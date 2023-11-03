አዲስ አንቀጽ፡ ሳም ባንክማን-ፍሪድ፡ የክሪፕቶ መልክዓ ምድሩን አብዮታዊ ለውጥ ያደረገው ከሃዲ ሥራ ፈጣሪ

ሳም ባንክማን-ፍሪድ, ባለራዕይ ሥራ ፈጣሪ እና የ FTX መስራች በ crypto ኢንዱስትሪ ውስጥ ሞገዶችን እያሳየ ነው. በቅርቡ በኒውዮርክ ፌዴራል ፍርድ ቤት ባደረገው ክስ በሰባት ክሶች የተከሰሰበት የህግ ውዝግብ ተመልካቾችን አስገርሟል። የባንኩማን-ፍሪድ ወላጆች፣ ጆሴፍ ባንክማን እና ባርባራ ፍሪድ በፍርድ ቤቱ ሂደት ውስጥ በሚታይ ሁኔታ ተበሳጭተው ነበር።
የባንኩማን-ፍሪድ አስደናቂ ጉዞ የጀመረው ለ cryptocurrency ባለው ፍቅር እና ያለውን አቅም በጥልቀት በመረዳት ነው። ከማሳቹሴትስ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት በፊዚክስ የተመረቀ እና በተለያዩ ከፍተኛ የፋይናንሺያል ድርጅቶች የነጋዴነት ልምድ በማግኘቱ በፍጥነት በክሪፕቶፕ አለም ውስጥ ግንባር ቀደሙ ለመሆን በቅቷል።
ህጋዊ እንቅፋት ቢገጥመውም፣ ባንማን-ፍሪድ ያላሰለሰ የፈጠራ ፍለጋ ወደ ክሪፕቶ መልከአምድር ግንባር አነሳስቶታል። በፍጥነት በማደግ ላይ ባለው የክሪፕቶፕ ልውውጥ መድረክ በ FTX አማካኝነት ግለሰቦች ዲጂታል ንብረቶችን በሚገበያዩበት መንገድ ላይ አብዮት እንዲፈጠር አስተዋፅዖ አድርጓል። ለተጠቃሚ ምቹ በሆነ በይነገጽ እና አዳዲስ ምርቶች፣ FTX ልምድ ያላቸውን ነጋዴዎች እና ወደ crypto ቦታ አዲስ መጤዎችን ያቀርባል።
የባንክማን-ፍሪድ ለየት ያለ የቢዝነስ አቀራረብ አድናቂዎችን እና ባለሀብቶችን ተከታይ አድርጎታል። እሱ በተለመደው የፋይናንስ ተቋማት ከተለመዱት ባህላዊ ልምዶች ጋር በማነፃፀር በተለመደው ባልተለመዱ ዘዴዎች ይታወቃል. ይህም አሁን ያለውን ሁኔታ ለመቃወም ሳይፈራ ከሃዲ ሥራ ፈጣሪ የሚል ስም አስገኝቶለታል።
በየጥ:
ጥ፡ FTX ምንድን ነው?
መ: FTX በሳም ባንክማን-ፍሪድ የተመሰረተ የ cryptocurrency ልውውጥ መድረክ ነው። ዲጂታል ንብረቶችን ለመገበያየት ለተጠቃሚ ምቹ የሆነ በይነገጽ እና አዳዲስ ምርቶችን ያቀርባል።
ጥ፡ ሳም ባንክማን-ፍሪድ ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘበት ምክንያት ምንድን ነው?
መልስ፡ ሳም ባንክማን-ፍሪድ በኒውዮርክ የፌደራል ፍርድ ቤት በሰባት ክሶች ጥፋተኛ ሆኖ ተገኝቷል።
ጥ፡ የሳም ባንክማን-ፍሪድ ዳራ ምንድን ነው?
መ፡ ሳም ባንክማን-ፍሪድ ከ MIT በፊዚክስ ዲግሪ ያለው እና በከፍተኛ የፋይናንሺያል ድርጅቶች ውስጥ የነጋዴነት ልምድ አለው።
ጥ፡ ሳም ባንክማን-ፍሪድ የ crypto መልክዓ ምድሩን እንዴት አብዮት ፈጠረ?
መ: ሳም ባንክማን-ፍሪድ ለንግድ ስራ ፈጠራ አቀራረብ እና የ FTX ን በማቋቋም የ crypto መልክዓ ምድሩን አብዮት አድርጓል።