የሳትያ ናዴላ ስልታዊ እውቀት፡ በጊዜ እና በእይታ ውስጥ ያለ ትምህርት

የማይክሮሶፍት ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳቲያ ናዴላ በስትራቴጂካዊ ውሳኔ አሰጣጥ እና እድሎችን በትክክለኛው ጊዜ የመጠቀም ችሎታው በሰፊው ይታሰባል። ለክሪኬት ያለው ፍቅር የሚታወቅ ቢሆንም፣ እርሱን በእውነት የሚለየው አስተዋይ የቢዝነስ ጥበብ ነው። የናዴላ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ሆነው የቆዩባቸው ጊዜያት የማይክሮሶፍትን እድገት ያራመዱ እና በዓለም ላይ ካሉት ዋጋ ካላቸው ኩባንያዎች መካከል አንዱ የሆነውን ቦታውን የሚያጠናክሩ ተከታታይ በጥሩ ጊዜ በተወሰዱ እና ስኬታማ እንቅስቃሴዎች ተለይቶ ይታወቃል።
በ2016 የማይክሮሶፍት ሊንክንድን መግዛቱ የናዴላ ብቃቱ አንዱ ዋና ምሳሌ ነው። ጉልህ የሆነ የአክስዮን ብልሽት እና ደካማ የገቢ እይታን ተከትሎ ናዴላ LinkedIn የያዘውን እምቅ እሴት በፍጥነት አውቋል። ዝቅተኛ ዋጋ ላላቸው ንብረቶች ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት ኩባንያውን በ26 ቢሊዮን ዶላር ሰበሰበ። ይህ እርምጃ ጥሩ ውጤት አስገኝቷል፣ የLinkedIn ገቢዎች በ15 በጀት ዓመት ከ23 ቢሊዮን ዶላር ብልጫ ያለው፣ ለኢንቨስትመንት ትልቅ መመለሻ ነው።
ይህ የተናጠል ክስተት አይደለም። ናዴላ ማይክሮሶፍትን ወደ ደመና ንግድ በትክክለኛው ጊዜ ለማዞር የወሰደው ውሳኔ የጨዋታ ለውጥ ነው። የኩባንያው የደመና ንግድ አሁን ካለው የ2.75 ትሪሊዮን ዶላር የገበያ ዋጋ ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ ይይዛል። እንደ GitHub እና የተጨነቀው የጨዋታ ግዙፉ Activision Blizzard ያሉ ግዢዎች የተሳካላቸው ስራዎች መሆናቸውንም አረጋግጠዋል።
የናዴላ ስትራተጂካዊ ብቃቱ ከቀድሞው መሪ ስቲቭ ቦልመር ጋር በእጅጉ ይቃረናል። በባልመር አመራር ማይክሮሶፍት ብዙ ያልተማከሩ ግዢዎችን አድርጓል ብዙ ገቢዎችን ማግኘት አልቻለም። ከታካሚው የ aQuantive ግዢ ጀምሮ ከኖኪያ እና ስካይፕ ጋር የተያያዙ ግዙፍ የጽሑፍ ሰነዶች፣ የቦልመር ቆይታው አጠያያቂ በሆኑ ውሳኔዎች የተሞላ ነበር።
በናዴላ እና ቦልመር መካከል ያለው ከፍተኛ ልዩነት ጤናማ የንግድ ውሳኔን አስፈላጊነት ያጎላል። ናዴላ ትክክለኛ እድሎችን በትክክለኛው ጊዜ የመለየት ችሎታ ማይክሮሶፍትን ወደ አዲስ ከፍታ ከፍ አድርጎታል። ኩባንያው ባለፉት አስርት አመታት አስደናቂ የ27 በመቶ የውህድድር አመታዊ እድገትን (CAGR) አስመዝግቧል፣ ይህም ከ S&P 10 500 በመቶ CAGR ብልጫ አለው።
ሳም አልትማንን እና ቡድኑን ከOpenAI በማምጣት ናዴላ ከርቭ ቀድመው ለመቀጠል ያለውን ቁርጠኝነት በድጋሚ አሳይቷል። ይህ እርምጃ ማይክሮሶፍት በፍጥነት በማደግ ላይ ባለው አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ውስጥ የመሪነት ሚናውን እንዲቀጥል ያደርገዋል።
የተሰላ ውሳኔን በሚጠይቅ የንግድ መልክዓ ምድር ውስጥ፣ Satya Nadella እንደ ባለራዕይ መሪ ጎልቶ ይታያል። የእሱ ስልታዊ ችሎታ እና እድሎችን የመጠቀም ችሎታ ማይክሮሶፍት ለውጦ ለወደፊቱ ቀጣይ ስኬት ኩባንያውን አስቀምጧል።
በየጥ
ጥ፡ የ Satya Nadella በጣም የተሳካው ግዢ ምንድን ነው?
መ: የ Satya Nadella በጣም የተሳካው ግዢ ሊንክድድ እንደሆነ ይቆጠራል። ምንም እንኳን ጉልህ የሆነ የአክሲዮን ውድቀት ቢኖርም ናዴላ የኩባንያውን እምቅ እሴት ተገንዝቦ በ26 ቢሊዮን ዶላር አግኝቷል። ይህ እርምጃ ከፍተኛ ትርፍ አስገኝቷል፣ የLinkedIn ገቢዎች በ15 በጀት ዓመት ከ23 ቢሊዮን ዶላር በልጠዋል።
ጥ: Satya Nadella ማይክሮሶፍትን እንዴት ለወጠው?
መ፡ ሳቲያ ናዴላ ማይክሮሶፍትን በስትራቴጂካዊ ውሳኔ አሰጣጥ እና እድሎችን በመጠቀም ለውጦታል። ኩባንያውን በተሳካ ሁኔታ ወደ ክላውድ ንግድ እንዲመራ አድርጎታል፣ይህም አሁን ከፍተኛውን የማይክሮሶፍት የገበያ ቦታ ይይዛል። በተጨማሪም፣ እንደ GitHub እና Activision Blizzard ያሉ ግዢዎች ለማይክሮሶፍት እድገት እና ስኬት አስተዋፅኦ አድርገዋል።
ጥ፡ የሳቲያ ናዴላ አመራር ከቀድሞ መሪው ስቲቭ ቦልመር ጋር እንዴት ይነጻጸራል?
መ: የ Satya Nadella አመራር በትክክለኛ የንግድ ውሳኔ እና ምቹ ጊዜዎችን የመጠቀም ችሎታ ተለይቶ ይታወቃል። በአንጻሩ፣ ስቲቭ ቦልመር የቆይታ ጊዜ ጥሩ ተመላሾችን ባለማድረግ ጥሩ ምክር ባልሰጡ ግዢዎች ተለይቷል። የናዴላ ስትራተጂካዊ እውቀት የማይክሮሶፍትን እድገት በማስፋፋት የኩባንያውን አቅጣጫ ቀይሮታል።