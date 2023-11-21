ሳምሰንግ T5 Evo ተንቀሳቃሽ የኤስኤስዲ ዋጋዎች፡ እንኳን ደህና መጣችሁ ሰርፕራይዝ

የሳምሰንግ ቲ 5 ኢቮ ተንቀሳቃሽ ኤስኤስዲዎች ገና በዩኤስ ገበያ የመጀመሪያ ስራቸውን ማከናወን ባይችሉም፣ በቅርቡ በቻይና የችርቻሮ ሽያጭ መገኘት የሚያስደስት ነገር አሳይቷል፡ ዋጋው ከመጀመሪያው ከተጠበቀው በእጅጉ ያነሰ ነው። የተጠቆመ MSRP 8 ዶላር የያዘው 649TB ሞዴል በቻይና jd.com በ500 ዶላር የሚጠጋ ሲሸጥ ታይቷል። ይህ የዋጋ ልዩነት እነዚህ ኤስኤስዲዎች ከግዛት ውጭ ሲገኙ ለበለጠ የኪስ ቦርሳ ተስማሚ አማራጮች ተስፋ እንድንጥል አድርጎናል።
የኤስአርፒዎችን እና የቻይናን የSamsung T5 Evo ተከታታይ ዋጋዎችን ካነጻጸሩ በኋላ፣ እነዚህ የተቀየሩ ዋጋዎች ለአሜሪካ የችርቻሮ አቅርቦት የምንጠብቀውን በቀጥታ ላያንፀባርቁ እንደሚችሉ ልብ ማለት ያስፈልጋል። ሆኖም፣ ለማነፃፀር አጋዥ መለኪያ ይሰጣሉ። በተጨማሪም፣ በመካሄድ ላይ ባለው የጥቁር ዓርብ ሽያጮች፣ ዋጋው ከዚህም በላይ ሊቀንስ እንደሚችል መገመት ተገቢ ነው።
በ 990 ዶላር MSRP የጀመረው ሳምሰንግ 4 ፕሮ 354.99 ቴባ ነው ። በአሁኑ ጊዜ፣ ይህ ኤስኤስዲ በአማዞን ላይ በ$249.99 ብቻ ይገኛል፣ ይህም በተጠቆመ እና በተጨባጭ የዋጋ አወጣጥ መካከል ያለውን ከፍተኛ ልዩነት ያሳያል። ከዚህ አዝማሚያ አንፃር፣ ለሳምሰንግ T5 Evo 8TB ተመሳሳይ የዋጋ ቅናሽ መጠበቅ አሳማኝ ነው፣ ይህም ከመጀመሪያው 445 ዶላር ይልቅ ወደ 650 ዶላር ሊያወርደው ይችላል።
ለSamsung T5 Evo ተከታታይ የታቀዱት MSRPs በተለይም ከSamsung T7 Evo ተከታታይ ከፍተኛ ደረጃ ተንቀሳቃሽ ኤስኤስዲዎች ጋር ሲነፃፀሩ አለመመሳሰሉ ግልጽ ነው። ለምሳሌ፣ ፈጣን አፈጻጸም ያለው ሳምሰንግ ኤስኤስዲ T2 135TB ቀድሞውኑ በ65 ዶላር ሊገዛ ይችላል። ባለ ወጣ ገባ IP7 ደረጃ የተሰጠው ሳምሰንግ T2 Shield 120TB በ4 ዶላር አካባቢ የበለጠ ተመጣጣኝ ነው፣ የ200TB ሞዴል ዋጋው 5 ዶላር ነው። በ TLC NAND የተገጠመላቸው እነዚህ አማራጮች ከ TXNUMX Evo ፍጥነት እና አጠቃላይ ብልጫ ይበልጣሉ።
እነዚህ ምሳሌዎች፣ ከሌሎች ጋር፣ ሳምሰንግ እና የችርቻሮ አጋሮቹ ለዝቅተኛ ደረጃ ክፍሎች ፕሪሚየም ዋጋ ማስከፈልን ለማረጋገጥ እንደሚታገሉ ያሳያሉ። የቲ 5 ኢቮ ተከታታይ 8 ቴባ ማከማቻ በተመጣጣኝ እና ምቹ በሆነ መሳሪያ ውስጥ በማቅረብ ጥቅሙን ቢያገኝም፣ ሸማቾችን ለማማለል በዋጋ እና በአፈጻጸም መካከል ሚዛን መፈለግ አለበት።
በየጥ
ጥ፡ ሳምሰንግ T5 Evo ተንቀሳቃሽ ኤስኤስዲዎች በቻይና እንዳሉት በዩኤስ ተመሳሳይ ዋጋ እንዲኖራቸው መጠበቅ እንችላለን?
መ: በቻይና ውስጥ የተመለከቱት ዋጋዎች በዩኤስ ውስጥ የምንጠብቀውን ነገር የሚያመለክቱ አይደሉም. ነገር ግን፣ ሊኖሩ ለሚችሉ የዋጋ ንጽጽሮች የማጣቀሻ ነጥብ ይሰጣሉ።
ጥ፡ ለተንቀሳቃሽ ኤስኤስዲዎች በተለይም ለ Samsung T5 Evo ተከታታይ ቀጣይነት ያላቸው ቅናሾች ወይም ቅናሾች አሉ?
መ፡ በጥቁር አርብ ሽያጭ ወቅት ተንቀሳቃሽ SSD ዎችን ጨምሮ በተለያዩ የኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ላይ ቅናሾችን ማግኘት የተለመደ ነው። የሳምሰንግ T5 Evo ተከታታይ ዋጋዎችን የበለጠ የሚቀንሱ ማናቸውንም ቅናሾችን መከታተል ተገቢ ነው።
ጥ፡ የ Samsung T5 Evo ተከታታይ በገበያ ውስጥ ካሉ ሌሎች ተንቀሳቃሽ ኤስኤስዲዎች ምን ጥቅሞች አሉት?
መ: የ Samsung T5 Evo ተከታታይ በጣም ጠቃሚ ጠቀሜታ ትልቅ የማከማቻ አቅም ነው. የ 8ቲቢ ሞዴል ሰፊ የማከማቻ አቅም ለሚፈልጉ ተጠቃሚዎች በማስተናገድ በተመጣጣኝ እና ተንቀሳቃሽ ፎርም ውስጥ ሰፊ ቦታን ይሰጣል።