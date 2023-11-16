የጆአን ዳንግፊልድ የሆሊውድ ሂልስ መኖሪያ፡ ግጥሚያውን በመጠባበቅ ላይ ያለ የተደበቀ ዕንቁ

በሎስ አንጀለስ እምብርት የሚገኘው የጆአን ዳንገርፊልድ አስደናቂ ዘመናዊ የጥበብ ዲኮ መኖሪያ የሪል እስቴት አድናቂዎችን ትኩረት ስቧል። በሚመኙት የወፍ ጎዳናዎች ውስጥ የተተከለው ይህ የስነ-ህንፃ ድንቅ ነገር በቅርብ ጊዜ በታደሰ ውበት በገበያ ላይ ታይቷል። በ17 ሚሊዮን ዶላር የመጠየቅ ዋጋ፣ አዲስ እይታ እና የተሻሻለ የውስጥ ክፍል፣ ወደር የለሽ የአኗኗር ዘይቤ እንደሚመጣ ቃል ገብቷል።
በመጀመሪያ ከሁለት አስርት አመታት በፊት በ6.25 ሚሊዮን ዶላር የተገዛው የአስቂኝ አፈ ታሪክ ባልቷ በጆአን ዳንገርፊልድ፣ ንብረቱ ለዘመናዊ ዲዛይን ያላትን አስተዋይ ጣዕም እና ፍቅር ያሳያል። ንብረቱ ከ 5,400 ካሬ ጫማ በላይ የሆነ የመኖሪያ ቦታ ያለው ባለ ሁለት ፎቅ መዋቅርን ይሰጣል ። ከወለል እስከ ጣሪያ ያለው የመስታወት ግድግዳዎች አስደናቂ ፓኖራሚክ እይታዎችን ይሰጣሉ ፣ከደመቀው የከተማው ገጽታ ዳውንታውን LA እስከ ፀጥታው ውቅያኖስ እና ካታሊና ደሴት ድረስ።
ታዲያ ይህ የስነ-ህንፃ ድንቅ ስራ በገበያ ላይ ለምን ቆየ? ምንም እንኳን በአንፃራዊነት ተወዳዳሪ ዋጋ ቢኖረውም፣ እስካሁን የተቀበሉት የሙሉ ዋጋ አቅርቦቶች ገዥዎችን የሚገታ ውስብስብ ነገሮችን አስተዋውቀዋል። የሻጭ ፋይናንስን ከመጠየቅ አንስቶ እስከ ውስብስብ ድንገተኛ ሁኔታዎች ድረስ፣ ለዚህ ልዩ ንብረት ትክክለኛውን ተዛማጅ ማግኘት ከሚጠበቀው በላይ ፈታኝ የሆነ ይመስላል።
ሆኖም፣ ይህ የመኖሪያ ቦታ ከሚያስምሩ እይታዎች በላይ ያቀርባል። በተዘጋ የመኪና መንገድ በኩል የተገኘ፣ መኖሪያ ቤቱ ከለምለም አረንጓዴ ጀርባ ተለይቷል፣ ግላዊነትን እና መረጋጋትን ያረጋግጣል። በአስደናቂ የጥበብ ዲኮ አነሳሽነት የመግቢያ መንገድ ጎብኝዎችን ወደ ባለ ሁለት ከፍታ ፎየር ይቀበላል፣ ክብ የሰማይ ብርሃን በሚያማምሩ ቻንደለር ያጌጠ። ዋናው የመኖሪያ ቦታ ከመሬት እስከ ጣሪያ መስኮቶች ያሉት ማእከላዊ ሳሎን ያሳያል፣ የቤት ውስጥ ማራኪ እይታዎችን ይጋብዛል።
በተጨማሪም ፣ መኖሪያ ቤቱ ማለቂያ የሌለው የውሃ ገንዳ ፣ እስፓ ፣ የእሳት ጉድጓድ እና ሌላው ቀርቶ የሮድኒ ዳንገርፊልድ ጡት እንኳን ላለው የጓሮ ኦሳይስ ያለችግር የሚከፍት የእሳት ዳር ሳሎን ይመካል። ቴራዞ የለበሰ በረንዳ እና የተንደላቀቀ ጐርምጥ ወጥ ቤት ማራኪውን ያጠናቅቃል፣ ይህም የአዝናኝ ህልም ያደርገዋል።
ይህ ብቸኛ ዝርዝር በአሮን ኪርማን የ AKG | ክሪስቲ ኢንተርናሽናል ሪል እስቴት፣ በቅንጦት የሪል እስቴት ገበያ ውስጥ የታመነ ስም። ልዩ በሆነው ዲዛይኑ፣ ወደር የለሽ እይታዎች እና የዘመኑ የውስጥ ክፍሎች የጆአን ዳንግፊልድ መኖሪያ በፍፁም ግጥሚያው ለማግኘት የሚጠባበቅ ድብቅ ዕንቁ ነው።
በየጥ:
ጥ፡ የጆአን ዳንገርፊልድ መኖሪያ አሁን ያለው የሚጠይቀው ዋጋ ስንት ነው?
መ: አሁን ያለው የመኖሪያ ቦታ የሚጠይቀው ዋጋ 17 ሚሊዮን ዶላር ነው።
ጥ፡ የጆአን ዳንገርፊልድ መኖሪያ ዝርዝር ወኪል ማን ነው?
መ: የንብረቱ ዝርዝር ወኪል የ AKG | አሮን ኪርማን ነው። ክሪስቲ ኢንተርናሽናል ሪል እስቴት.
ጥ፡ የመኖሪያ ቤቱ አንዳንድ ድምቀቶች ምንድን ናቸው?
መ: የመኖሪያ ቤቱ አንዳንድ ድምቀቶች ፓኖራሚክ እይታዎች ፣ ማለቂያ የሌለው ዳርቻ ገንዳ ፣ የጌጣጌጥ ወጥ ቤት እና ገለልተኛ የመጀመሪያ ደረጃ መኝታ ቤት ያካትታሉ።
ጥ፡ ለምንድነው ንብረቱ እስካሁን ያልተሸጠው?
መ: ምንም እንኳን ተወዳዳሪ ዋጋ ቢኖረውም ፣ ንብረቱ የሻጭ የገንዘብ ድጋፍ እና ውስብስብ ሁኔታዎችን ጨምሮ ከሙሉ ዋጋ አቅርቦቶች ጋር ችግሮች አጋጥመውታል።