እንደ ወረቀት ሙን እና ፍቅር ታሪክ ባሉ ፊልሞች ላይ በሚታወሱ ስራዎች የሚታወቀው ታዋቂው ተዋናይ ራያን ኦኔል በ82 አመቱ ከዚህ አለም በሞት ተለየ።ልጁ ፓትሪክ ኦኔል በስሜታዊነት ኢንስታግራም ፖስት ላይ ይህን ዜና አረጋግጧል። ለአባቱ ያለው ፍቅር እና በአፈ ታሪክ ስራው ላይ በማሰላሰል.

ራያን ኦኔልን እንደ ጀግናው ሲገልጽ ፓትሪክ አባቱ ከህይወት ትልቅ እንደሆነ እና በመዝናኛ ኢንደስትሪው ላይ ከፍተኛ ተጽእኖ እንዳለው አጋርቷል። ሪያን ኦኔል በፔይተን ቦታ ላይ የቲቪ ኮከብ ከሆነበት ከመጀመሪያዎቹ ጊዜያት ጀምሮ በአለምአቀፍ ደረጃ የፊልም ተዋናይ እስከ ፍቅር ታሪክ ድረስ፣ ራያን ኦኔል በሆሊውድ ላይ የማይረሳ ምልክት ትቶ ነበር። What's Up፣ Doc?፣ Paper Moon፣ Barry Lyndon፣ A Bridge Too Far፣ The Main Event፣ እና The Driverን ጨምሮ በብዙ ስኬታማ ፊልሞች ላይ ተጫውቷል።

ፓትሪክ በተጨማሪም አባቱ ለዕደ-ጥበብ ስራው ያለውን ቁርጠኝነት በማጉላት ችሎታውን እና የስራ ባህሪውን እንደ ተዋናይ አፅንዖት ሰጥቷል። የሪያን ኦኔል የማሰብ ችሎታ፣ የማንበብ ፍቅር እና ለትወና ያለው ፍቅር ከእሱ ጋር ለሚሰሩ ሁሉ ግልጽ ነበር። ራያን ስኬታማ ቢሆንም ትሑት ሆኖ በመቆየቱ ሁሉንም ሰው በደግነትና በአክብሮት ይይዝ ነበር።

ከትወና ስራው በተጨማሪ ሪያን ኦኔል ከፋራህ ፋውሴት ጋር ባለው ጥሩ የተመዘገበ ግንኙነት እና ከትልልቅ ልጆቹ ታቱም፣ ግሪፈን እና ፓትሪክ ጋር በነበረው ችግር ይታወቅ ነበር። ይሁን እንጂ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ራያን እና ልጆቹ ከአመታት ልዩነት በኋላ አብረው በመምጣታቸው በቤተሰብ ውስጥ የመታረቅ ምልክቶች ታይተዋል።

እ.ኤ.አ. በ 1941 በሎስ አንጀለስ የተወለደው ሪያን ኦኔል ወደ ትወና ከመሸጋገሩ በፊት እንደ አማተር ቦክሰኛነት ሥራ ጀመረ። በፔይተን ፕላስ ውስጥ የድል ሚናውን ከማግኘቱ በፊት በተለያዩ የቴሌቪዥን ተከታታይ የቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ላይ በእንግድነት በመታየት በኢንዱስትሪው ውስጥ ከፍተኛ ተቀባይነት አግኝቷል። በፍቅር ታሪክ ውስጥ ያሳየው አፈፃፀም የኦስካር ሽልማትን አስገኝቶለታል፣ እና እንደ What's Up Doc ባሉ ታዋቂ ፊልሞች ላይ ኮከብ ማድረጉን ቀጠለ። እና የወረቀት ጨረቃ.

የራያን ስራ ውጣ ውረዶች ቢኖረውም ተሰጥኦው እና ለሲኒማ ያለው አስተዋፅኦ ሊካድ አይችልም። በስክሪኑ ላይ መገኘቱ ለብዙ አሥርተ ዓመታት ተመልካቾችን የሳበ ተወዳጅ ተዋናይ እንደነበረ ይታወሳል። የሪያን ኦኔል ቅርስ የወደፊት ተዋናዮችን እና የፊልም አድናቂዎችን ማነሳሳቱን ይቀጥላል።