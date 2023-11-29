የCMOS ምስል ዳሳሽ ገበያ የስማርትፎን ሽያጭ ሲጨምር ይመለሳል

የ CMOS ምስል ዳሳሽ (ሲአይኤስ) ገበያ ባለፉት ሁለት ዓመታት በተዘገየ የስማርትፎን ሽያጭ ምክንያት የፍላጎት ቅነሳ አጋጥሞታል። ይህ የቁልቁለት አዝማሚያ እንደ ሳምሰንግ፣ ታዋቂ የሲአይኤስ ክፍሎች አቅራቢ ያሉ ዋና ተጫዋቾችን ነካ። ነገር ግን፣ በአዎንታዊ ክንውኖች፣ ገበያው አሁን ከሁለት ዓመት በኋላ መነቃቃት እያሳየ ነው። በዚህ ምክንያት ሳምሰንግ የሲአይኤስ ክፍሎቹን ዋጋዎች በመጨመር ምላሽ ሰጥቷል.
የቻይና ሚዲያ ገንዘብ ዛሬ እንደዘገበው ሳምሰንግ በቻይና ላሉ ደንበኞቹ የሲአይኤስ ክፍሎቻቸው የዋጋ ጭማሪን አስመልክቶ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። ይህ ለውጥ እንደ Qingya እና Supreme ያሉ የተለያዩ አከፋፋዮችን ተጠቃሚ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል።
በሪፖርቱ መሰረት የCMOS ምስል ዳሳሽ ክፍሎች አማካኝ ዋጋ በ25 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት በ2024% ከፍ ሊል እንደሚችል ተገምቷል። የተወሰኑ የ CMOS ክፍሎች እስከ 30% የሚደርስ የዋጋ ጭማሪ ሊያዩ ይችላሉ።
በጥቅምት ወር እንደገና መጀመር የጀመረው የስማርትፎን ገበያ ማገገም ለሲአይኤስ አካላት ፍላጎት መጨመር ምክንያት የሆነው ግፊት ነው። የስማርትፎን ሽያጭ መጨመር በቀጥታ የእነዚህ አካላት ፍላጎት ላይ ተጽዕኖ ያሳደረ ሲሆን ሳምሰንግ ለሚመጣው አመት ዋጋውን እንዲያስተካክል አስገድዶታል።
የሚገርመው፣ ሪፖርቱ የዋጋ ጭማሪው በዋነኛነት በሲአይኤስ ክፍሎች ላይ 32ሜፒ እና ከዚያ በላይ ጥራቶች እንደሚጎዳ አጉልቶ ያሳያል። ይህ ለውጥ በ32ሜፒ ወይም ከዚያ በላይ ካሜራዎች በተገጠመላቸው የሳምሰንግ ጋላክሲ ስልኮች ዋጋ ላይ ተጽእኖ ያሳድራል አይኑር ወደፊት የሚታይ ነው።
በአጠቃላይ ይህ በCMOS ምስል ዳሳሽ ገበያ ላይ የሚታየው ለውጥ በቴክ ኢንደስትሪ ውስጥ ተስፋ ሰጪ እድገትን ያሳያል፣ ምክንያቱም የስማርትፎን ሽያጭ እየጨመረ በመምጣቱ። ሳምሰንግ በሲአይኤስ አካላት አቅርቦት ላይ ክፍያውን እየመራ፣ ለመጪው የበለፀገ አመት የሚጠበቁ ነገሮች ከፍተኛ ናቸው።
በየጥ
1. የCMOS ምስል ዳሳሽ ምንድን ነው?
የCMOS ምስል ዳሳሽ ብርሃንን ወደ ኤሌክትሮኒክ ሲግናሎች ለመቀየር በዲጂታል ካሜራዎች እና ስማርትፎኖች ውስጥ የሚያገለግል መሳሪያ ነው። ፎቶኖችን ወደ ቻርጅ ፓኬቶች በመቀየር ምስሎችን ይቀርጻል, ከዚያም ለምስል ሂደት ወደ ዲጂታል ዳታ ይቀየራል.
2. የ CMOS ምስል ዳሳሽ አካላት ፍላጎት ለምን ቀነሰ?
ላለፉት ጥቂት አመታት የስማርትፎን ሽያጭ ቀርፋፋ በመሆኑ የCMOS ምስል ዳሳሽ አካላት ፍላጎት ቀንሷል። ጥቂት ስማርት ስልኮች እየተመረቱ እና እየተሸጡ በመሆናቸው፣ የእነዚህ ክፍሎች ፍላጎት ቀንሷል።
3. የስማርትፎን ገበያ ማገገም በ CMOS ምስል ዳሳሽ ገበያ ላይ ተጽዕኖ ያሳደረው እንዴት ነው?
የስማርትፎን ገበያው በማገገም የ CMOS ምስል ዳሳሽ አካላት ፍላጎት ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል። ብዙ ስማርት ፎኖች እየተሸጡ በመሆናቸው የእነዚህ ክፍሎች ፍላጎት እየጨመረ በመምጣቱ እንደ ሳምሰንግ ያሉ አቅራቢዎች ዋጋቸውን እንዲጨምሩ አድርጓል።
4. በአሁኑ ጊዜ በሲአይኤስ ክፍሎች የዋጋ ጭማሪ ተጠቃሚ የሆኑት የትኞቹ ኩባንያዎች ናቸው?
እንደ ሪፖርቶች ከሆነ በቻይና ውስጥ ለሳምሰንግ የሲአይኤስ ክፍሎች አከፋፋይ ሆነው የሚያገለግሉ እንደ Qingya እና Supreme ያሉ ኩባንያዎች ከዋጋ ጭማሪው ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል።