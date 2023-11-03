ፍጹም የሆነውን አንድሮይድ ማግኘት፡ Pixel 8 Pro vs. Samsung Galaxy S23 Ultra

ትክክለኛውን የአንድሮይድ ስማርትፎን ለማግኘት ስንመጣ ፒክስል 8 ፕሮ እና ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ23 አልትራ ጎልተው የወጡ ሁለት ሃይል ማመንጫዎች ናቸው። ፒክስል የጎግል ዋና መሳሪያ ቢሆንም ጋላክሲው የራሱ የሆነ የደጋፊዎች ቡድን አለው። የትኛው ለእርስዎ እንደሚሻል ለመወሰን እንዲረዳዎት ወደ ራስ-ወደ ንጽጽር እንዝለቅ።
መጠን ጉዳዮች
በመጠን ረገድ ፒክስል 8 ፕሮ ከቀድሞው አንጻራዊ ለውጥ ሳይለወጥ ይቆያል፣ ይህም ከ Galaxy S23 Ultra በመጠኑ ያነሰ ያደርገዋል። ጋላክሲው በእጁ ውስጥ ትልቅ ሆኖ እንዲሰማው በማድረግ በእገዳው ዲዛይን ምክንያት ረጅም እና ሰፊ ነው። እንዲሁም ትንሽ ከፍ ያለ ነው፣ ይህም ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ሊሆን ይችላል።
ዲዛይን እና ዘላቂነት
ሁለቱም ስልኮች Gorilla Glass Victus 2 የፊት እና የኋላ ፓነሎች፣ የአሉሚኒየም ክፈፎች የሚያብረቀርቅ አጨራረስ እና የበረዶ ሽፋን ያላቸው የኋላ ፓነሎች ያሳያሉ። ሁለቱም በ 30 ሜትር ጥልቀት ውስጥ ለ 1.5 ደቂቃዎች በውሃ ውስጥ ጠልቀው ይቋቋማሉ. ሆኖም ግን, በጣት አሻራ አንባቢዎቻቸው ይለያያሉ. ፒክስል 8 ፕሮ ኦፕቲካል አንባቢን ሲጠቀም ጋላክሲ ኤስ23 አልትራ የጣት አሻራ ለማንበብ ፈጣን እና የብርሃን ምንጭ አያስፈልገውም።
የቀለም አማራጮች
Pixel 8 Pro ሶስት የቀለም አማራጮችን ይሰጣል፣ የቤይ ቀለም መንገድ በተለይ የሚስብ ነው። በሌላ በኩል ጋላክሲ ኤስ23 አልትራ ስምንት የተለያዩ ቀለሞችን በመምረጥ ሸማቾችን ያበላሻል፣ ይህም በዓይነቱ ልዩነት አለው።
የላቀ የማሳያ
ሁለቱም ስልኮች አስደናቂ ማሳያዎችን ያመራሉ፣ ነገር ግን የፒክስል 8 ፕሮ ሱፐር አክቱ ማሳያ መሪነቱን ይወስዳል። በእጅ ሞድ የ954nits ብሩህነት ያቀርባል፣የጋላክሲውን 831nits በልጦ። በተጨማሪም፣ ፒክስል ይበልጥ የሚለምደዉ የማደስ ፍጥነት አለው፣ የጋላክሲው ባህሪ ግን በዚህ ረገድ ብዙም ግልፅ አይደለም።
ባትሪ እና ባትሪ መሙላት
ምንም እንኳን ፒክስል 8 ፕሮ እና ጋላክሲ ኤስ23 አልትራ ተመሳሳይ የባትሪ አቅም እና ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ማሳያዎች ቢኖራቸውም ጋላክሲው በአጠቃላይ የተሻለ የባትሪ ህይወት የማቅረብ ፍላጎት አለው። ጋላክሲው በፍጥነት በመሙላትም ያሸንፋል፣ ከፒክስል 45 ዋ ጋር ሲነጻጸር 30W ደረጃ ያለው። ጋላክሲን ከ0% እስከ 100% መሙላት ከአንድ ሰአት በታች የሚፈጅ ሲሆን ፒክስል ግን 1 ሰአት ከ23 ደቂቃ ይፈልጋል።
የድምጽ ማጉያ ጥራት
ሁለቱም ስልኮች ተመሳሳይ የድምጽ ማጉያ ማቀናበሪያ አላቸው እና በድግግሞሽ ክልል ውስጥ ሚዛናዊ ኦዲዮን ያቀርባሉ። ሆኖም ጋላክሲ ኤስ23 አልትራ ፒክስል 8 Proን በከፍተኛ ድምጽ ጠርዞታል፣ ከፒክስል “ጥሩ” ውጤት ጋር ሲነጻጸር “በጣም ጥሩ” አስመዝግቧል።
አፈጻጸም እና ማከማቻ
ጋላክሲ ኤስ23 አልትራ በ Snapdragon 8 Gen 2 የተጎላበተ ሲሆን ፒክስል 8 ፕሮ ደግሞ የጉግልን በቤት ውስጥ የተሰራ Tensor G3 ቺፕሴትን ያሳያል። ጋላክሲው 8GB RAM እና 256GB ማከማቻ ያለው ቤዝ ሞዴል ያቀርባል ፒክስል 8 ፕሮ በ128GB ማከማቻ ይጀምራል ግን በሁሉም ሞዴሎች 12GB RAM አለው።
በቤንችማርክ ውጤቶች፣ ሁለቱም ስልኮች በሚያስደንቅ ሁኔታ ይሰራሉ፣ ነገር ግን በመጨረሻ ወደ የግል ምርጫ እና ልዩ መስፈርቶች ይወርዳል።
በየጥ
1. የትኛው ስልክ የተሻለ ማሳያ አለው?
Pixel 8 Pro ከሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ23 አልትራ ጋር ሲነፃፀር ከፍተኛ የብሩህነት ደረጃ ያለው የበለጠ አስደናቂ ማሳያ አለው።
2. የትኛው ስልክ የተሻለ የባትሪ ዕድሜ አለው?
ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ23 አልትራ በአጠቃላይ ከፒክስል 8 ፕሮ ጋር ሲነጻጸር የተሻለ የባትሪ ህይወት ይሰጣል።
3. Pixel 8 Pro ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን ይደግፋል?
አዎ፣ Pixel 8 Pro በGoogle Pixel Stand እስከ 23 ዋ ገመድ አልባ ባትሪ መሙላትን ይደግፋል።
4. የተሻለ ድምጽ ማጉያ ያለው የትኛው ስልክ ነው?
ሁለቱም ስልኮች ሚዛናዊ ድምጽ ሲያቀርቡ ጋላክሲ ኤስ23 አልትራ ከፒክስል 8 ፕሮ ጋር ሲወዳደር ትንሽ ከፍ ያለ ድምጽ ማጉያዎች አሉት።
5. የትኛው ስልክ የተሻለ አፈጻጸም አለው?
ሁለቱም ስልኮች ጥሩ አፈጻጸም አላቸው፣ ነገር ግን ሳምሰንግ ጋላክሲ ኤስ23 አልትራ የ Snapdragon 8 Gen 2 ቺፕን ሲሰራ ፒክስል 8 ፕሮ የጉግልን ቤት ውስጥ የተሰራ Tensor G3 ቺፕሴት ይጠቀማል። ምርጫው በመጨረሻ በግል ምርጫ እና በተወሰኑ ፍላጎቶች ላይ የተመሰረተ ነው.