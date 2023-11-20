ሳምሰንግ S90C QD-OLED ቲቪ፡ የቀጣይ ደረጃ ጥምቀት ለተጫዋቾች እና የፊልም አድናቂዎች

ሳምሰንግ የቅርብ ጊዜ ፈጠራውን S90C QD-OLED ቲቪን አስተዋውቋል፣ እሱም ተጫዋቾች እና የፊልም አድናቂዎች የሚወዷቸውን ይዘቶች በሚለማመዱበት መንገድ ላይ ለውጥ እንደሚያመጣ ቃል ገብቷል። በላቁ የኳንተም ነጥብ OLED ማሳያ፣ ይህ ቆራጭ ቴሌቪዥን በእውነት የሲኒማ ድንቅ ድንቅ ያቀርባል።
የS90C QD-OLED ቲቪ በሚያስደንቅ ሁኔታ መሳጭ የእይታ ተሞክሮ ይመካል፣ ለቀለሟቸው ቀለሞች፣ ጥልቅ ጥቁሮች እና ልዩ ንፅፅር። የኳንተም ዶት ቴክኖሎጂ የቀለም ትክክለኛነትን ያሳድጋል እና ሰፊ የቀለም ስብስብ ያቀርባል፣ በዚህም ምክንያት ፊልሞችን፣ ጨዋታዎችን እና የቲቪ ትዕይንቶችን ከመቼውም ጊዜ በላይ ወደ ህይወት የሚያመጡ ህይወት ያላቸው ምስሎችን ያስገኛሉ።
ከፍተኛ የማደስ ፍጥነት እና ዝቅተኛ የግቤት መዘግየትን በማሳየት፣ የS90C QD-OLED ቲቪ ለተጫዋቾች የተዘጋጀ ነው። ፈጣን ምላሽ ሰአቶች እና ለስላሳ የእንቅስቃሴ አያያዝ፣ እያንዳንዱ የጨዋታ ክፍለ ጊዜ ከሚዘናጋ እንቅስቃሴ ብዥታ ወይም ghosting የጸዳ መሆኑን ያረጋግጣል። ተጫዋቾች ይህ ቴሌቪዥን ወደሚወዷቸው ርዕሶች የሚያመጣውን ትክክለኛ ቁጥጥር እና መሳጭ ልምድ ያደንቃሉ።
የፊልም አድናቂዎች በS90C QD-OLED ቲቪ ችሎታዎች ይደሰታሉ። ጥልቅ ጥቁሮች እና ማለቂያ የሌለው የንፅፅር ምጥጥን እውነተኛ የሲኒማ ተሞክሮ ይፈጥራል፣ ይህም ተመልካቾች በጨለማ ትዕይንቶች ውስጥም ቢሆን እያንዳንዱን ዝርዝር ሁኔታ እንዲያዩ ያስችላቸዋል። የቅርብ ጊዜውን በብሎክበስተር እየተመለከቱም ይሁን በቤት ውስጥ በሚታወቀው የፊልም ምሽት ላይ እየተሳተፉ፣ ይህ ቲቪ በቀጥታ ወደ ተግባር ይወስደዎታል።
በተጨማሪም፣ የS90C QD-OLED ቲቪ ከየትኛውም የውስጥ ክፍል ጋር ያለችግር የሚዋሃድ ቀጭን እና አነስተኛ ንድፍ አለው። ከቤዝል-ያነሰ ማሳያ እና በጣም ቀጭን መገለጫው ለማንኛውም ሳሎን ወይም መዝናኛ ቦታ በእይታ አስደናቂ ማእከልን ይሰጣል።
በዘመናዊ ቴክኖሎጂ እና አስደናቂ ማሳያ፣ Samsung S90C QD-OLED TV በቤት መዝናኛ ውስጥ አዲስ መስፈርት አዘጋጅቷል። ተጫዋቾች እና የፊልም አድናቂዎች የሚሰጠውን መሳጭ ተሞክሮ ያደንቃሉ፣ ይህም እያንዳንዱን የእይታ እና የጨዋታ ክፍለ ጊዜ የማይረሳ ያደርገዋል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች (FAQ)፡-
ጥ፡ QD-OLED ቴክኖሎጂ ምንድነው?
መ: QD-OLED (Quantum Dot OLED) የኳንተም ዶት እና የኦኤልዲ ቴክኖሎጂዎችን ጥቅሞች አጣምሮ የሚያሳይ የማሳያ ቴክኖሎጂ ነው። የላቀ የቀለም ትክክለኛነት፣ ሰፊ የቀለም ጋሙት፣ ጥልቅ ጥቁሮች እና ማለቂያ የሌለው ንፅፅር ሬሾን ያቀርባል።
ጥ፡ S90C QD-OLED TV HDR (ከፍተኛ ተለዋዋጭ ክልል) ይደግፋል?
መ: አዎ፣ የS90C QD-OLED ቲቪ ከኤችዲአር ጋር ተኳሃኝ ነው፣ ይህም የተሻሻለ ብሩህነት፣ የቀለም ትክክለኛነት እና በኤችዲአር ይዘት ውስጥ ንፅፅር እንዲኖር ያስችላል።
ጥ: S90C QD-OLED ቲቪ የጨዋታ ባህሪያትን ይደግፋል?
መ: በፍፁም! የS90C QD-OLED ቲቪ የተጫዋቾችን ግምት ውስጥ በማስገባት የተነደፈ ነው፣ ይህም ከፍተኛ የመታደስ ፍጥነት፣ ዝቅተኛ የግቤት መዘግየት እና ፈጣን ምላሽ ጊዜዎችን ለስላሳ እና መሳጭ የጨዋታ ተሞክሮ ይሰጣል።
ጥ፡ የS90C QD-OLED ቲቪ ከድምጽ ረዳቶች ጋር ተኳሃኝ ነው?
መ: አዎ፣ የS90C QD-OLED ቲቪ አብሮገነብ የድምጽ መቆጣጠሪያ ችሎታዎች የተገጠመለት ሲሆን ይህም ተጠቃሚዎች የድምጽ ትዕዛዞችን በመጠቀም ቴሌቪዥናቸውን በአግባቡ እንዲቆጣጠሩ ያስችላቸዋል።
ጥ: ለ S90C QD-OLED ቲቪ የተለያዩ የስክሪን መጠኖች አሉ?
መ፡ ሳምሰንግ የS90C QD-OLED ቲቪን በተለያዩ የስክሪን መጠኖች ከ55 ኢንች እስከ 85 ኢንች ያቀርባል፣ ለተለያዩ የክፍል መጠኖች እና የእይታ ምርጫዎችን ያቀርባል።