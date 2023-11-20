OpenAI Board Shake-Up፡ Altman's Move to Microsoft Hang in the Balance

በክስተቶች ውስጥ፣ ሳም አልትማን ከOpenAI ያልተጠበቀውን ማሰናበቱን ተከትሎ ወደ ማይክሮሶፍት የሚጠበቀው ሽግግር የተደረገ ስምምነት ላይሆን ይችላል። ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ምንጮች እንደሚያሳዩት Altman እና ተባባሪ መስራች ግሬግ ብሮክማን ቦታቸውን ያቋረጡ የቦርድ አባላት ወደ ጎን ከሄዱ ወደ OpenAI የመመለስ ሀሳብ ክፍት ናቸው ። ይህ መገለጥ የቦርድ አባል እና ዋና ሳይንቲስት ኢሊያ ሱትስኬቨርን ጨምሮ የOpenAI ሰራተኞች ፍልሰት ላይ ነው፣ እሱም በመጀመሪያ Altman መወገድን ደግፎ ነበር። በቦርዱ ላይ የጨመረው ጫና የበለጠ እርግጠኛ አለመሆንን አስከትሏል፣ ከቀሪዎቹ ሶስት አባላት ሁለቱ ብቻ ለአልትማን ወደነበረበት ለመመለስ ያላቸውን አቋም መቀየር አለባቸው።
አልትማን በቅርቡ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ “ሁላችንም በሆነ መንገድ ወይም በሌላ መንገድ ተባብረን እንሰራለን” በማለት ቀጣይነት ያለው ትግል እንዳለ ሲገልጽ፣ ምንጮች እንደሚጠቁሙት አልትማን፣ ብሮክማን እና የኩባንያው ባለሀብቶች አሁን ላለው ቦርድ ጥሩ መውጫ እያጠኑ ነው። አንድ ምንጭ የማይክሮሶፍት የቅጥር ማስታወቂያ ጊዜያዊ “ሆይንግንግ ጥለት” እንደሆነ ይገልፃል፣ ይህ መፍትሄ የአክሲዮን ገበያው ከመከፈቱ በፊት አስፈላጊ መሆኑን በመጥቀስ። ሆኖም፣ ሁለቱም Altman እና Microsoft የOpenAI አጋሮችን እና ደንበኞችን ቀጣይነት ለማረጋገጥ ቁርጠኞች ናቸው።
በOpenAI ውስጥ ያለው የውስጥ የስልጣን ሽኩቻ ከአልትማን ድንገተኛ መተኮስ ጀምሮ ያላሰለሰ ነው፣ አብዛኛዎቹ ሰራተኞች የአሁኑን የሶስት ሰው ቦርድ ይቃወማሉ። ጉልህ በሆነ እድገት፣ ከዚህ ቀደም በአልትማን መወገድ ውስጥ ትልቅ ሚና የተጫወተው ሱትስኬቨር አሁን እራሱን ከተወገደው ተባባሪ መስራች ጋር አስማማ። የሱትስኬቨር ግልበጣ ለቦርዱ በፃፈው ግልጽ ደብዳቤ ፣በአብዛኛው የኩባንያው ፊርማ ፣ የስራ መልቀቂያ እና Altman ወደነበሩበት እንዲመለሱ ጥሪ አቅርቧል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የOpenAI ሰራተኞች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ህዝቡ የአገልግሎት መረጋጋትን ለማስጠበቅ እና ኩባንያው በቀጠለው የቦርድ ጫና ውስጥ ያለችግር እንዲሰራ በንቃት እየሰሩ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። በ OpenAI የቀሩት የቦርድ አባላት የኩራ ዋና ስራ አስፈፃሚ አዳም ዲአንጀሎ፣ የጂኦሲም ሲስተምስ የቀድሞ ዋና ስራ አስፈፃሚ ታሻ ማኩሌይ እና የጆርጅታውን የደህንነት እና ታዳጊ ቴክኖሎጂ ማዕከል ስትራቴጂ ዳይሬክተር ሄለን ቶነር ይገኙበታል።
ሁኔታው እየተፈጠረ ሲሄድ፣ Altman ወደ ማይክሮሶፍት የሚዘዋወረው የወደፊት ዕጣ ፈንታ በእርግጠኝነት አይታወቅም። የ Altman እና Brockman ወደ OpenAI የመመለስ እምቅ አቅም ቦርዱ ወደ ጎን ለመውጣት ባላቸው ፍላጎት ላይ የተንጠለጠለ ነው፣ እና ሁሉንም የሚመለከተውን አካል የሚያረካ መፍትሄ ለማግኘት ድርድር ከመጋረጃ ጀርባ ይቀጥላል።
ምንጭ-ቬርጅ
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. የሳም አልትማን ወደ ማይክሮሶፍት መዛወሩ ተረጋግጧል?
አይ፣ Altman ከOpenAI ከተሰናበተ በኋላ ወደ ማይክሮሶፍት የሚያደርገው ሽግግር ገና አልተጠናቀቀም። እሱ እና ተባባሪ መስራች ግሬግ ብሮክማን አሁን ያሉት የቦርድ አባላት ወደ ጎን ከወጡ ወደ OpenAI ለመመለስ ክፍት ናቸው።
2. ለምን OpenAI ሰራተኞች ኩባንያውን ለቀው የሚሄዱት?
የ OpenAI ሰራተኞች የጅምላ ስደት ቦርዱ ሳም አልትማንን ለማቋረጥ ባደረገው ውሳኔ እና በኩባንያው ውስጥ የተከሰተውን የኃይል ትግል ውጤት ነው. ሰራተኞቹ ለአልትማን ድጋፋቸውን እያሳዩ እና የቦርዱ መልቀቂያ ጥሪ አቅርበዋል.
3. በOpenAI የቀሩት የቦርድ አባላት እነማን ናቸው?
አሁን በOpenAI ያሉት የቦርድ አባላት የኩራ ዋና ስራ አስፈፃሚ አዳም ዲአንጄሎ፣ የጂኦሲም ሲስተምስ የቀድሞ ዋና ስራ አስፈፃሚ ታሻ ማኩሌይ እና የጆርጅታውን የደህንነት እና ታዳጊ ቴክኖሎጂ ማዕከል ስትራቴጂ ዳይሬክተር ሄለን ቶነር ናቸው።
4. በአልትማን እና በቦርዱ መካከል ያለው ድርድር ምን ደረጃ ላይ ይገኛል?
Altman እና Brockman ወደ OpenAI እንዲመለሱ የሚያስችል መፍትሄ ለማግኘት ድርድሩ በመካሄድ ላይ ነው። አልትማን፣ ብሮክማን እና የኩባንያው ባለሀብቶች ለቦርዱ በሚያምር ሁኔታ ለመውጣት እየሰሩ ነው።
5. የOpenAI ሰራተኞች የኩባንያውን መረጋጋት እንዴት እያረጋገጡ ነው?
የOpenAI ሰራተኞች ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ወስደዋል የአገልግሎት መረጋጋትን ለማስጠበቅ እና ኩባንያው በቦርዱ ጫና ውስጥ ባለበት ሁኔታ እንዲሰራ በትጋት እየሰሩ መሆናቸውን አረጋግጠዋል።