ርዕስ፡ የራሺያ ሃኪንግ ቡድን ንፁሀን ድረ-ገጾችን በመጠቀም አለም አቀፍ ጥቃትን ጀመረ

ማጠቃለያ፡ ስታር ብሊዛርድ በመባል የሚታወቀው የሩስያ የጠለፋ ቡድን ንፁህ የሚመስሉ ድረ-ገጾችን በመጠቀም ስሱ መረጃዎችን በመስረቅ አለም አቀፍ የሳይበር ጥቃት እየፈፀመ ነው። ይህ ቡድን፣ እንዲሁም Callisto Group/TA446/COLDRIVER/TAG-53/BlueCharlie እየተባለ የሚጠራው ቡድን፣ አካዳሚዎችን፣ መከላከያን፣ የመንግስት ድርጅቶችን እና የአሜሪካ መንግስትን ጨምሮ የተለያዩ አካላትን እያነጣጠረ ነው። ስፒር ማስገር የእነርሱ ተመራጭ የጥቃት ዘዴ ሲሆን ጠላፊዎች በተለይ ጠቃሚ መረጃ አላቸው ብለው የሚያምኑትን ግለሰቦችን ወይም ቡድኖችን ኢላማ ያደርጋሉ። እነዚህ የሳይበር ወንጀለኞች ሰለባዎቻቸውን ለማታለል እና ለማጥመድ እንደ የውሸት ኢሜይል መለያዎች፣ የማህበራዊ ሚዲያ መገለጫዎች እና ተንኮል አዘል ድረ-ገጾች ያሉ የማህበራዊ ምህንድስና ዘዴዎችን ይጠቀማሉ። የታመኑ እውቂያዎችን ወይም ባለሙያዎችን በማስመሰል፣ የዒላማውን እምነት ለማግኘት ግንኙነት ለመመስረት እና ንግግሮችን ለመጀመር ይሞክራሉ። አንድ ጊዜ ግንኙነት ከተፈጠረ ሰርጎ ገቦች እንደ ጎግል ድራይቭ ወይም OneDrive ባሉ መድረኮች መስለው ተንኮል አዘል አገናኞችን ይልካሉ ይህም ተጎጂዎች የመግቢያ ምስክርነታቸውን እንዲያስገቡ ወይም ጎጂ ፋይሎችን እንዲያወርዱ ይገፋፋቸዋል። እነዚህ ምስክርነቶች አንዴ ከተገኙ ሰርጎ ገቦች የተጎጂዎችን አካውንት ሙሉ በሙሉ ያገኛሉ እና የተሰረቁትን መረጃ ለራሳቸው አላማ ሊጠቀሙበት ይችላሉ።
እራስን ከስታር ብሊዛርድ ሰርጎ ገቦች እና ተመሳሳይ የሳይበር ዛቻዎች ለመጠበቅ ተጠቃሚዎች ከማያውቁት ወይም አጠራጣሪ ምንጮች በተለይም በማህበራዊ ሚዲያ ወይም በኔትወርኩ መድረኮች ላይ ሊንክ ሲያደርጉ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው። የላኪዎችን ማንነት ማረጋገጥ እና ዓባሪዎችን ወይም ፋይሎችን ከመክፈትዎ በፊት ህጋዊነትን ማረጋገጥ ወሳኝ ነው። ለእያንዳንዱ የመስመር ላይ መለያ ጠንካራ፣ ልዩ የይለፍ ቃሎችን መቅጠር፣ በመደበኛነት መቀየር እና የይለፍ ቃል አስተዳዳሪን መጠቀም ደህንነትን በእጅጉ ሊያሻሽል ይችላል። ባለ ሁለት ደረጃ ማረጋገጫን ማንቃት ተጨማሪ የጥበቃ ሽፋን ይሰጣል። ተጋላጭነትን ለመቅረፍ እና የሳይበር ጥቃቶችን ለመከላከል ሶፍትዌሮችን እና መሳሪያዎችን ወቅታዊ ማድረግ እና የታወቁ የጸረ-ቫይረስ ሶፍትዌሮችን መጠቀም አስፈላጊ ናቸው። በ Star Blizzard ጠላፊዎች የማንነት ስርቆት ሰለባ በሚሆንበት ጊዜ አፋጣኝ እርምጃ መውሰድ ለምሳሌ የይለፍ ቃሎችን መቀየር፣ መለያ አቅራቢዎችን ማሳወቅ፣ የሂሳብ መግለጫዎችን መገምገም እና የማንነት ስርቆት ጥበቃ አገልግሎቶችን መጠቀም ተጨማሪ ጉዳቶችን ለመቀነስ እና የግል መረጃን ለመጠበቅ ይረዳል።