ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ24 ስልኮች በመቆለፊያ ስክሪን ላይ የኢንስታግራም ካሜራ አቋራጭ ያሳያሉ ተብሎ ተወራ

በቅርቡ የሚመጣው ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ24 ስልኮች ለኢንስታግራም ካሜራ በመቆለፊያ ስክሪን ላይ ምቹ አቋራጭ መንገድን ሊያካትቱ እንደሚችሉ ዘገባዎች ጠቁመዋል። መረጃው በሳምሰንግ በይፋ የተረጋገጠ ባይሆንም በአሌሳንድሮ ፓሉዚዚ በታዋቂው የማህበራዊ ሚዲያ X ላይ የተጋራው ቅጽበታዊ ገጽ እይታ ይህንን አስደሳች አጋጣሚ ያሳያል።
በተለምዶ፣ እንደ ሙዚቃ፣ የአየር ሁኔታ፣ ማንቂያዎች እና የዕለት ተዕለት ተግባራት ያሉ የስርዓት መተግበሪያዎች ብቻ በመቆለፊያ ማያ ገጹ ላይ ተፈቅዶላቸዋል፣ ከጥቂቶች በስተቀር። ሆኖም እነዚህ አሉባልታዎች እውነት ከሆኑ የማህበራዊ ሚዲያ መግብር መጨመር በOne UI 6.1፣ ከGalaxy S24 ተከታታዮች ጎን ለጎን ይጀምራል ተብሎ የሚጠበቀው አዲስ የተጠቃሚ በይነገጽ ማሻሻያ ትልቅ ለውጥ ሊሆን ይችላል።
በግምታዊ ግምቶች መሰረት ተጠቃሚዎች በ Galaxy S24 መሳሪያቸው ላይ ኢንስታግራምን ሲከፍቱ ለመጀመሪያ ጊዜ በብቅ-ባይ ይቀበላሉ። ይህ ብቅ ባይ የኢንስታግራም ካሜራ ለመድረስ ፍቃድ ሊጠይቅ ይችላል። የመዳረሻ ስጦታን ተከትሎ፣ “ተጨማሪ አማራጮች…” የሚል መለያ ያለው የመሃል ቁልፍ ይመጣል ተብሎ ይታመናል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች ከInstagram ካሜራ ጋር የተያያዙ ተጨማሪ ቅንጅቶችን እና አቋራጮችን ይሰጣል።
የኢንስታግራም አቋራጭ መንገድ በተቆለፈበት ስክሪን ላይ ማካተት እንደ ትንሽ ምቾት የሚታይ ቢሆንም፣ ሳምሰንግ የተጠቃሚዎችን ልምድ ለማሳደግ እና የማህበራዊ ሚዲያ አድናቂዎችን ፍላጎት ለማሟላት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያል። ይህን ባህሪ በማካተት፣ ሳምሰንግ ተጠቃሚዎች የኢንስታግራም ካሜራቸውን በቀጥታ ከመቆለፊያ ማያቸው ላይ እንዲደርሱበት እንከን የለሽ እና ቀልጣፋ መንገድ ሊያቀርብ ይችላል፣ ይህም አፍታዎችን ለመያዝ እና ለማጋራት ተጨማሪ እርምጃዎችን ያስወግዳል።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. ይህ ባህሪ በሁሉም የ Samsung Galaxy S24 ሞዴሎች ላይ ይገኛል?
እስካሁን ድረስ የትኛው የተለየ የ Galaxy S24 ሞዴሎች በመቆለፊያ ማያ ገጹ ላይ የኢንስታግራም ካሜራ አቋራጭ እንደሚያካትቱ ምንም አይነት ኦፊሴላዊ መረጃ የለም። ለትክክለኛ ዝርዝሮች ኦፊሴላዊ ማስታወቂያዎችን ወይም የምርት ልቀቶችን መጠበቅ ጥሩ ነው.
2. ይህ ባህሪ ሌሎች የማህበራዊ ሚዲያ መተግበሪያዎችን ለማካተት ሊበጅ ይችላል?
ለመቆለፊያ ማያ ገጽ የማህበራዊ ሚዲያ ምግብር የማበጀት አማራጮችን በተመለከተ ዝርዝሮች ገና አልተገለጹም። ሳምሰንግ ለሌሎች የማህበራዊ ሚዲያ መድረኮች አቋራጭ መንገዶችን ለመጨመር ለተጠቃሚዎች ቢያቀርብ ወይም ይህ ባህሪ ለኢንስታግራም ብቻ የሚቆይ ከሆነ መታየት አለበት።
3. አንድ UI 6.1 ከ Galaxy S24 ተከታታይ ጋር ብቻ ተኳሃኝ ነው?
ጽሑፉ አንድ UI 6.1 ከ Galaxy S24 ተከታታይ ጋር አብሮ ሊሄድ እንደሚችል ቢጠቅስም፣ የግድ አዲሱ የተጠቃሚ በይነገጽ ማሻሻያ ለእነዚህ መሳሪያዎች ብቻ ይሆናል ማለት አይደለም። ሳምሰንግ ብዙ ጊዜ የሶፍትዌር ማሻሻያዎችን በበርካታ መሳሪያዎች ላይ ያወጣል፣ስለዚህ ሌሎች ተኳዃኝ ሞዴሎች የOne UI 6.1 ማሻሻያ ሊያገኙ እንደሚችሉ አሳማኝ ነው።