ጥገኝነት ኢንዱስትሪዎች በምዕራብ ቤንጋል ትልቅ ኢንቨስትመንቶችን አቅደዋል

በሊቀመንበር ሙኬሽ አምባኒ የሚመራው የጥበቃ ኢንዱስትሪዎች በምዕራብ ቤንጋል 45,000 ሚሊዮን ብር መዋዕለ ንዋይ ማፍሰሱን አረጋግጠዋል። ከዚህ በተጨማሪ ኮንግረሜሽኑ ተጨማሪ Rs ኢንቨስት ለማድረግ አቅዷል። በሚቀጥሉት ሶስት አመታት 20,000 ክሮነር. ይህ ዜና በኮልካታ ውስጥ በተካሄደው 7ኛው የቤንጋል ግሎባል ቢዝነስ ሰሚት እትም ላይ ይፋ ሆነ።
አምባኒ አብዛኛው የኢንቨስትመንት ትኩረት በሶስት ቁልፍ ዘርፎች ማለትም በቴሌኮም፣ በችርቻሮ እና በባዮ ኢነርጂ ላይ እንደሚያተኩር ገልጿል። በጂዮ ፋይበር እና ኤር ፋይበር ፈጣን ልቀት፣ Reliance በቤንጋል የሚገኘውን እያንዳንዱን ቤት ወደ ብልህ ቤት ለመቀየር ያለመ ነው። ይህ ለውጥ በክልሉ በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ሰዎች አዲስ የስራ እድል ይፈጥራል ተብሎ ይጠበቃል። አምባኒ ቤንጋል ከህንድ ብቻ ሳይሆን ከአለም ዙሪያ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸውን ተሰጥኦዎች የመሳብ አቅም እንዳለው በመግለጽ ተስፋውን ገልጿል።
Reliance Retail, Reliance Industries, በምዕራብ ቤንጋል አሻራውን ያሰፋል. ኩባንያው በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ውስጥ የችርቻሮ መደብሮችን ከ1000 ወደ 1200 ለማሳደግ አቅዷል። ይህ ማስፋፊያ በመቶዎች የሚቆጠሩ ኤምኤስኤምኢዎችን (ጥቃቅን፣ አነስተኛ እና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን) ይደግፋል እና በመላው ህንድ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ የስርጭት ተደራሽነት እንዲኖራቸው ይጠበቃል።
አምባኒ በተጨማሪም Reliance ለባዮ ኢነርጂ ያለውን ቁርጠኝነት ጎላ አድርጎ ገልጿል። ኮርፖሬሽኑ የራሱን አገር በቀል የዳበረ ቴክኖሎጂ በመጠቀም የህንድ ትልቁ የባዮ ኢነርጂ አምራች ሆኗል። አምባኒ በሚቀጥሉት ሶስት አመታት ውስጥ 100 የተጨመቁ የባዮጋዝ ፋብሪካዎችን ለማቋቋም እቅድ እንዳለው አስታውቋል። በተጨማሪም Reliance አርሶ አደሮችን በከፍተኛ ደረጃ የሃይል ማመንጫዎችን በማልማት የካርበን ልቀትን ለመቀነስ እና ኦርጋኒክ ፍግ ለማምረት ይረዳል።
በእነዚህ የቴሌኮም፣ የችርቻሮ እና የባዮ ኢነርጂ ኢንቨስትመንቶች፣ Reliance Industries ዓላማው ለጋራ ብልጽግና፣ የቴክኖሎጂ ፈጠራ፣ ማካተት እና የቤንጋል ህዝብ ስምምነት ላይ ማበርከት ነው።
በየጥ
Reliance Industries በዌስት ቤንጋል ውስጥ ኢንቨስት ለማድረግ ያቀዳቸው አካባቢዎች ምን ምን ናቸው?
Reliance Industries በዌስት ቤንጋል በቴሌኮም፣ ችርቻሮ እና ባዮ ኢነርጂ ዘርፎች ላይ ኢንቨስት ለማድረግ አቅዷል።
Reliance በዌስት ቤንጋል ምን ያህል የችርቻሮ መደብሮች ለመመስረት አቅዷል?
Reliance Retail, Reliance Industries, በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ውስጥ የችርቻሮ መደብሮችን ቁጥር ከ 1000 ወደ 1200 ለማሳደግ አቅዷል.
በባዮ ኢነርጂ መስክ የ Reliance እቅድ ምንድን ነው?
Reliance Industries በሚቀጥሉት ሶስት አመታት ውስጥ 100 የታመቀ የባዮጋዝ (ሲቢጂ) ተክሎችን ለማቋቋም እና አርሶ አደሮችን በስፋት ለማልማት ያለመ ነው። እነዚህ ተነሳሽነቶች የካርቦን ልቀትን ለመቀነስ እና ኦርጋኒክ ፍግ ለማምረት ይረዳሉ።