RTE አስደሳች የአዲስ ዓመት ዋዜማ ትዕይንት በፓትሪክ ኪልቲ አስተናጋጅነት ያስተናግዳል።

አርቲኢ ስለ መጪው የአዲስ አመት ዋዜማ ልዩ አስደሳች ዜና ገልጿል፣ እሱም በጎበዝ ፓትሪክ ኪልቲ ያስተናግዳል። ወግን የጣሰ፣ ተምሳሌታዊው የውይይት ትርኢት በእሁድ ለመጀመሪያ ጊዜ ይተላለፋል፣ ይህም በ2023 አስደሳች ፍጻሜውን ያመጣል እና በ2024 በስታይል ያስተናግዳል።
ልዩ ፕሮዳክሽኑ ለበዓሉ ድባብ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ የሚያደርጉ የልዩ እንግዶችን ስብስብ በማሳየት ትርፉ የመዝናኛ እንደሚሆን ቃል ገብቷል። በማራኪነቱ እና በጥበቡ የሚታወቀው ኪየልቲ ከዋክብት ተዘዋዋሪ በር ጋር ማራኪ ንግግሮችን ያደርጋል። ትርኢቱ አስገራሚዎችን፣ የታወቁ ፊቶችን እና ያለፈውን ዓመት ልባዊ ስንብት ዋስትና ይሰጣል።
ይህ የአዲስ አመት ዋዜማ ሰልፍ በኮከብ በተሞላው የአዲስ አመት ልዩ ዝግጅት ለሚታወቀው ታዋቂው የግራሃም ኖርተን ትርኢት አንዳንድ ውድድር ያቀርባል። የግራሃም ኖርተን ትዕይንት በዚህ አመት እንደ ኤማ ስቶን እና ማርክ ሩፋሎ ያሉ እንግዶችን ሲያከብር ኪየልቲ እና ቡድኑ ለተመልካቾች እኩል የማይረሳ ተሞክሮ ለማቅረብ ቆርጠዋል።
Late Late Show በ RTE One ላይ ከ10.15pm እስከ 11.45pm ድረስ ይተላለፋል፣ይህም ለሁለት ሰአታት ተኩል የማያቋርጡ መዝናኛዎችን ያረጋግጣል። ሰዓቱ ወደ እኩለ ለሊት ሲቃረብ ኪየልቲ ተሰጥኦ ላለው አና ጌሪ ስልጣኑን በጸጋ ያስረክባል፣ እሱም ቆጠራውን ወደ አዲስ አመት ይመራል።
እስከ 2023 ድረስ ለመጫረት ይዘጋጁ እና በ2024 በዚህ የማይታለፍ የአዲስ አመት ዋዜማ ልዩ ዝግጅት እንኳን ደህና መጣችሁ። RTE Oneን ይከታተሉ እና በዚህ የአመቱ መጨረሻ በዓል በሳቅ፣ በአስደናቂ ሁኔታ እና ባለፈው አመት ላይ በማሰላሰል ከፓትሪክ ኪየልቲ ጋር ይቀላቀሉ። በተወዳጅ ኮከቦች ኩባንያ እና በዶኒብሩክ ስብስብ ሙቀት የተከበበ በአዲሱ ዓመት ለመደወል ትክክለኛው መንገድ ነው።