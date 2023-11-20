የሳቲያ ናዴላ ስልታዊ ግኝቶች፡ በቢዝነስ ፍርድ ውስጥ ያለ የጉዳይ ጥናት

ስለ የማይክሮሶፍት ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳቲያ ናዴላ ስናስብ ለክሪኬት ያለውን ዝምድና እና የአመራር ብቃቱን እንዴት እንደቀረፀው ብዙ ጊዜ እናስባለን። ሆኖም የናዴላ የንግድ ችሎታ እና ስልታዊ ውሳኔ አሰጣጥ እንዲሁ አስደናቂ ነው።
የናዴላ የስልጣን ዘመን ቁልፍ ከሆኑት ነገሮች አንዱ ብረቱ በሚሞቅበት ጊዜ የመምታት ችሎታው ነው። ይህ በውጤታማ ግዥ ሪከርድ ውስጥ በግልጽ ይታያል። ለምሳሌ የLinkedInን ግዢ በ 2016 እንውሰድ. የኩባንያው የአክሲዮን ዋጋ በ 40% ሲወርድ, ናዴላ አንድ እድል አየ. የLinkedInን ዋጋ እና አቅም በመገንዘብ ኩባንያውን በ26 ቢሊዮን ዶላር በፍጥነት ገዛው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ፣ የLinkedIn ገቢዎች ወደ ላይ ጨምረዋል፣ ይህም ለማግኘት እና የማይክሮሶፍትን በማህበራዊ ሚዲያ መልክዓ ምድር ላይ ያለውን አቋም በማጠናከር ነው።
ይህ ግን የተናጠል ክስተት አይደለም። ናዴላ ትክክለኛውን እድሎች በትክክለኛው ጊዜ የመለየት ችሎታውን በተከታታይ አሳይቷል. የማይክሮሶፍት ወደ ደመና ንግድ ዋና ምሳሌ ነው። ክላውድ ኮምፒውቲንግ እየተጠናከረ ሲሄድ ናዴላ ጊዜውን በመያዝ ማይክሮሶፍትን በኢንዱስትሪው ውስጥ ዋና ተዋናይ አድርጎታል። ዛሬ፣ የኩባንያው የደመና ንግድ ከ2.75 ትሪሊዮን ዶላር የገበያ ዋጋ ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛል።
በአንፃሩ የናዴላ የቀድሞ መሪ ስቲቭ ቦልመር ግዥን በተመለከተ ብዙም የተሳካ ሪከርድ ነበረው። እንደ aQuantive፣ Nokia እና Skype ያሉ በርካታ ከፍተኛ ግዢዎችን አድርጓል፣ ይህም በመጨረሻ የማይክሮሶፍት ውድ ስህተቶች መሆናቸውን አረጋግጧል። እነዚህ ግዢዎች የሚጠበቀውን ውጤት ማምጣት ባለመቻላቸው እና ጉልህ የሆነ መመዘኛዎችን አስከትለዋል።
በናዴላ እና ቦልመር መካከል ያለው ከፍተኛ ልዩነት ጤናማ የንግድ ውሳኔን አስፈላጊነት ያጎላል። ናዴላ እድሎችን የመለየት እና ስልታዊ ግኝቶችን የማድረግ ችሎታ ማይክሮሶፍትን ወደ አዲስ ከፍታ ከፍ አድርጎታል። በእርሳቸው አመራር፣ ኩባንያው ባለፉት አስርት ዓመታት ውስጥ ከ S&P 27 የላቀ የ500% ውህድ አመታዊ ዕድገት አስመዝግቧል።
በቅርቡ ሳም አልትማን እና ቡድኑ ከOpenAI በመጨመሩ ናዴላ የማይክሮሶፍትን በ AI ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለውን ቦታ የበለጠ አጠናክሯል። ይህ እርምጃ በ AI Gold Rush ውስጥ የመሪነት ቦታን ለመጠበቅ አርቆ አሳቢነቱን እና ቁርጠኝነትን ያሳያል።
የ Satya Nadella የስኬት ታሪክ በንግድ ፍርዶች ውስጥ እንደ ጠቃሚ የጉዳይ ጥናት ሆኖ ያገለግላል። እድሎችን የመጠቀም፣ በጊዜ ግዢ የመፈጸምን እና ለችሎታ ከፍተኛ ትኩረት የመስጠትን አስፈላጊነት ያጎላል። የናዴላ ስትራቴጅካዊ ውሳኔዎች ማይክሮሶፍትን ለውጦ በዓለም ላይ በጣም ተደማጭነት ካላቸው ኩባንያዎች መካከል አንዱ መሆኑን አረጋግጦታል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
ጥ: Satya Nadella ማይክሮሶፍትን እንዴት ለወጠው?
መ፡ ሳትያ ናዴላ ማይክሮሶፍትን ለውጦ ስልታዊ ግኝቶችን በማድረግ እና የኩባንያውን ዋና ወደ ደመና ንግድ በመምራት ከሌሎች ውጥኖች ጋር።
ጥ፡ የናዴላ ግዢዎች ምን ያህል ተሳክተዋል?
መ፡ የናዴላ ግዥዎች፣እንደ ሊንክድኢን የመሳሰሉ፣ለማይክሮሶፍት ከፍተኛ የገቢ ዕድገት እና እሴት በመፍጠር በጣም ስኬታማ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።
ጥ፡ የናዴላ የማግኛ ስልት ከቀድሞው እንዴት ይለያል?
መ: ከእሱ በፊት ከነበረው ስቲቭ ቦልመር በተቃራኒ ናዴላ በግዢ ስትራቴጂው ጥሩ የንግድ ውሳኔን አሳይቷል፣ ይህም የማይክሮሶፍት ስኬታማ ውጤቶችን አስገኝቷል።
ጥ፡ የሳም አልትማን ከማይክሮሶፍት ጋር የመደመር አስፈላጊነት ምንድነው?
መ: የሳም አልትማን ወደ ማይክሮሶፍት መጨመሩ ናዴላ በአይኢ ኢንዱስትሪ ውስጥ የመሪነት ቦታን ለመጠበቅ እና የኩባንያውን አቅም በዚህ መስክ የበለጠ ለማጠናከር ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።