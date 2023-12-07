አወዛጋቢውን ተኩስ ተከትሎ በሴንት አውጉስቲን ዩኒቨርሲቲ የተሰየሙ አዲስ ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት

በሚገርም ሁኔታ የቅዱስ አውጉስቲን ዩኒቨርሲቲ አወዛጋቢው ክሪስቲን ማክፋይል ከተባረረ ከአንድ ቀን በኋላ አዲስ ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት ሾሟል። ከሁለት አመት ላላነሰ ጊዜ ቦታውን የያዘችው ማክ ፓይልን የማሰናበት ውሳኔ ሰኞ ምሽት በመለያየት ወረቀቶች ተሰጥቷታል። መተኮሱ፣ ወዲያውኑ ውጤታማ፣ ለ McPhail አስደንጋጭ ሆኖ መጣ፣ እሱም እንደ ክህደት ገልጿል።
መተኮሱ በጥቅምት ወር ባደረገው አከራካሪ የቦርድ ስብሰባ ውጤት ነበር፣ ማክፓይል እና አንድ ባልደረባቸው በቦርድ አባል የተደበደቡበት። McPhail መደበኛ ቅሬታ አቀረበ፣ ይህም በመጨረሻ እንድትባረር አድርጓታል። ይሁን እንጂ የዩኒቨርሲቲው የአስተዳደር ቦርድ በ McPhail የቀረበውን ክስ መሠረተ ቢስ መሆኑን በመግለጽ ውድቅ አድርጓል።
ዶ/ር ሌስሊ ሮድሪጌዝ-ማክሌሎን ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት ሆነው ከተሾሙ በኋላ የቦርዱ ትኩረት የዩኒቨርሲቲውን የደቡብ ኮሌጆች እና ትምህርት ቤቶች ኮሌጆች ማህበር (SACSCOC) ያለውን አቋም ወደነበረበት መመለስ ላይ ነው። ይሁን እንጂ ዩኒቨርሲቲው ከዲሴምበር 2022 ጀምሮ በሙከራ ላይ ከሆነ በኋላ ከSACSCOC ጋር ያለውን እውቅና እንደሚያጣ በቅርቡ ማስታወቂያ ስለደረሰው ይህ ተግባር ቀላል አይሆንም።
እውቅና መስጠት ለኮሌጆች እና ዩኒቨርስቲዎች አስፈላጊ ነው፣ ምክንያቱም ተማሪዎች የመንግስት የገንዘብ ድጋፍ እንዲያገኙ ያስችላል። እውቅና ማጣት ማለት ብዙ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች የሚተማመኑበትን እንደ ፌዴራል ፔል ግራንት ያሉ ወሳኝ ገንዘቦችን ማጣት ማለት ነው።
የአስተዳደር ቦርዱ የዩኒቨርሲቲውን እውቅና ለማስጠበቅ እና የረጅም ጊዜ መረጋጋትን ለማረጋገጥ ያለውን ቁርጠኝነት አጽንኦት ሰጥቷል። የቦርዱ ሰብሳቢ ጄምስ ፔሪ ሮድሪጌዝ-ማክሌሎንን ለመሾም የተወሰነው ዩኒቨርሲቲውን ወደ አዲስ አቅጣጫ ለመውሰድ እና በቅርብ ዓመታት ውስጥ ያጋጠሙትን የእውቅና ፈተናዎች ለመፍታት ነው ብለዋል ።
የቅዱስ አውጉስቲን ዩኒቨርሲቲ ለ SACSCOC ውሳኔ ምላሽ ለመስጠት እና ፍርዳቸውን ይግባኝ ለማለት በዝግጅት ላይ እያለ፣ በሮድሪጌዝ-ማክሌሎን መሪነት ዩኒቨርሲቲው እነዚህን ፈተናዎች በማለፍ ለተማሪዎቹ ጥራት ያለው ትምህርት የመስጠት ተልእኮውን እንደሚወጣ ተስፋ አለ።