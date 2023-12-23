ተጽዕኖን በማስፋፋት ላይ፡ በርካታ የኤፍ-15 ብልሽቶች ስጋቶችን ያሳድጋሉ።

በቅርቡ የሳዑዲ አረቢያ ኤፍ-15 ተዋጊ ጄቶች አደጋ በደረሰበት አደጋ አስደንጋጭ አዝማሚያ ታይቷል፣ ይህም የአውሮፕላኑን ስም እና ደህንነት ስጋት አሳድሯል። የሳውዲ አረቢያ የመከላከያ ሚኒስቴር እንዳረጋገጠው ኤፍ-15 ተዋጊ ጄት በተለመደው የስልጠና ተልዕኮ ላይ ተከስክሶ በአውሮፕላኑ ውስጥ በነበሩት የሁለቱ የበረራ አባላት ላይ አሳዛኝ ህልፈት ምክንያት ሆኗል።
በሳዑዲ አረቢያ ኤፍ-15 አውሮፕላኖች ሲከሰቱ ይህ ሁለተኛው ሲሆን በሐምሌ ወር የተከሰተውን ተመሳሳይ አደጋ ሁሉንም የበረራ አባላት ህይወት ቀጥፏል። ግጭቶቹ የነዚህን አደጋዎች መንስኤ ለማጣራት ምክንያት ሆኗል, አሁን ያለው መረጃ አነስተኛ ነው.
F-15SA፣ የ McDonnell Douglas F-15 ባለ ሁለት መቀመጫ ልዩነት፣ በረቀቀነቱ የሚታወቅ እና በሳውዲ አረቢያ፣ እንዲሁም ሌሎች የመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት እንደ እስራኤል እና ኳታር ጥቅም ላይ ይውላል። ይሁን እንጂ ተደጋጋሚ አደጋዎች የአውሮፕላኑን እንከን የለሽ ስም በእጅጉ አበላሹት።
ከሳውዲ አረቢያ በተጨማሪ የእስራኤል አየር ሃይል እና የኳታር ኢሜሪ አየር ሃይል ኤፍ-15ን ይሰራሉ። ዩናይትድ ስቴትስ በመካከለኛው ምሥራቅ ያለውን የጸጥታ ስጋት ምላሽ ለመስጠት የራሷን ኤፍ-15 አውሮፕላኖች ወደ እስራኤል አሰማርታለች። ይህ የቅርብ ጊዜ ክስተት የ F-15 መርከቦችን አጠቃላይ ደህንነት እና አስተማማኝነት በተመለከተ ጥያቄዎችን አስነስቷል።
ኤፍ-15 የአየር ላይ የበላይነትን በማቋቋም እና እንደ ቦምብ አጥፊ ውጤታማነቱ በሚጫወተው ሚና ይታወቃል። የእስራኤል አየር ሃይል በጋዛ ሰርጥ ኢላማ ላይ ባደረገው ዘመቻ በሰፊው ጥቅም ላይ ውሏል። ይሁን እንጂ በሳውዲ አረቢያ የተከሰተው አደጋ ይህ አውሮፕላን በውጊያ ሁኔታዎች ውስጥ አስተማማኝነት ላይ ጥርጣሬን ፈጥሯል.
ኤፍ-15 ረጅም እና የተሳካ ሪከርድ አለው፣ በርካታ ከአየር ወደ አየር ድሎች እና በአስፈሪ “MiG ገዳይ” ስም ተሰምቷል። ይሁን እንጂ በቅርብ ጊዜ የተከሰቱት አደጋዎች የአውሮፕላኑን የደህንነት ፕሮቶኮሎች እና ሊከሰቱ የሚችሉ የቴክኒክ ብልሽቶችን በተመለከተ ጥልቅ ምርመራ እንደሚያስፈልግ ያሳያሉ.
በአደጋው ላይ የሚደረገው ምርመራ በሚቀጥልበት ጊዜ ባለስልጣናት የአውሮፕላኑን እና የህዝቡን ደህንነት ለማረጋገጥ እርምጃዎችን መውሰድ አስፈላጊ ነው. ኤፍ-15 አስተማማኝ እና ውጤታማ ተዋጊ ጄት ተብሎ የሚጠራው ታዋቂነት ሚዛን ላይ የተንጠለጠለ ሲሆን የምርመራው ውጤት ለወደፊት ሥራው እና ሥራው ዘላቂ አንድምታ ይኖረዋል።