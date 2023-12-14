RTE የአዲስ ዓመት ዋዜማ የቴሌቪዥን ዕይታን ያስታውቃል

አርቲኢ ለ2023 አስደናቂ ፍጻሜ እና ለ2024 አስደሳች አቀባበል ለማድረግ እቅዱን ይፋ አድርጓል። በካሪዝማቲክ ፓትሪክ ኪየልቲ አስተናጋጅነት የሚቀርበው ልዩ እትሙ ለበለጠ አዲስ አመት ቲቪ ልዩ እትም። ለመጀመሪያ ጊዜ በእሁድ፣ ምሽት ላይ ተጨማሪ የደስታ ስሜት በመጨመር።
አስደናቂ የልዩ እንግዶች አሰላለፍ የታየበት ይህ ትዕይንት ያለፈውን አመት ሲሰናበት በእውነት አስደሳች ሁኔታ ለመፍጠር ያለመ ነው። በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ በታወቁ ፊቶች እና በ2023 ከልብ የመነጨ ሰላምታ ተመልካቾች የማይረሳ የመዝናኛ ምሽት ሊጠብቁ ይችላሉ። የምርት ዝርዝሮች በቅርብ ጊዜ የ RTE መመሪያ ውስጥ ተገለጡ, ደጋፊዎች ትዕይንቱን በጉጉት ይጠባበቃሉ.
ነገር ግን፣ የአዲስ አመት ዋዜማ ዘግይቶ ሾው በአመታዊው የአዲስ አመት ልዩ ዝግጅት ከሚታወቀው የግራሃም ኖርተን ትርኢት ከባድ ፉክክር ይገጥመዋል። እንደ ኤማ ስቶን እና ማርክ ሩፋሎ ያሉ ከፍተኛ መገለጫ እንግዶች በኖርተን ትርኢት ላይ ለመታየት ቀጠሮ ተይዞላቸው፣ የተመልካችነት ፍልሚያው ጠንካራ መሆን አለበት።
በውበቱ እና በጥበብ የሚታወቀው ፓትሪክ ኪየልቲ የኋለኛው ዝግጅቱ አስተናጋጅ ሆኖ ከቀኑ 10.15፡11.45 እስከ XNUMX፡XNUMX መድረኩን ይወስዳል። አጓጊ አፈጻጸሙን ተከትሎ፣ አና ጌሪ ተመልካቹን እስከ አዲስ አመት ድረስ ባለው ቆጠራ ውስጥ ለመምራት ይመራዋል።
የአዲስ አመት ዋዜማ ቲቪ አስደናቂ የማስታወሻ ምሽት እንደሚሆን ቃል ገብቷል፣ በሳቅ፣ በሙዚቃ እና በማይረሱ ጊዜዎች የተሞላ። Late Late Showን መመልከትም ሆነ ወደ ሌሎች ፕሮግራሞች መቃኘት፣ ተመልካቾች ለ2023 ሲሰናበቱ እና መጪውን አዲስ አመት ሲቀበሉ ወደ ጥራት ያለው መዝናኛ ሲመጣ ምርጫቸው ተበላሽቷል።