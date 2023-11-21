የኒውግ ብላክ አርብ ድርድር፡የጨዋታ ኮምፒተርዎን በኃይለኛው RTX 4070 Ti ግራፊክስ ካርድ ያልቁ

የጨዋታ ልምድዎን ወደሚቀጥለው ደረጃ ለማድረስ ይፈልጋሉ? Newegg በ MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC ግራፊክስ ካርድ ላይ እጅግ በጣም ዝቅተኛ በሆነው በ$719 ዋጋ የሚያቀርበው አስደሳች የጥቁር አርብ ስምምነት አለው።
RTX 4070 Ti የግራፊክስ ካርድ አውሬ ነው፣ 240 Tensor cores እና 60 ray tracing cores ያለው፣ ለጨዋታ መሳሪያዎ ወደር የለሽ አፈጻጸም ያቀርባል። ባለ 4-ናኖሜትር TSMC ሂደት እና በሚያስደንቅ 35.8 ቢሊዮን ትራንዚስተሮች ይህ ካርድ ከባድ ጡጫ ይይዛል።
የ RTX 4070 Ti ድምቀቶች አንዱ ተወዳዳሪ የሌለው የጨረር ፍለጋ ችሎታው ነው። ቤንችማርኮች በጨረር ፍለጋ አፈጻጸም ከ AMD እና Intel ከተወዳዳሪዎች እንደሚበልጡ አሳይተዋል። የNVDIA'S DLSS 3 ሶፍትዌር፣ ከ Ray Reconstruction ጋር የቅርብ ጊዜውን የ3.5 ዝማኔን ጨምሮ፣ በተመረጡ ርዕሶች ላይ የጨረር ፍለጋን ጥራት ያሳድጋል፣ ይህም ይበልጥ መሳጭ የጨዋታ ተሞክሮ ይሰጣል።
ወደ ጨዋታ አፈጻጸም ስንመጣ፣ RTX 4070 Ti አያሳዝንም። በእኛ አጠቃላይ የቤንችማርክ ሙከራ፣ እጅግ በጣም ጥሩ ቅንብሮችን በ4K ጥራት አሳይቷል። ሰፊ ክፍት ዓለማትን ማሰስ፣ በጠንካራ የባለብዙ-ተጫዋች ጦርነቶች ውስጥ መሳተፍ ወይም በእይታ አስደናቂ ጨዋታዎች መደሰት ከፈለክ ይህ የግራፊክስ ካርድ በቀላሉ እንድትሰራ ይረዳሃል።
ከጥቁር ዓርብ ስምምነት ጋር በኒውዌግ፣ የጨዋታ ፒሲዎን ለማሻሻል ወይም አዲስ ለመገንባት ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው። RTX 4070 Ti በማይቻል ዋጋ ለመያዝ እና የጨዋታ ልምድዎን ወደ አዲስ ከፍታ ለማሳደግ ይህንን እድል እንዳያመልጥዎት።
በየጥ:
ጥ፡ የ MSI Ventus Nvidia RTX 4070 Ti OC ግራፊክስ ካርድ ቁልፍ ባህሪያት ምንድን ናቸው?
መ፡ RTX 4070 Ti 240 Tensor cores፣ 60 ray tracing cores፣ 4-nanometer TSMC ሂደት እና 35.8 ቢሊዮን ትራንዚስተሮች አሉት።
ጥ፡ ለምንድነው የጨረር ፍለጋ ለተጫዋቾች አስፈላጊ የሆነው?
መ: ሬይ መፈለጊያ ቴክኖሎጂ በጨዋታዎች ላይ ተጨባጭ ብርሃንን እና ነጸብራቅን ይጨምራል፣ የእይታ ጥራትን እና ጥምቀትን ያሳድጋል።
ጥ: RTX 4070 Ti ከ AMD እና Intel ከተወዳዳሪዎቹ ጋር እንዴት ይወዳደራል?
መ: RTX 4070 Ti ከ AMD እና Intel ግራፊክስ ካርዶች ጋር ሲነፃፀር የላቀ የጨረር ፍለጋን ያቀርባል.
ጥ፡ RTX 4070 Ti ጨዋታን በ4K ጥራት ማስተናገድ ይችላል?
መ: አዎ፣ RTX 4070 Ti በ 4K ጥራት በሚያስደንቅ ሁኔታ ይሰራል፣ ይህም ተጫዋቾች የሚወዷቸውን ርዕሶች በሚያስደንቅ እይታዎች እንዲደሰቱ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ ይህን የጥቁር አርብ ስምምነት የት ማግኘት እችላለሁ?
መ: ስምምነቱን በኒውዌግ ድህረ ገጽ ላይ ማግኘት ይችላሉ።