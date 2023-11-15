በሶኒ ምርቶች ላይ በሚያስደንቅ ቅናሾች ለጥቁር አርብ ይዘጋጁ

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አንድ ለየት ያለ ቅናሽ የ Sony Inzone H3 ጌም ማዳመጫ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ በአማዞን ላይ በ £54.99 በቅናሽ ዋጋ ይገኛል። በመጀመሪያ ዋጋው £89.99፣ ይህ የጥቁር አርብ መጀመሪያ ውል በእርግጠኝነት ሊታሰብበት የሚገባ ነው።
በዝቅተኛ ዋጋ መለያው እንዳትታለሉ - የ Sony Inzone H3 ጌም ማዳመጫ በተለምዶ በጣም ውድ በሆኑ ሞዴሎች ውስጥ የሚገኙትን ዋና ባህሪያትን ይዟል። ለምሳሌ፣ በ PlayStation የደመቀው ባህሪ፣ የቦታ የድምጽ ድጋፍ ይሰጣል። ይህ የጆሮ ማዳመጫውን ለ PS5 እና PC gamers በጣም ጥሩ ምርጫ ያደርገዋል፣ ምክንያቱም መሳጭ፣ ባለብዙ ቻናል የድምጽ ተሞክሮ ጨዋታዎችን ወደ ህይወት የሚያመጣ ነው።
በተጨማሪም፣ የInzone H3 ጌም ማዳመጫ ለድምጽ ግንኙነቶች ከፍተኛ ጥራት ያለው ጥራት ያለው Discord የተረጋገጠ ማይክሮፎን ያሳያል። ከተጫዋቾች ጋር እየተወያዩ ወይም እየደወሉ፣ በዚህ የጆሮ ማዳመጫ አስተማማኝ አፈጻጸም ላይ መተማመን ይችላሉ። በተጨማሪም፣ በሚገለበጥ ማይክሮፎን ክንዱ፣ የመስመር ላይ ጓደኞችዎን ሳይረብሹ በክፍሉ ውስጥ ላለ ሰው ማነጋገር ሲፈልጉ በሚመች ሁኔታ እራስዎን ድምጸ-ከል ማድረግ ይችላሉ።
የ PlayStation አድናቂ ከሆኑ በዚህ ጥቁር አርብ ለእርስዎ ከሚገኙ ብዙ ቅናሾች ውስጥ አንዱ ይህ ነው። ምርጡን ቀደምት ቅናሾችን ያዘጋጀንበትን የኛን የ PS5 Black Friday ስምምነቶች ገጽ መመልከትዎን እርግጠኛ ይሁኑ። እና ለሁሉም የጨዋታ አድናቂዎች የኛ ሁሉን አቀፍ የጥቁር አርብ ስምምነቶች ማዕከል በተለያዩ መድረኮች ላይ ሰፊ ምርቶችን ይሸፍናል - ስለዚህ የሚወዱትን ነገር እንደሚያገኙ እርግጠኛ ነዎት።
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በየጥ
የ Sony Inzone H3 ጨዋታ ጆሮ ማዳመጫ ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው?
የ Sony Inzone H3 ጌም ማዳመጫ ብዙውን ጊዜ በዚህ የዋጋ ነጥብ ላይ በማይገኙ ፕሪሚየም ባህሪያቱ ጎልቶ ይታያል። መሳጭ የድምጽ ተሞክሮ ለሚመኙ PS5 እና PC gamers ምርጥ ምርጫ ያደርገዋል። ማይክሮፎኑ ከፍተኛ ጥራት ያለው የድምፅ ጥራት በማረጋገጥ Discord የተረጋገጠ ነው።
በInzone H3 ጨዋታ የጆሮ ማዳመጫ ላይ ማይክሮፎኑን ማጥፋት እችላለሁ?
አዎ፣ በ Sony Inzone H3 ጌም ማዳመጫ ላይ ማይክሮፎኑን በቀላሉ ድምጸ-ከል ማድረግ ይችላሉ። በቀላሉ የማይክሮፎኑን ክንድ ገልብጡት፣ እና በራስ-ሰር ወደ ድምጸ-ከል ሁነታ ይሄዳል፣ ይህም የጨዋታ ጓደኞችዎን ሳያቋርጡ በክፍሉ ውስጥ ላለ ሰው እንዲያናግሩ ያስችልዎታል።
ተጨማሪ የጥቁር አርብ ቅናሾችን የት ማግኘት እችላለሁ?
ለPlayStation አድናቂዎች፣የእኛ ልዩ የPS5 Black Friday ስምምነቶች ገጽ ምርጡን ቅናሾች ለማግኘት የመጨረሻው መድረሻ ነው። በተለያዩ መድረኮች ላይ ቅናሾችን እየፈለጉ ከሆነ፣ ሰፊ ምርቶችን በቅናሽ ዋጋ ያዘጋጀንበትን አጠቃላይ የጥቁር አርብ ስምምነቶች ማዕከላችንን ይመልከቱ። መልካም ግዢ!