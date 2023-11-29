ናሳ የማይገልጸው አስፈሪ የጠፈር ምስሎች?

ርዕስ፡ እንቆቅልሹን ይፋ ማድረግ፡ ያልተብራሩ እና አከርካሪን የሚቀዘቅዝ የጠፈር ምስሎች በናሳ የተያዙ
መግቢያ:
ሰፊው የጠፈር ስፋት ሁል ጊዜ ሃሳባችንን ይማርካል፣ ነገር ግን በናሳ የተነሱ አንዳንድ ምስሎች ማብራሪያን የሚቃወሙ፣ ሳይንቲስቶች እና የስነ ፈለክ ተመራማሪዎች ግራ እንዲጋቡ አድርጓል። እነዚህ አስፈሪ እና እንቆቅልሽ የጠፈር ክስተቶች ስለ አጽናፈ ሰማይ ያለንን ግንዛቤ የሚፈታተኑ እና የማወቅ ጉጉታችንን ያቀጣጥላሉ። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ ናሳ ያጋጠሟቸውን አንዳንድ አስፈሪ የጠፈር ምስሎች በጥልቀት እንመረምራለን፣ ይህም እጅግ በጣም አስደናቂ የሆኑትን አእምሮዎች እንኳን ግራ የሚያጋቡትን ምስጢሮች ላይ ብርሃን በማብራት ነው።
1. የፍጥረት ምሰሶዎች፡-
በናሳ ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ ከተቀረጹት እጅግ አስደናቂ እና አስጸያፊ ምስሎች አንዱ የፍጥረት ምሰሶዎች ምስል ነው። በንስር ኔቡላ ውስጥ የሚገኙት እነዚህ ከፍተኛ ከፍታ ያላቸው የመሃል ስቴላር ጋዝ እና አቧራ አምዶች በኮስሞስ ዳራ ላይ እንደ መናፍስት ምስሎች ይታያሉ። የእነዚህ ምሰሶዎች ውስብስብ ዝርዝሮች እና ውበታቸው ሳይንቲስቶችን ግራ ያጋባቸዋል, እነሱም በአፈጣጠራቸው ውስጥ የሚጫወቱትን ኃይሎች ለመረዳት ይጥራሉ.
2. የብላክ ሆል እይታ፡-
ጥቁር ጉድጓዶች፣ ከግዙፉ የስበት ኃይል ጋር፣ ለረጅም ጊዜ የመማረክ እና የፍርሃት ርዕሰ ጉዳይ ሆነዋል። እ.ኤ.አ. በ 2019 የ Event Horizon Telescope (EHT) ትብብር በጋላክሲ ሜሲየር 87 ውስጥ የሚገኘውን የጥቁር ጉድጓድ ክስተት አድማስ ምስል ለመጀመሪያ ጊዜ አወጣ። ይህ አስፈሪ ቀለበት ከጨለማ ገደል ጋር የሚመሳሰል ብዙዎችን በፍርሃት ተውጦ ከፍ ከፍ አደረገ። ስለ እነዚህ የጠፈር ጭራቆች ተፈጥሮ ብዙ ጥያቄዎች።
3. የጨለማው ጉዳይ ምስጢር፡-
የጨለማ ቁስ፣ የአጽናፈ ዓለሙን ጉልህ ክፍል የሚይዘው የማይታወቅ ንጥረ ነገር፣ ገና በቀጥታ አልታየም። ይሁን እንጂ የናሳው ሃብል የጠፈር ቴሌስኮፕ የብርሃን መታጠፍ ግዙፍ የማይታዩ ነገሮች መኖራቸውን የሚያሳዩ የስበት ሌንሶችን አስደናቂ ምስሎችን ቀርጿል። እነዚህ ማራኪ ምስሎች በድብቅ የጨለማ ቁስ አካል ላይ ፍንጭ ይሰጣሉ፣ ይህም ሳይንቲስቶች በእንቆቅልሽ ባህሪው እንዲደነቁ አድርጓቸዋል።
4. ያልተገለፀው የጨረቃ ሽክርክሪት፡-
የምድር የሰማይ ጓደኛ የሆነችው ጨረቃ ትክክለኛ የሆነ ሚስጥሮችን ትይዛለች። የናሳ የጨረቃ ዳሰሳ ኦርቢተር (LRO) የጨረቃ ሽክርክሪት በመባል የሚታወቁትን ልዩ ዘይቤዎችን አሳይቷል፣ እነሱም መናፍስት፣ ብሩህ አወቃቀሮች ከአካባቢው የጨረቃ ወለል ጋር ተቃራኒ ናቸው። ብዙውን ጊዜ በጨረቃ መግነጢሳዊ መስክ ውስጥ የሚገኙት እነዚህ ሽክርክሪቶች የተለመዱትን ማብራሪያዎች ይቃወማሉ፣ ይህም ሳይንቲስቶች ስለ አመጣጣቸው እና ስለ ስብስባቸው ግራ እንዲጋቡ አድርጓቸዋል።
5. ምስጢራዊው ማርያን ሚቴን፡-
የናሳ የኩሪየስቲ ሮቨር የማርስን ገጽ በመቃኘት በፕላኔቷ ከባቢ አየር ውስጥ የሚቴን የሚተነፍሱ ፍንጣቂዎችን አግኝቷል። ሚቴን በምድር ላይ ካለው ባዮሎጂያዊ እንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ ጋዝ ነው፣ በማርስ ላይ ያለፈው ወይም የአሁን ህይወት የመኖር እድልን በተመለከተ አስገራሚ ጥያቄዎችን ያስነሳል። ሚቴን ሳይገለጽ መገኘቱ ሳይንሳዊ ክርክሮችን አቀጣጠለ እና ከምድር ውጭ ህይወት ሊኖር እንደሚችል የማወቅ ጉጉት አድሮብናል።
በየጥ:
ጥ 1፡ የስበት መነፅር ምንድነው?
መ 1፡ የስበት መነፅር የአንድ ግዙፍ ነገር ስበት እንደ ጋላክሲ ወይም ጥቁር ጉድጓድ ከሩቅ ነገር የብርሃንን መንገድ በማጣመም የተዛባ ወይም የተጋነነ ምስል የሚፈጥር ክስተት ነው።
Q2፡ የክስተት አድማስ ቴሌስኮፕ የጥቁር ጉድጓዶች ምስሎችን እንዴት ይይዛል?
A2፡ የ Event Horizon ቴሌስኮፕ በጣም ረጅም ቤዝላይን ኢንተርፌሮሜትሪ (VLBI) የተባለ ቴክኒክ ይጠቀማል፣ ይህም በዓለም ዙሪያ ካሉ የሬዲዮ ቴሌስኮፖች መረጃን በማጣመር ምናባዊ የምድርን መጠን ያለው ቴሌስኮፕ ለመፍጠር ነው። ሳይንቲስቶች ምልከታውን በማመሳሰል የጥቁር ጉድጓድ ክስተት አድማስ ምስሎችን ማንሳት ይችላሉ።
Q3: ጨለማ ጉዳይ ምንድን ነው?
መ 3፡ ጠቆር ቁስ ከብርሃን ወይም ከሌሎች ኤሌክትሮማግኔቲክ ጨረሮች ጋር የማይገናኝ ቁስ አካል መላምት ሲሆን ይህም የማይታይ ያደርገዋል። ሕልውናው የሚገመተው በሚታዩ ነገሮች እና በአጽናፈ ሰማይ አወቃቀር ላይ ካለው የስበት ተጽእኖ ነው።
Q4: የጨረቃ ሽክርክሪት ከምድር ላይ ሊታይ ይችላል?
መ 4፡ የጨረቃ ሽክርክሪቶች ደካማ ተፈጥሮ ስላላቸው ከመሬት ሆነው ለመመልከት ፈታኝ ናቸው። እንደ NASA's Lunar Reconnaissance Orbiter ባሉ የጠፈር መንኮራኩሮች ተልእኮዎች በተሻለ ሁኔታ ይታዘባሉ።
ማጠቃለያ:
በናሳ የተቀረጹት የሚማርካቸው እና አከርካሪው የሚያቀዘቅዙ የጠፈር ምስሎች የእውቀት ድንበሮችን መግፋታቸውን እና ስለ አጽናፈ ሰማይ እንቆቅልሽ ያለንን ጉጉት ማቀጣጠል ቀጥለዋል። ሳይንቲስቶች እነዚህን እንቆቅልሾች ለመፍታት በሚጥሩበት ጊዜ፣ የኮስሞስን ስፋት እና ውስብስብነት እናስታውሳለን፣ የበለጠ እንድንመረምር እና ለማይታወቁት መልስ እንድንፈልግ አሳስበናል።