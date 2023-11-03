ሳምሰንግ ኦዲሲ አርክ፡ የቅንጦት ጨዋታ ልምድ

ሳምሰንግ በ55 ኢንች 4K ማሳያ እና በ165Hz የማደስ ፍጥነት ለተጫዋቾች መሳጭ እና የእይታ አስደናቂ ተሞክሮ በማቅረብ የሁለተኛው ትውልድ የኦዲሴይ ታቦት ማሳያን በቅርቡ ይፋ አድርጓል። ማሳያው ከ 3000 ዶላር ከፍተኛ ዋጋ ጋር ቢመጣም የጨዋታ አድናቂዎች ለየት ያሉ ባህሪያቱ ኢንቨስትመንቱን የሚያስቆጭ አድርገው ሊገነዘቡት ይችላሉ።
አዲሱ የኦዲሴይ ታቦት ከቀዳሚው ጋር ተመሳሳይ የሆነ የውጪ ዲዛይን አለው ፣ ግን ማሻሻያዎቹ በዝርዝሩ ውስጥ ይገኛሉ። ማሳያው አሁንም ባለ 55 ኢንች መጠኑን፣ 4ኬ ጥራት እና 1000R ኩርባውን እንደያዘ ይቆያል። በተጨማሪም፣ ፈሳሹን ክሪስታሎች ለኋላ ለማብራት ሚኒ ኤልኢዲዎችን ይጠቀማል፣ ይህም ደማቅ እና የበለጸጉ ቀለሞችን ያስከትላል።
አንድ ጉልህ ባህሪ ተጠቃሚዎች ያለችግር የተለያዩ ቅንብሮችን በተመቻቸ ሁኔታ እንዲያስተካክሉ የሚያስችል የ Ark Dial የርቀት መቆጣጠሪያን ማካተት ነው። ሞኒተሪው ኤችዲአር10+ ብልጭልጭትን ለመቀነስ በማቲ አጨራረስ ደረጃ የተሰጠው እንደሆነ ይቆያል። የመልቲ እይታ ባህሪው ተጠቃሚዎች አራት የተለያዩ ምንጮች በአንድ ጊዜ እንዲታዩ በማድረግ አራት ባለ 27.5 ኢንች 1080p ማሳያዎችን በመምሰል ቁልፍ የመሸጫ ቦታ ሆኖ ቀጥሏል።
ግዙፉ 55-ኢንች 4K ማሳያ ከአቅም በላይ መስሎ ከታየ ቀላል አዝራርን መጫን ንቁ ፒክሰሎችን ይቀንሳል፣ይህም የአካላዊ መጠኑን ሳይቀይር ስክሪኑን ወደ 27 ኢንች ማሳያ ያደርገዋል።
ማሻሻያዎቹ ትንሽ ቢመስሉም፣ የሁለተኛው ትውልድ Odyssey Ark የተሻሻሉ የግንኙነት አማራጮችን አስተዋውቋል። የመጀመሪያው ሞዴል አራት የኤችዲኤምአይ 2.1 ግንኙነቶችን ያሳየ ሲሆን የተዘመነው እትም ሁለት HDMI 2.2 ግንኙነቶችን፣ አንድ HDMI 2.0 ወደብ እና አንድ DisplayPort 1.4 ወደብ ያቀርባል። ይህ የተሻሻለ ተለዋዋጭነት ተጠቃሚዎች ሰፋ ያሉ መሳሪያዎችን ከተቆጣጣሪው ጋር እንዲያገናኙ ያስችላቸዋል። ከዚህም በላይ አዲሱ ሞዴል አብሮ የተሰራ የ KVM ማብሪያ / ማጥፊያን ያካትታል, ይህም ተጠቃሚዎች በአንድ የቁልፍ ሰሌዳ እና መዳፊት ስብስብ ብዙ መሳሪያዎችን እንዲቆጣጠሩ ያስችላቸዋል.
በማጠቃለያው ከሳምሰንግ የመጣው የኦዲሴይ አርክ ማሳያ ለተጫዋቾች ልዩ እና መሳጭ የጨዋታ ልምድን ይሰጣል። የሁለተኛው ትውልድ ሞዴል ረቂቅ ማሻሻያዎችን ያስተናግዳል እና የግንኙነቶች አማራጮችን ጨምሯል ፣ እሱም የቀደመውን አስደናቂ ባህሪያት ይዞ። ምንም እንኳን ዋጋው አንዳንድ ገዥዎችን ተስፋ የሚያስቆርጥ ቢሆንም፣ የቅንጦት ጨዋታ ልምድ የሚፈልጉ ሰዎች ኢንቨስትመንቱን የሚያዋጣ ሆኖ ሊያገኙት ይችላሉ።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. የSamsung Odyssey Ark ማሳያ እድሳት መጠን ስንት ነው?
የSamsung Odyssey Ark ማሳያ ከፍተኛውን የማደስ ፍጥነት 165Hz ያቀርባል፣ ይህም ለስላሳ እና ፈሳሽ አጨዋወትን ያረጋግጣል።
2. ማሳያው HDR ይደግፋል?
አዎ፣ ማሳያው HDR10+ ደረጃ ተሰጥቶታል፣ ለተሻሻለ የእይታ ተሞክሮ ለተጠቃሚዎች ንቁ እና ህይወት ያላቸው ቀለሞችን ይሰጣል።
3. ስክሪኑን በትንሽ መጠን ማስተካከል ይቻላል?
አዎ፣ ማሳያው ንቁውን ፒክሰሎች ለመቀነስ ምቹ አማራጭን ያሳያል፣ ይህም ማሳያውን ወደ 27 ኢንች መጠን በማሳነስ።
4. የ Odyssey Ark ማሳያ ምን ያህል የግንኙነት ወደቦች አሉት?
የተዘመነው የተቆጣጣሪው ስሪት ሁለት የኤችዲኤምአይ 2.2 ግንኙነቶች፣ አንድ HDMI 2.0 ወደብ እና አንድ DisplayPort 1.4 ወደብ ያካትታል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች የተለያዩ መሳሪያዎችን የማገናኘት ችሎታን ይጨምራል።
5. የ Ark Dial የርቀት መቆጣጠሪያ ዓላማ ምንድን ነው?
የ Ark Dial የርቀት መቆጣጠሪያ ተጠቃሚዎች በምናሌዎች ውስጥ ማሰስ ሳያስፈልጋቸው በቀላሉ ቅንብሮችን እንዲያስተካክሉ ያስችላቸዋል፣ ይህም ከችግር ነጻ የሆነ የጨዋታ ልምድን ያረጋግጣል።