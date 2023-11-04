አዲስ Xbox Series X Diablo 4 Bundle ቁጠባ እና ተጨማሪ መቆጣጠሪያ ያቀርባል

የእርስዎን የጨዋታ ልምድ ማሻሻል ይፈልጋሉ? የዋልማርት ቀደምት የጥቁር ዓርብ ሽያጭ በ Xbox Series X Diablo 4 console ጥቅል ላይ ሊሸነፍ በማይችል ስምምነት ሸፍኖዎታል። በ$519.00 ብቻ፣ ኃይለኛውን የXbox Series X ኮንሶል ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ የXbox Core Wireless Controller በነቃ የሾክ ሰማያዊ ቀለም ያገኛሉ። ይህ ቅርቅብ በጣም ጥሩ ዋጋ ነው፣ ኮንሶሉን እና መቆጣጠሪያውን በተናጠል ከመግዛት ጋር ሲነጻጸር 40 ዶላር ይቆጥብልዎታል።
Xbox Series X አስደናቂ የ 4K ጨዋታዎችን በተቀላጠፈ 120 ክፈፎች በሰከንድ ማቅረብ የሚችል እውነተኛ ሃይል ነው። የእሱ ሃርድዌር ከተወዳዳሪው PS5 ይበልጣል, ይህም ለብዙ ተጫዋቾች ተመራጭ ያደርገዋል. ከኋላ ባለው ተኳኋኝነት፣ በዚህ አዲስ ኮንሶል ላይ በሚወዷቸው Xbox One ጨዋታዎች መደሰት ይችላሉ፣ እና ብዙ ጨዋታዎች በXbox Series X ላይ በተሻለ ሁኔታ ይሰራሉ።
Xbox Series S በ$300 የበለጠ ተመጣጣኝ አማራጭ ሊሆን ቢችልም፣ Xbox Series X ለእውነተኛ 4K ጨዋታዎች ተጨማሪ የፈረስ ጉልበት ይሰጣል። በተጨማሪም Xbox Series X በ 4K ብሉ ሬይ ፊልሞች እና በአካላዊ ጨዋታ ሚዲያ እንድትደሰቱ የሚያስችል የዲስክ ድራይቭን ያካትታል፣ ይህ ባህሪ በS Series S ላይ የለም።
ጥቅሉ በጉጉት የሚጠበቀውን የዲያብሎ 4 ጨዋታንም ያካትታል። የ2ኛው ምዕራፍ በቅርቡ በተጀመረው “የደም ወቅት” ወደ Diablo 4 ዓለም ለመጥለቅ የተሻለ ጊዜ የለም ። የደረጃ ካፕ ላይ ከደረሱ በኋላ እና ከፍተኛ ደረጃ ማርሽ ካገኙ በኋላ ተጫዋቾቹ እንደ አዲስ የይዘት ተጨማሪዎች እንደሚደሰቱ መጠበቅ ይችላሉ ። የBattle Pass ማለቂያ የሌላቸውን የሰአታት መዝናኛዎችን ለማቅረብ።
እንደ ጉርሻ፣ ጥቅሉ ነፃ የ DLC ንጥል ነገርን በፈረስ ጋሻ መልክ ያካትታል። ሙሉ ለሙሉ ኮስሜቲክስ ቢሆንም፣ ይህ ተጨማሪ ንክኪ የጥቅሉን አጠቃላይ እሴት ይጨምራል። እንደ IGN ያሉ ተቺዎች ዲያብሎ 4ን ለየት ያለ የጨዋታ አጨዋወት ልምዱን አሞግሰውታል፣ይህ ጥቅል ለማንኛውም የጨዋታ አድናቂዎች ድንቅ ኢንቨስትመንት መሆኑን የበለጠ ያረጋግጣል።
በየጥ:
ጥ፡ 4 ኬ ጨዋታዎችን በXbox Series X መጫወት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ Xbox Series X 4K ጨዋታዎችን እስከ 120fps ይደግፋል፣ ይህም የሚታይ የሚገርም ተሞክሮ ያቀርባል።
ጥ፡ Xbox Series X ከ Xbox Series S ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ፡ Xbox Series X ከS Series S የበለጠ ኃይለኛ ነው እና ለአካላዊ ሚዲያ ከዲስክ ድራይቭ በተጨማሪ እውነተኛ 4K ጨዋታዎችን ያቀርባል።
ጥ፡ የዲያብሎ 4 ጥቅል ዋጋ አለው?
መ: በፍፁም! በኮንሶል ላይ ቁጠባዎች እና ተጨማሪ ተቆጣጣሪ እንዲሁም ከፍተኛ እውቅና ባለው Diablo 4 ጨዋታ ይህ ጥቅል ለተጫዋቾች የማይታመን ዋጋ ይሰጣል።