የማይክሮሶፍት ደፋር እንቅስቃሴ፡ የ AI የወደፊትን በOpenAI ማግኛ ማረጋገጥ

በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ ከChatGPT ጀርባ ያለው ጅምር የሆነው OpenAI፣ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳም አልትማን መልቀቅን ተከትሎ እርግጠኛ አለመሆን ገጥሞታል። አብዛኛዎቹ የOpenAI ሰራተኞች በአልትማን የማይክሮሶፍት ውስጥ የመቀላቀል እድላቸው ሰፊ በመሆኑ የኩባንያው የወደፊት እጣ ፈንታ እርግጠኛ ያልሆነ ይመስላል፣ እና የውስጥ አዋቂ ሰዎች በ86 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ ፍትሃዊነትን እንዲያወጡ የሚያስችል ስምምነት አሁን አደጋ ላይ ነው። ሆኖም፣ በግርግሩ መካከል፣ ከጥላው የሚወጣ አንድ ግልጽ አሸናፊ አለ - ማይክሮሶፍት።
አልትማን ከለቀቀ በኋላ፣ የማይክሮሶፍት የገበያ ካፒታላይዜሽን በሚያስደንቅ 63 ቢሊዮን ዶላር ጨምሯል። በ378 ቢሊዮን አክሲዮኖች የማይክሮሶፍት የገበያ ዋጋ 7.429 ትሪሊዮን ዶላር አስደናቂ ገቢ ለማግኘት ተዘጋጅቷል። ይህ አስደናቂ ስኬት እንደ Office2.82 እና GitHub ካሉ ታዋቂ አቅርቦቶች ጋር የተዋሃደ የምርት አሰላለፍ የማዕዘን ድንጋይ ሆኖ በተረጋገጠው በOpenAI ውስጥ የማይክሮሶፍት ስልታዊ ኢንቨስትመንት አጉልቶ ያሳያል።
በአልትማን መውጣት ከፍተኛ ተጽዕኖ ሊያሳድር የሚችለው የማይክሮሶፍት ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳቲያ ናዴላ ሊከሰት የሚችለውን ቀውስ በዘዴ ማስቀረት ችሏል። ለሁኔታው ፈጣን ምላሽ ሲሰጥ ናዴላ ደፋር እርምጃ ወሰደ: በ Microsoft ውስጥ አዲስ የ AI የምርምር ላብራቶሪ እንዲመሩ አልትማን እና የቀድሞ የ OpenAI ፕሬዝዳንት ግሬግ ብሮክማን ቀጥረዋል። በኢንዱስትሪ ተንታኞች “የዓለም ተከታታይ ፖከር እንቅስቃሴ ለዘመናት” የሚል ስያሜ የተሰጠው ይህ ያልተጠበቀ እንቅስቃሴ የናዴላ የማይክሮሶፍት AI አቅምን ለማሳደግ ያለውን ጽናት እና ቁርጠኝነት ያሳያል።
በዚህ ስልታዊ እርምጃ፣ Microsoft ሁለቱን የOpenAI በጣም ተደማጭነት ያላቸውን ሰዎች ማግኘቱ ብቻ ሳይሆን በጅምር ላይ ያለውን ትልቅ ድርሻም ይዞ ቆይቷል። ከዚህ በተጨማሪ የTwitch የቀድሞ ዋና ስራ አስፈፃሚ ኤሜት ሺርን የOpenAI ጊዜያዊ ስራ አስፈፃሚ አድርጎ ሾሟል። ምንም እንኳን የአዲሱ የማይክሮሶፍት የምርምር ቡድን ስብጥር ባይታወቅም፣ አልትማን እና ብሮክማን መቅጠር ኩባንያው በ AI ልማት ግንባር ቀደም ሆኖ ለመቀጠል ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
የማይክሮሶፍት ክምችት መጨመር ለበዓል ምክንያት ቢሆንም፣ ፈተናዎች ከፊታቸው ይጠብቃሉ። ኩባንያው በአልትማን እና በብሮክማን መሪነት አዲሱን AI የምርምር ድርጅት ለመገንባት እና ለመጠገን የሚያስፈልገውን ወጪ መሸከም ይኖርበታል። በተጨማሪም፣ ከOpenAI ጋር ካሉ ኮንትራቶች ከፍተኛ የገንዘብ ግዴታዎችን የመወጣት ዕድል አለ።
ምንም እንኳን እነዚህ ሊሆኑ የሚችሉ መሰናክሎች ቢኖሩም ማይክሮሶፍት ተሰጥኦ ማግኘቱ እና የ OpenAI ቴክኖሎጂን ማጠናከር ኩባንያውን በአይአይ የበላይነቱን ለመያዝ በሚደረገው ሩጫ ግንባር ቀደም አድርጎታል። አቧራው ሲረጋጋ፣የኢንዱስትሪ ተመልካቾች የማይክሮሶፍት ቆራጭ AI ጉዞ ቀጣዩን ምዕራፍ በጉጉት ይጠባበቃሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
ጥ፡ OpenAI ምንድን ነው?
መ፡ OpenAI የላቀ AI ቴክኖሎጂዎችን እና ስርዓቶችን በማዳበር ላይ ያተኮረ ጅምር ነው።
ጥ፡ ሳም አልትማን ማን ነው?
መ፡ ሳም አልትማን በአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ መስክ ላሳዩት አመራር እውቅና ያገኘ የOpenAI የቀድሞ ዋና ስራ አስፈፃሚ ነው።
ጥ: ማይክሮሶፍት ከሁኔታው ምን ጥቅም አግኝቷል?
መ: Altman ከሄደ በኋላ የማይክሮሶፍት የገበያ ካፒታላይዜሽን በ63 ቢሊዮን ዶላር ከፍ ብሏል፣ እና ኩባንያው ከOpenAI ሁለት ቁልፍ አሃዞችን በማግኘቱ የ AI አቅሙን አሳድጎታል።
ጥ: Altman እና Brockman መቅጠር ያለው ጠቀሜታ ምንድን ነው?
መ፡ የማይክሮሶፍት አልትማን እና ብሮክማንን ለመቅጠር መወሰኑ የኤአይአይ ምርምርን እና ልማትን ለማሳደግ ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል፣ በኢንዱስትሪው ውስጥ ያላቸውን ቦታ ያጠናክራል።
ጥ፡ ማይክሮሶፍት ከዚህ ግዢ በኋላ ምን ተግዳሮቶች አጋጥመውታል?
መ፡ ማይክሮሶፍት አዲሱን AI የምርምር ድርጅት ከመመስረት እና ከመጠበቅ ጋር የተያያዙ ወጪዎችን ማስተዳደር ይኖርበታል። በተጨማሪም፣ ከOpenAI ጋር ካሉ ኮንትራቶች ጋር የተያያዙ የገንዘብ ግዴታዎች ሊኖሩ ይችላሉ።