ባለ ብዙ ችሎታ ባላቸው ሮቦቶች የወደፊቱን መገንባት

በኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ የኮምፒዩተር ሳይንስ ተመራማሪ የሆኑት ሌሬል ፒንቶ ከ MIT ቴክኖሎጂ ሪቪው 2023 ከ35 አመት በታች ፈጣሪዎች እንደ አንዱ እውቅና አግኝተዋል። የፒንቶ ትኩረት ከቫኩም ከማድረግ ባለፈ የህይወታችን ወሳኝ አካል ሊሆኑ የሚችሉ ሮቦቶችን መፍጠር ላይ ነው። የቤት ውስጥ ሥራዎችን፣ የሽማግሌዎችን እንክብካቤ፣ ማገገሚያ እና አስፈላጊ በሚሆንበት ጊዜ ሁሉ ሊገኙ የሚችሉ ሮቦቶችን ለመሥራት ያለመ ነው።
ነገር ግን ባለ ብዙ ሙያ ያላቸው ሮቦቶችን ማሰልጠን ከፍተኛ መጠን ያለው መረጃ ያስፈልገዋል። ይህን ፈተና ለመቅረፍ ፒንቶ ራስን መቆጣጠር የሚባል ቴክኒክ ይጠቀማል። ይህ አካሄድ ሮቦቶች በሚማሩበት ጊዜ መረጃዎችን በመሰብሰብ ችሎታቸውን በራስ ገዝ እንዲያሳድጉ ያስችላቸዋል። በዚህ አካባቢ ያከናወነው ስራ ከፍተኛ አድናቆት የተቸረው እና የማሽን መማሪያ እና ሮቦቲክስን በማጣመር ረገድ ትልቅ እርምጃ ተደርጎ ይወሰዳል።
ፒንቶ በ AI ውስጥ ያሉ የቅርብ ጊዜ መሻሻሎች፣ በተለይም ትላልቅ የቋንቋ ሞዴሎች፣ ከኢንተርኔት በተገኙ ሰፊ የመረጃ ስብስቦች ላይ በእጅጉ የተመኩ መሆናቸውን አምኗል። ይሁን እንጂ ይህ አካሄድ ሮቦቶችን ለማሰልጠን የሚቻል አይደለም. በመንገድ ላይ በሚሊዮን የሚቆጠር ሰአታት መረጃን ከሚሰበስቡ እራሳቸውን ከሚሽከረከሩ መኪኖች በተለየ የቤት ውስጥ ሮቦቶች በተለያዩ ቦታዎች ላይ የተለያዩ ስራዎችን የሚያሳዩ የሰአታት ምስሎችን ይፈልጋሉ።
እ.ኤ.አ. በ 2016 ፒንቶ ሮቦቶች ያለ ሰው ቁጥጥር የስልጠና ውሂባቸውን ያመነጩበት እና በዓለም ላይ ትልቁን የሮቦቲክስ መረጃ ስብስብ በመፍጠር ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሷል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እሱ እና ባልደረቦቹ ሮቦቶች ከውድቀት በመማር እንዲሻሻሉ የሚያስችል የመማር ስልተ ቀመሮችን ፈጥረዋል። እንደ ሮቦት ክንድ ደጋግሞ አንድን ነገር አለመያዙን የመሳሰሉ አለመሳካቶች ተግባሩን በመፈፀም የተሳካላቸው ሞዴሎችን ለማሰልጠን መጠቀም ይቻላል።
ሌላው የፒንቶ አቀራረብ የሰውን ድርጊት መኮረጅን ያካትታል። ሮቦቶች የሰውን በሮች ሲከፍቱ በመመልከት ራሳቸው ማድረግን ይማራሉ እና ያለማቋረጥ በመረጃ ስብስባቸው ላይ ይጨምራሉ። ሰዎች ሲከፈቱ ባዩት ቁጥር አዳዲስ በሮች በተሳካ ሁኔታ የመክፈት እድላቸው ከፍ ያለ ይሆናል።
በአሁኑ ወቅት የፒንቶ ፕሮጀክት ብዙ ወጪ የማይጠይቁ መሣሪያዎች ላይ የተጫኑ ስማርት ስልኮችን በመጠቀም በቤታቸው ውስጥ የተለያዩ ዕቃዎችን ሲጠቀሙ የሚያሳዩ ቪዲዮዎችን ለመቅረጽ ፈቃደኛ ሠራተኞችን መቅጠርን ያካትታል። ይህ የመረጃ አሰባሰብ፣ ቀልጣፋ የመማሪያ ስልተ ቀመሮች ጋር ተዳምሮ፣ ሮቦቶች በትንሹ የስልጠና ጊዜ ቀልጣፋ ባህሪያትን እንዲማሩ ያስችላቸዋል።
ፒንቶ ለሮቦቶች “ትልቅ ቋንቋ-አምሳያ ጊዜያቸው” በመስጠት በ AI ውስጥ አዲስ ዘመን ለመክፈት ያለመ ነው። የእሱ እምነት የማሰብ ችሎታ በዓለም ላይ እንቅስቃሴን እና ለውጦችን ለማምጣት የታለመ ነው, ችሎታው እንደ ሮቦቶች ባሉ አካላዊ ፍጥረታት የተያዘ ነው.
ምንጮች:
- MIT ቴክኖሎጂ ግምገማ
- በኒው ዮርክ ዩኒቨርሲቲ የሌረል ፒንቶ የምርምር ሥራ