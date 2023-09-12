የኮራል እድሳት የወደፊት እጣ ፈንታ፡ ሪፍዎቻችንን ለማዳን ቴክኖሎጂን መጠቀም

የባህር ላይ ባዮሎጂስት ታሪን ፎስተር በምዕራብ አውስትራሊያ የባህር ዳርቻ በአብሮልሆስ ደሴቶች ውስጥ በመስራት ላይ ያለ የአየር ንብረት ለውጥ በኮራል ሪፎች ላይ የሚያስከትለውን አስከፊ ውጤት ተመልክቷል። የአየር ሙቀት መጨመር እና የውቅያኖስ አሲዳማነት እነዚህን ጥቃቅን ስነ-ምህዳሮች ስጋት ላይ ሲጥል፣ የኮራል መልሶ ማቋቋም ጥረቶች ከጥፋት ፍጥነት ጋር ለመራመድ ታግለዋል። ይሁን እንጂ ፎስተር እና ቡድኗ የተበላሹ ሪፎችን በፍጥነት እና በብቃት ለማደስ ሮቦቲክስ እና አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን አጣምሮ የያዘ አዲስ አቀራረብ ፈር ቀዳጅ ናቸው።
ፖሊፕ ተብለው ከሚጠሩ ጥቃቅን ፍጥረታት የተውጣጡ ኮራል ሪፎች ከሩብ ለሚበልጡ የባህር ዝርያዎች መኖሪያ ይሰጣሉ። ነገር ግን ውቅያኖሶች ሲሞቁ እና አሲድ እየጨመሩ ሲሄዱ ኮራሎች ለበሽታ እና ለሞት የተጋለጡ ይሆናሉ። አንዳንድ የሳይንስ ሊቃውንት በ2070 የኮራል ሪፎች ሙሉ በሙሉ ሊጠፉ እንደሚችሉ ይተነብያሉ።
የፎስተር ፈጠራ አቀራረብ የኮራል ፍርስራሾችን ወደ ትናንሽ መሰኪያዎች መከተብ ያካትታል፣ እነዚህም ከኖራ ድንጋይ-አይነት ኮንክሪት በተሰራ ልዩ በተዘጋጀ መሠረት ላይ ይቀመጣሉ። ይህ ሂደት የበርካታ አመታት የካልሲየም እድገትን ያልፋል, ይህም ኮራሎች በፍጥነት እንዲያድጉ እና እንዲበለጽጉ ያስችላቸዋል.
የመልሶ ማቋቋም ሂደቱን የበለጠ ለማፋጠን ፎስተር ከምህንድስና ሶፍትዌር አውቶዴስክ ኩባንያ ጋር በመተባበር አጋርቷል። አብረው የሚሰሩ ሮቦቶችን ለመቆጣጠር አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ በማሰልጠን ላይ ናቸው። እነዚህ ሮቦቶች በትክክለኛ እና በቅልጥፍና የኮራል ቁርጥራጮችን በዘር መሰኪያዎች ላይ እንደ መከተብ ወይም በማጣበቅ ተደጋጋሚ ስራዎችን ማከናወን ይችላሉ። ሮቦቶቹ የኮራል ቅርጾችን ተለዋዋጭነት ለመለየት እና ለመቆጣጠር የእይታ ስርዓቶችም የታጠቁ ናቸው።
እስካሁን የተገኘው ውጤት ተስፋ ሰጪ ቢሆንም አሁንም መሻገር ያለባቸው ፈተናዎች አሉ። በሚንቀሳቀስ ጀልባ ላይ የሚኖረውን ኮራልን በጥንቃቄ መያዝ የሎጂስቲክስ ችግርን ይፈጥራል። ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ የኤሌክትሮኒክስ ክፍሎችን ከጨው ውሃ ጉዳት መከላከል ሌላው አሳሳቢ ጉዳይ ነው። በተጨማሪም የዚህ ቴክኖሎጂ ከፍተኛ ዋጋ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል.
እነዚህን ተግዳሮቶች ለመቅረፍ የፎስተር ጀማሪ ኩባንያ ኮራል ሜከር ከቱሪዝም ኢንዱስትሪው ፍላጎት ለማመንጨት ከካርቦን ክሬዲት ጋር የሚመሳሰል የብዝሃ ሕይወት ክሬዲት ለመስጠት አቅዷል። እንዲሁም እንደ የአውስትራሊያ የባህር ሳይንስ ተቋም (AIMS) ካሉ ድርጅቶች ጋር ሽርክና እየፈለጉ ነው፣ እሱም እንደ ኮራል ዘርን ለትልቅ የመልሶ ማቋቋም ስራ።
ሌሎች አዳዲስ ፈጠራዎች ይበልጥ የሚቋቋሙትን “ሱፐር ኮራሎች” ማራባት እና ዓሦችን ለመሳብ እና ሪፍ መሙላትን ለመጨመር ድምጽን መጠቀምን ያካትታሉ። AIMS ለምሳሌ ሪፍ ሶንግ የተባለ ፕሮጀክት አዘጋጅቷል፣ የውሃ ውስጥ ድምጽ ማጉያዎች በተበላሹ ሪፎች ላይ ጤናማ ድምፅ የሚጫወቱበት የዓሣው ሕዝብ እንዲመለስ ለማበረታታት ነው።
የወደፊቱ የኮራል እድሳት ቴክኖሎጂ እና አዳዲስ አቀራረቦችን መጠቀም ላይ ነው። ነጠላ መፍትሔ ባይኖርም፣ የሮቦቲክስ፣ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ እና ድምፅን መሠረት ያደረጉ መልሶ ማቋቋም ዘዴዎች ጥምረት እነዚህን ደካማ እና አስፈላጊ ሥነ-ምህዳሮችን ለማዳን ትልቅ ተስፋ አላቸው።
ምንጮች:
- አድሪን መሬይ፣ “የኮራል መልሶ ማቋቋም የወደፊት ዕጣ ፈንታ፡ ሪፍዎቻችንን ለማዳን ቴክኖሎጂን መጠቀም፣” ቢቢሲ ዜና
- ግሎባል ኮራል ሪፍ ክትትል አውታረ መረብ፣ “የዓለም የኮራል ሪፍ ሁኔታ፡ 2018”