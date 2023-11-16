የሳምሰንግ ዩኬ የመስመር ላይ መደብር ደንበኞች ስለመረጃ መጣስ ማሳወቂያ ደረሰ

ሳምሰንግ ኤሌክትሮኒክስ በዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ላሉ አንዳንድ ደንበኞቹ የግል መረጃቸውን ያጋለጠውን የቅርብ ጊዜ የመረጃ ጥሰት በተመለከተ ማሳሰቢያ ሰጥቷል። በጁላይ 1፣ 2019 እና ሰኔ 30፣ 2020 መካከል የተከሰተው የሳይበር ጥቃት፣ በዚያ ጊዜ ውስጥ ከSamsung UK የመስመር ላይ መደብር ግዢ በፈጸሙ ግለሰቦች ላይ ተፅዕኖ አሳድሯል።
ሳምሰንግ ጥሰቱን ሲመረምር ኩባንያው በሚጠቀምበት የሶስተኛ ወገን መተግበሪያ ውስጥ ጠላፊዎች ተጋላጭነትን በመጠቀማቸው ምክንያት እንደሆነ ወስኗል። ነገር ግን፣ በጥቃቱ ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው የደህንነት ጉዳይ ወይም የተጋላጭ መተግበሪያን በተመለከተ የተወሰኑ ዝርዝሮች አልተገለፁም።
የተጋለጠው መረጃ የደንበኞችን ስም፣ ስልክ ቁጥሮች፣ የፖስታ እና የኢሜይል አድራሻዎችን ሊያካትት ይችላል። ነገር ግን በአደጋው ምንም አይነት የፋይናንስ መረጃ ወይም የምስክር ወረቀት እንዳልተጣሰ ልብ ማለት ያስፈልጋል።
ሳምሰንግ ደንበኞቹ ጥሰቱ በዩናይትድ ኪንግደም ክልል ብቻ የተገደበ እና በዩናይትድ ስቴትስ የሚገኙ ደንበኞች እንዲሁም የሰራተኞች እና የችርቻሮ ነጋዴዎች መረጃን እንደማይጎዳ አረጋግጧል። ኩባንያው የጸጥታ ችግሮችን ለመፍታት አፋጣኝ እርምጃ የወሰደ ሲሆን ጉዳዩን ለእንግሊዝ የመረጃ ኮሚሽነር ጽህፈት ቤት አሳውቋል።
ሳምሰንግ የውሂብ ጥሰት ሲያጋጥመው ይህ የመጀመሪያው አይደለም። በኦገስት 2023 ሰርጎ ገቦች ስሞችን፣ አድራሻዎችን፣ የስነ ሕዝብ አወቃቀር መረጃዎችን፣ የልደት ቀኖችን እና የምርት ምዝገባ ውሂብን ደርሰው ሰርቀዋል። በተጨማሪም በማርች 2023 የላፕሱስ ዳታ ዘረፋ ቡድን የሳምሰንግ ኔትወርክን ጥሶ ሚስጥራዊ መረጃ አግኝቷል፣ የጋላክሲ ስማርት ስልኮች ምንጭ ኮድ።
ሳምሰንግ ወደፊት የሚደርሱ ጥሰቶችን ለመከላከል እና የደንበኞቹን መረጃ ጥበቃ ለማረጋገጥ የደህንነት እርምጃዎቹን ለማሻሻል ቁርጠኛ ነው። ቴክኖሎጂ ወደፊት እየገሰገሰ ሲሄድ፣ የሳይበር አደጋዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተራቀቁ ይሄዳሉ፣ ይህም ጠንካራ የደህንነት ፕሮቶኮሎችን ለመጠበቅ የማያቋርጥ ጥንቃቄ ያስፈልገዋል።
ተዘውትረው የሚጠየቁ ጥያቄዎች
1. በቅርብ ጊዜ በተፈጠረው የመረጃ ጥሰት ምን መረጃ ተጋልጧል?
የተጋለጠው መረጃ የደንበኞችን ስም፣ ስልክ ቁጥሮች፣ የፖስታ እና የኢሜይል አድራሻዎችን ሊያካትት ይችላል። ሆኖም የፋይናንስ መረጃ እና ማስረጃዎች አልተጣሱም።
2. የመረጃ ጥሰቱ በዩኬ ክልል ብቻ የተወሰነ ነበር?
አዎ፣ የውሂብ ጥሰቱ በጁላይ 1፣ 2019 እና ሰኔ 30፣ 2020 መካከል ከSamsung UK የመስመር ላይ መደብር ግዢ ያደረጉ ደንበኞችን ብቻ ነው የሚነካው።
3. ሳምሰንግ የደህንነት ችግሩን ለመፍታት ምንም አይነት እርምጃ ወስዷል?
አዎ፣ ሳምሰንግ የደህንነት ጉዳዩን ለመፍታት አፋጣኝ እርምጃዎችን ወስዷል እና ክስተቱን ለእንግሊዝ የመረጃ ኮሚሽነር ጽህፈት ቤት አሳውቋል።
4. በዩናይትድ ስቴትስ ያሉ ደንበኞች ሊነኩ ይችላሉ?
አይ፣ በጥያቄ ውስጥ ያለው የውሂብ ጥሰት በዩናይትድ ኪንግደም ክልል ብቻ የተገደበ ነው እና በዩናይትድ ስቴትስ ያሉ ደንበኞችን አይነካም።
ምንጮች:
- [Samsung UK የመስመር ላይ መደብር ደንበኞች ስለ የውሂብ ጥሰት ማሳወቂያ](https://www.example.com)