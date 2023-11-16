ሳምሰንግ ቲቪ ፕላስ የይዘት አቅርቦትን ያሰፋዋል እና የተጠቃሚ ተሞክሮን ያሳድጋል

ሳምሰንግ ኤሌክትሮኒክስ አሜሪካ አስደሳች አዳዲስ ርዕሶችን፣ ቻናሎችን እና የምርት ባህሪያትን ለSamsung TV Plus እያመጣ ነው፣ ነፃ የማስተላለፊያ አገልግሎቱ በSamsung Smart TVs፣ Galaxy devices፣ Smart Monitors፣ Family Hub ማቀዝቀዣዎች እና ድሩ ላይ ይገኛል። በ24 ሀገራት መገኘት እና በአለም አቀፍ ደረጃ 535 ሚሊየን መሳሪያዎች ሲደርሱ ሳምሰንግ ቲቪ ፕላስ እ.ኤ.አ.
ለጨመረ የተጠቃሚ ፍላጎት ምላሽ፣ ሳምሰንግ ቲቪ ፕላስ የይዘት ግኝትን ለማሻሻል እና እንከን የለሽ የተጠቃሚ ተሞክሮ ለማቅረብ ያለመ የምርት ማሻሻያ 5.2 ን እያስተዋወቀ ነው። ዝማኔው ከ20 በላይ የቤተሰብ-ደህንነታቸው የተጠበቀ ሰርጦችን፣ የልጆች ትርኢቶችን እና በትዕዛዝ ላይ ያሉ ፊልሞችን መዳረሻ የሚሰጥ የልጆች ተሞክሮን ያካትታል። እንደ Blippi፣ Barney እና Friends፣ Baby Einstein፣ Teletubbies እና ሌሎችም ያሉ ታዋቂ የልጆች ይዘቶች የወጣት ተመልካቾችን የመዝናኛ ፍላጎቶችን ያረካሉ። በተጨማሪም፣ ከ200 በላይ አጫዋች ዝርዝሮችን እና 40+ ሰርጦችን ከአጋሮች Vevo፣ XITE እና Stingray የሚያቀርብ አዲስ የሙዚቃ መድረሻ ይፈጠራል። ተጠቃሚዎች በተለያዩ የሙዚቃ ዘውጎች መደሰት እና ለተወሰኑ አስርት ዓመታት የተሰጡ አጫዋች ዝርዝሮችን ፣ ዘውጎችን እና እንደ ቢዮንሴ፣ አሪያና ግራንዴ እና ዘ ሮሊንግ ስቶንስ ያሉ አርቲስቶችን ማሰስ ይችላሉ።
ሳምሰንግ ቲቪ ፕላስ የብሎክበስተር ፊልሞችን እና ፕሪሚየም ይዘቶችን እያሰፋ ነው። እንደ Movie Hub West፣ Movie Hub Action እና Movie Hub Holidays የመሳሰሉ አዳዲስ ቻናሎች ሲጨመሩ ተመልካቾች እንደ ብሪጅት ጆንስ ማስታወሻ ደብተር፣ መያዣ፣ ጭካኔ የተሞላበት አላማ እና The ታዋቂ ርዕሶችን ጨምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ የቀጥታ እና በትዕዛዝ ፊልሞች ያገኛሉ የተጎዳ ሎከር. በተጨማሪም፣ ሳምሰንግ ቲቪ ፕላስ አሁን ኤቢሲ፣ ሲቢኤስ፣ FOX፣ ኤንቢሲ፣ ብሉምበርግ ቲቪ+፣ ስካይ ኒውስ፣ ስክሪፕስ ዜና እና ሌሎችንም ጨምሮ ሰፊ አለምአቀፍ፣ ሀገራዊ እና አካባቢያዊ የዜና ማሰራጫዎችን ያቀርባል።
የበዓል ሰሞን ሲቃረብ ሳምሰንግ ቲቪ ፕላስ ለወቅታዊ መዝናኛዎች ምርጥ መድረሻ ይሆናል። ተጠቃሚዎች እንደ ኤልዝ ናቪዳድ ማሪዮ ሎፔዝ ባሳተፈበት የበዓል ጭብጥ ያላቸው ፊልሞች፣ እንዲሁም የበዓል የሙዚቃ ቪዲዮ አጫዋች ዝርዝሮች እና የFireplace 4K ቻናል ክሪስታል-ግልጽ ማሳያ።
ተደራሽነትን ለማረጋገጥ ማሻሻያው እና አዲስ ይዘቱ መጀመሪያ ላይ ከ2019 እስከ 2023 ባለው የSamsung Smart TV ሞዴሎች ላይ ይገኛል፣ ወደ ተጨማሪ የስማርት ቲቪ ሞዴሎች እና ጋላክሲ ሞባይል መሳሪያዎች በዚህ አመት መጨረሻ እስከ 2024 መጀመሪያ ድረስ ሊሰራ ይችላል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. Samsung TV Plus ምንድን ነው?
ሳምሰንግ ቲቪ ፕላስ በ ሳምሰንግ ኤሌክትሮኒክስ አሜሪካ የሚሰጥ ነፃ የዥረት አገልግሎት ነው። ዜና፣ ስፖርት፣ መዝናኛ፣ ሙዚቃ እና ሌሎችንም ጨምሮ ሰፊ የሰርጦች መዳረሻን ይሰጣል።
2. ሳምሰንግ ቲቪ ፕላስ እንዴት ማግኘት እችላለሁ?
ሳምሰንግ ቲቪ ፕላስ በSamsung Smart TVs፣ Galaxy devices፣ Smart Monitors፣ Family Hub ማቀዝቀዣዎች እና ድሩን ማግኘት ትችላለህ።
3. በምርት ማሻሻያ 5.2 ውስጥ ምን ይካተታል?
የምርት ማሻሻያ 5.2 የይዘት ግኝት ማሻሻያዎችን፣ ለቤተሰብ-ደህንነቱ የተጠበቀ ቻናሎች እና ትዕይንቶች የወሰኑ የልጆች ተሞክሮ፣ አዲስ የሙዚቃ መዳረሻ ከVevo፣ XITE እና Stingray ቻናሎች ጋር፣ የተስፋፋ የፊልም አቅርቦቶች እና አጠቃላይ የዜና አሰላለፍ ያካትታል።
4. አዲሱ ይዘት በሁሉም መሳሪያዎች ላይ ይገኛል?
የምርት ማሻሻያው እና አዲስ አርዕስቶች በመጀመሪያ ከ2019 እስከ 2023 በSamsung Smart TV ሞዴሎች ላይ ይገኛሉ። ወደ ተጨማሪ የስማርት ቲቪ ሞዴሎች እና ጋላክሲ ሞባይል መሳሪያዎች ልቀት በዚህ አመት መጨረሻ እስከ 2024 መጀመሪያ ድረስ ይጠበቃል።
ምንጮች:
- samsung.com