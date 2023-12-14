ሳምሰንግ አስደናቂ ጋላክሲ መፅሃፍ 4 የላፕቶፕ ክልልን በላቁ ባህሪያት አሳይቷል።

በቅርብ የወጡ መረጃዎች ሳምሰንግ በነገው እለት ዲሴምበር 4 በጉጉት የሚጠበቀውን ጋላክሲ ቡክ 15 የተሰኘውን የላፕቶፕ ዝማኔን ሊጀምር ነው።የደቡብ ኮሪያ ድረ-ገጽ ኢኔስ ቱዴይ ዜናውን በአጋጣሚ ከሰዓቱ በፊት አሳትሞ የነበረ ቢሆንም አሁንም ማስረጃውን ማግኘት ይቻላል እናመሰግናለን። ወደ ጎግል ድር መሸጎጫ። የጋላክሲ መጽሐፍ 4 ተከታታይ ሶስት ሞዴሎችን ያካትታል፡- ጋላክሲ ቡክ 4 አልትራ፣ ጋላክሲ ቡክ 4 ፕሮ እና ጋላክሲ ቡክ 4 ፕሮ 360።
ሶስቱም ሞዴሎች አስደናቂ 3K AMOLED 120Hz ንኪ ስክሪን ከፀረ-ነጸብራቅ ሽፋን ጋር ያሳያሉ። የ Ultra እና 360 ሞዴሎች በ16 ኢንች መልክ ይመጣሉ፣ የፕሮ ሞዴል ደግሞ 14 ኢንች አማራጭን ይሰጣል። ሳምሰንግ እነዚህን ላፕቶፖች ኢንቴል ኮር አልትራ ሲፒዩዎች ያዘጋጀው የተቀናጁ ኤንፒዩዎችን ያካተቱ ሲሆን ይህም ለብራንድ የመጀመሪያ ነው። በተጨማሪም የመነሻ መስመር ኢንቴል አርክ ግራፊክስ ይገኛል።
ከፍተኛ አፈፃፀም ያለው ጋላክሲ ቡክ 4 አልትራ ለተጠቃሚዎች ከፍተኛ አፈጻጸም ያላቸውን ግራፊክስ አቅም ለሚፈልጉ ሰዎች በGeForce RTX 4050 ወይም 4070 GPUs መካከል የመምረጥ አማራጭን ይሰጣል። ኩባንያው ለተሻሻሉ የደህንነት እርምጃዎች የተለየ የኖክስ ሴኪዩሪቲ ቺፕን ያካትታል።
ከሶፍትዌር አንፃር ሳምሰንግ ተጠቃሚዎች በስማርት ስልኮቻቸው ወይም ታብሌቶቻቸው ላይ ቪዲዮዎችን ማስተካከል እንዲጀምሩ እና በጋላክሲ ቡክ 4 ላፕቶፖች ላይ ያለምንም እንከን እንዲቀጥሉ የሚያስችል ልዩ ባህሪ አስተዋውቋል። በተጨማሪም አዲሱ የ Photo Remaster ባህሪ ለተሻሻለ የእይታ ጥራት ዝቅተኛ ጥራት ምስሎችን በከፍተኛ ጥራት አማራጮች በራስ-ሰር ይተካል።
የ Galaxy Book 4 Pro የመነሻ ዋጋ በግምት 1.88 ሚሊዮን ዊን (ወደ £1,145) እንደሚሆን ይጠበቃል፣ ጋላክሲ መፅሃፍ 4 360 በ2.59 ሚሊዮን ዎን (በግምት £1,578) ይጀምራል። ከፍተኛ ደረጃ ያለው ጋላክሲ ቡክ 4 አልትራ በ3.36 ሚሊዮን ዎን (ወደ £2,047) መነሻ ዋጋ ይመካል።
እንደ ጋላክሲ ቡክ 3 ፕሮ፣ ጋላክሲ ቡክ 3 አልትራ እና ጋላክሲ ቡክ 3 360 ያሉ የሳምሰንግ ቀዳሚ የላፕቶፕ ሞዴሎች አድናቂዎች እንደመሆናችን፣ ቀጣዩ ትውልድ ተተኪዎቻቸውን ይፋ ለማድረግ በጉጉት እየጠበቅን ነው። የወጡ መረጃዎች ቢኖሩም፣ ነገ ይፋ በሆነው ይፋዊ መረጃ ስለእነዚህ አስደናቂ ላፕቶፖች የበለጠ ለማወቅ እንጠባበቃለን።