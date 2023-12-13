ሳምሰንግ ከፈጣን የማደስ ተመኖች ጋር አዲስ የጨዋታ ማሳያዎችን አስተዋውቋል

በ OLED ጨዋታ ማሳያዎች የሚታወቀው ሳምሰንግ በቅርብ ጊዜ በተለቀቀው መንገድ የተለየ አካሄድ እየወሰደ ነው። ኩባንያው ከፍተኛ ዋጋ ባላቸው ግዙፍ እና እጅግ በጣም ሰፊ ስክሪኖች ላይ ብቻ ከማተኮር ይልቅ ትናንሽ እና ይበልጥ ተደራሽ የሆኑ ንድፎችን እያሳየ ነው። እነዚህ አዳዲስ ማሳያዎች በሚቀጥለው አመት በገበያ ላይ የሚውሉ የ31.5 ኢንች 4K ሞዴል እና 27 ኢንች QHD ሞዴል ያካትታሉ።
ትናንሾቹ መጠኖች በጨዋታ ባህሪያት ላይ ስምምነትን ሊጠቁሙ ቢችሉም፣ ሳምሰንግ እነዚህ አዳዲስ ማሳያዎች በአፈፃፀም ላይ እንደማይቆጠቡ አረጋግጧል። የኳንተም ነጥብ ፓነሎች ምንም እንኳን የተጠማዘዘ ስክሪን እና እንደ Odyssey series ያሉ የተራቀቁ ቋሚዎች ባይኖራቸውም እስከ 360Hz ድረስ አስደናቂ የማደስ ዋጋ አላቸው። ይህ መረጃ በWCCFTech እንደዘገበው በሳምሰንግ ይፋዊ ዌይቦ መለያ ላይ በተተረጎመ የማስተዋወቂያ ልጥፍ ነው።
የአነስተኛ መጠን እና ፈጣን የማደስ ፍጥነት ጥምረት እነዚህን ማሳያዎች በተለይ ለኤስፖርት አድናቂዎች በተለይም ባለ 27-ኢንች 1440p ተለዋጭ ሊያደርጋቸው ይችላል። ምንም እንኳን የ OLED ስክሪኖች የላቀ ንቃት እና ንፅፅር ቢያቀርቡም ተፎካካሪ ተጫዋቾች በተለምዶ የ VA እና የአይ ፒ ኤስ ፓነሎች ፍጥነትን ይወዳሉ ፣ አንዳንዶቹም በላቁ ማሳያዎች ላይ ከ 500Hz በላይ የማደስ ፍጥነት ሊደርሱ ይችላሉ።
ዋጋን በተመለከተ፣ ሳምሰንግ እስካሁን ምንም አይነት መረጃ አልገለጸም። ይሁን እንጂ ከ 800 ዶላር በታች የሆኑ የ OLED ማሳያዎች ለማግኘት አስቸጋሪ ስለሆኑ ትናንሽ የፓነል መጠኖች በተወሰነ ቅናሽ እንደሚመጡ ተስፋ ይደረጋል. ምንም እንኳን ሳምሰንግ በገበያው ውስጥ በጣም ተወዳዳሪ ዋጋን ላያቀርብ ቢችልም ፣እነዚህ አዳዲስ ማሳያዎች አሁን ካሉት የኦኤልዲ እጅግ በጣም ሰፊ አማራጮች የበለጠ ተመጣጣኝ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል።
በእነዚህ አዳዲስ ልቀቶች፣ ሳምሰንግ በአፈጻጸም ላይ ሳይቀንስ አነስተኛ መጠን ያላቸውን ተቆጣጣሪዎች በማቅረብ ሰፋ ያሉ ተጫዋቾችን ለማቅረብ ያለመ ነው። ፈጣን የማደሻ ተመኖችን በማቅረብ ኩባንያው በጨዋታ ልምዳቸው ፍጥነት እና ምላሽ የሚሰጡ ተጫዋቾችን ለመሳብ ተስፋ ያደርጋል።