ውስጥ ትልቅ ደረጃን ያሳያል። ተመራማሪዎች ለጋሽ ሽል ዲ ኤን ኤ ከ 21 እስከ 92% በሚሆኑት የዝንጀሮው የሰውነት ሕብረ ሕዋሳት ውስጥ ታይቷል, ይህም ቀደም ሲል ከተደረጉ ሙከራዎች የላቀ መሆኑን ሲገነዘቡ ተገርመዋል. ይህ ግኝት የነርቭ ዲጄኔሬቲቭ በሽታዎችን ለማጥናት እና አዳዲስ የሕክምና ዘዴዎችን ለማግኘት መንገድ ይከፍታል።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ ሆን ብለው ለጋሽ ህዋሶች የፍሎረሰንት ፕሮቲን በመጨመር ዝንጀሮዋን አረንጓዴ አደረጉት። ይህ ስልታዊ ምርጫ ዲ ኤን ኤ በሰውነት ውስጥ ስለሚሰራጭ በቀላሉ መከታተል ያስችላል።
ይህ በጄኔቲክ ምርምር ውስጥ ያለው ስኬት ጉልህ ቢሆንም፣ አዳዲስ ድንበሮችን በምንመረምርበት ጊዜ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። እነዚህ እድገቶች የወደፊቱን እንዴት እንደሚቀርጹ መታየት አለበት. ቢሆንም፣ ይህ እጅግ አስደናቂ ሙከራ ስለ ጄኔቲክ ማሻሻያ እና በተለያዩ መስኮች ስላለው አተገባበር ያለንን ግንዛቤ የበለጠ ለማሳደግ ትልቅ አቅም አለው።
በሌላ ሳይንሳዊ ዜና፣ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ሰፊ የሊቲየም ክምችት መገኘቱ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ (ኢቪ) የባትሪ ኢንዱስትሪን የመቀየር አቅም አለው። ይህ አዲስ የተገኘ የሊቲየም "ወርቅ ሚን" በዘላቂ የመጓጓዣ ቴክኖሎጂዎች ውስጥ ከፍተኛ እድገትን ሊያስከትል ይችላል.