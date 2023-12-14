ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ24 vs ጎግል ፒክስል 8፡ ከራስ ወደ ራስ ንፅፅር

በጉጉት የሚጠበቀው የሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ24 ተከታታዮች እና ቀድሞውንም ያለው ጎግል ፒክስል 8 የስማርትፎን አድናቂዎች በጉጉት ይንጫጫሉ። በተወራው ፍንጣቂ እና በተጨባጭ መግለጫዎች፣ ሁለቱን ዋና መሳሪያዎች እንዴት እርስበርስ እንደሚከመሩ ለማየት እናወዳድር።
ከንድፍ እና ማሳያው ጀምሮ ፒክስል 8 ከቀድሞው ጋር ሲነጻጸር የበለጠ ጉልህ ለውጦችን አድርጓል። ከተጠጋጋ ቅርጾች እና ከፍ ባለ ምጥጥነ ገጽታ፣ ከ Galaxy S23 እና ከ Galaxy S24 ጋር ተመሳሳይነት አለው። ፒክስል 8 የሚያብረቀርቅ የመስታወት ጀርባ እና ማት አልሙኒየም ፍሬም ያለው ሲሆን የምስሉ የካሜራ አሞሌ በስልኩ ላይኛው ሶስተኛው ላይ ጎልቶ ተቀምጧል።
በሌላ በኩል ጋላክሲ ኤስ24 እንደገና ከመፍጠር ይልቅ ማሻሻያ ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል። ትንንሽ ዘንጎችን፣ ትንሽ ትልቅ ስክሪን እና ጠፍጣፋ ጎኖች አሉት። አፈትልከው የወጡ ቀረጻዎች ከቅርቡ አይፎን 15 ጋር ተመሳሳይነት ያለው ጠንከር ያለ መስመር ያለው ዲዛይን ያመለክታሉ።የሳምሰንግ መሳሪያው ኦኒክስ ብላክ፣ እብነበረድ ግራጫ፣ ኮባልት ቫዮሌት እና አምበር ቢጫን ጨምሮ በተለያዩ የቀለም አማራጮች እንደሚመጣ ይጠበቃል።
ወደ ዝርዝር መግለጫው ስንሄድ ጋላክሲ ኤስ24 ባለ 6.2 ኢንች ‹Dynamic AMOLED 2X› ማሳያ ከሙሉ HD+ ጥራት ጋር እንደሚጫወት ተነግሯል። በሁለቱም በ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 ወይም Exynos 2400 ቺፕሴት እንዲሰራ ይጠበቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ፒክስል 8 ባለ 6.2 ኢንች 'Actua' OLED ማሳያ ከሙሉ HD+ ጥራት ጋር ያሳያል። በGoogle Tensor G3 ቺፕሴት የታጠቁ ነው።
ከካሜራ አንፃር ጋላክሲ ኤስ24 50ሜፒ ዋና ካሜራ፣ 12MP ultra-wide ካሜራ እና 10ሜፒ የቴሌፎቶ ካሜራ እንዳለው እየተነገረ ነው። ፒክስል 8 በበኩሉ 50ሜፒ ዋና ካሜራ በኦፕቲካል ምስል ማረጋጊያ፣ 12ሜፒ ካሜራ እና 10.5ሜፒ የፊት ካሜራ አለው።
ዋጋ እና ተገኝነትን በተመለከተ Pixel 8 ቀድሞውኑ በገበያ ላይ ነው, ለ 699 ጂቢ ሞዴል ከ $ 128 እና ለ 759 ጂቢ ልዩነት $ 256 ይጀምራል. ጋላክሲ ኤስ24ን በተመለከተ፣ ለ799ጂቢ ሞዴል 128 ዶላር እና ለ859GB ተለዋጭ 256 ዶላር መነሻ ዋጋ ያለው በጥር ወር የሚለቀቅ ወሬ ነው።
በማጠቃለያው፣ ሁለቱም ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ24 እና ጎግል ፒክስል 8 አስደናቂ መግለጫዎችን እና ባህሪያትን ያቀርባሉ። በሁለቱ መካከል በሚመርጡበት ጊዜ በመጨረሻ ወደ የግል ምርጫ እና የምርት ስም ታማኝነት ይወርዳል። የስማርት ፎን አድናቂዎች ጋላክሲ ኤስ24 በማስታወቂያው ላይ እንደሚገኝ ለማየት በይፋ እስኪለቀቅ ድረስ መጠበቅ አለባቸው።