የመሬት ምልክት ክስ በሪል እስቴት ደላላ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያለውን ስምምነት አጋልጧል

በሳውዝ ካሮላይና ውስጥ በቅርቡ የቀረበ የፌደራል ደረጃ-ድርጊት ክስ በብሔራዊ ሪልቶሮች ማህበር (NAR) እና በኬለር ዊሊያምስ ሪልቲ መካከል ከታዋቂ የሪል እስቴት ደላላ ድርጅቶች መካከል ያለውን ትብብር አሳይቷል። ክሱ እንደሚያሳየው NAR እና Keller Williams በሰው ሰራሽ መንገድ የወኪል ኮሚሽን ዋጋን ለመጨመር በማሴር በስቴቱ ውስጥ ከኖቬምበር 2019 ጀምሮ ለቤት ሻጮች ተጨማሪ ወጪ አስከትሏል።
ይህ ክስ ሚዙሪ ውስጥ ከታሰበው አስደናቂ ውሳኔ በኋላ የመጣ ሲሆን NAR እና በርካታ ዋና የሪል እስቴት ደላላዎች፣ HomeServices of America እና Keller Williams Realtyን ጨምሮ ኮሚሽኖችን በሰው ሰራሽ መንገድ ከፍ ለማድረግ በማሴር ጥፋተኛ ሆነው ተገኝተዋል። በዚህ ጊዜ ፍርድ ቤቱ 1.8 ቢሊዮን ዶላር ካሳ የከፈለ ሲሆን ሪልቶሮቹ የአሜሪካን ፀረ-አደራ ህግ ጥሰው ከተገኘ መጠኑ በሶስት እጥፍ ሊጨምር ይችላል።
ዋናው ጉዳይ በሪል እስቴት ደላላ ኮሚሽኖች ላይ ያተኮረ ሲሆን ይህም በአብዛኛው በአሜሪካ ውስጥ ካለው የንብረት መሸጫ ዋጋ 5-6 በመቶ የሚሆነው በገዢው ተወካይ እና በሻጩ ተወካይ መካከል የተከፋፈለ ነው። በሚዙሪ ክስ እንደተገለጸው የNAR ፖሊሲዎች አጠቃላይ የደላሎች ኮሚሽንን ከተጨባጭ ገዢዎች በመደበቅ ፀረ-ውድድር ውጤት እንዳላቸው ተቆጥረዋል። ይህ አሰራር ገዢዎች ስለሚያስፈልጉት ወጪዎች እንዲሳሳቱ ሊያደርግ ይችላል.
ገዢዎች የደላላው አገልግሎቶቹ ነፃ ናቸው ብለው በስህተት ሊያምኑ ይችላሉ, በእውነቱ, የቤት ግዢ ዋጋ ከፍተኛ መቶኛ ሊደርስ ይችላል. ለምሳሌ በ500,000% ደላላ ኮሚሽን በ6 ዶላር የሚሸጥ ቤት ገዢው 15,000 ዶላር ለገዢው ወኪል እንዲከፍል ያደርጋል። ኮሚሽኖች በትክክል ከተገለጹ ይህ ክፍያ ሊደራደር ይችላል።
ሪልቶሮች ቤት ገዥዎችን ከፍ ያለ ኮሚሽኖች ወደሚሰጡ ንብረቶች በመምራት ገዢዎችን የበለጠ ወጪ በማድረግ ተከሰዋል። በሚዙሪ እና ደቡብ ካሮላይና ያለው አማካኝ የቤት ዋጋ የእነዚህን ልምዶች ተፅእኖ ያሳያል፣ ገዢዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ዶላሮችን የኮሚሽን ክፍያ ሊከፍሉ ይችላሉ።
የተከሰሱት የሪል ስቴት ቡድኖች እና ደላሎች ምንም አይነት ጥፋት እንዳልፈጸሙ በመካድ ፍርዱን ይግባኝ ለማለት አስበዋል ። ምንም እንኳን ክርክሮቹ ቢኖሩም, ክሶች እና ውሳኔዎች በሪል እስቴት ኢንዱስትሪ ውስጥ ግልጽነት እና ፍትሃዊ ውድድር አስፈላጊ መሆኑን ያሳያሉ. ዋና ስራ አስፈፃሚያቸው በወሩ መጨረሻ ከስልጣናቸው ስለሚለቁ NAR በቅርቡ በአዲሱ አመራር የህግ ፈተናዎች ያጋጥሙታል።
ይህ ክስ ለተጨማሪ ህጋዊ እርምጃ የጎርፍ መግቢያ በር ከፍቷል ፣ከሳሽ ጠበቆች በሌሎች ዋና ዋና የሪል እስቴት ግዙፍ ኩባንያዎች ላይ ተመሳሳይ የፀረ-እምነት ህጎች ጥሰቶችን በመጥቀስ አዲስ የክፍል-እርምጃ ክስ አቅርበዋል ። የሕግ ውጊያው በቀጠለበት ወቅት፣ ይህ አስደናቂ ጉዳይ የሪል እስቴት የድለላ ኢንደስትሪን እንዴት እንደሚያስተካክለው መታየት አለበት።