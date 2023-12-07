ሪቻርድ ብራንሰን ተጨማሪ ኢንቬስትመንትን ባለመቀበሉ የቨርጂን ጋላክሲክ ክምችት ወድቋል

የሪቻርድ ብራንሰን የጠፈር ቱሪዝም ቬንቸር የቨርጂን ጋላክቲክ አክሲዮኖች ብራንሰን በኩባንያው ውስጥ ተጨማሪ ገንዘብ ለማፍሰስ እንደማይፈልግ ማስታወቁን ተከትሎ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ብራንሰን ቨርጂን ጋላክቲክ ቀድሞውንም በቂ ገንዘብ እንዳላት ተናግሯል፣ይህም በ16% የአክሲዮን ዋጋ ከ$2 በታች ዝቅ ብሏል ሰኞ በተከፈተው ገበያ።
ምንም እንኳን ቨርጂን ጋላክቲክ የመጀመሪያ ደንበኞቹን ወደ ህዋ ማሸጋገሩን የመሳሰሉ ጉልህ ክንዋኔዎችን ያስመዘገበ ቢሆንም ኩባንያው በርካታ ፈተናዎችን እየገጠመው ነው። በቅርቡ 20% የሚሆነውን የሰው ሃይሉን ያሰናበተ ሲሆን አሁን ያለውን ተሽከርካሪ ለመተካት ከአስር አመታት በላይ የፈጀውን አዲስ የጠፈር መንኮራኩር መስመር ለማስተዋወቅ እየሰራ ነው።
ብራንሰን በፋይናንሺያል ታይምስ በፃፈው መጣጥፍ ላይ የኢንቨስትመንት ኩባንያቸው ቨርጂን ግሩፕ በወረርሽኙ ተጽዕኖ ምክንያት የገንዘብ ችግር አጋጥሞታል ሲል አብራርቷል። ነገር ግን፣ ቨርጂን ጋላክቲክ ራሱን ችሎ ለመስራት ወደ 1 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ከፍተኛ ገንዘብ እንዳላት ያምናል።
ከህዳር ወር የወጡ የፋይናንሺያል ሰነዶች ቨርጂን ጋላክቲክ ወደ 1.1 ቢሊዮን ዶላር የሚጠጋ ጥሬ ገንዘብ እና ዋስትና እንዳላት አረጋግጠዋል። ይህ ኩባንያው በ2026 ዴልታ በመባል የሚታወቀውን አዲሱን በሮኬት የሚንቀሳቀሱ አውሮፕላኖችን እስኪያሳይ ድረስ እንዲቆይ ማድረግ አለበት።
ቢሆንም፣ የቨርጂን ጋላክቲክ የፋይናንሺያል ሪፖርት ደግሞ በ18% አካባቢ የሰው ሃይል መቀነሱን ገልጿል፣ በህዳር 185 7 ሰራተኞች ከስራ ገበታቸው ላይ ተቀምጠዋል። Branson ቀደም ሲል በቨርጂን ጋላክቲክ የግል ኢንቨስትመንቱን ከፍተኛ ድርሻ ይሸጥ ነበር፣ ነገር ግን ቨርጂን ግሩፕ የብራንሰን ኢንቨስትመንቶች ስራ አስኪያጅ ሆኖ እየሰራ ነው። ፣ ከኩባንያው ከፍተኛ ባለአክሲዮኖች አንዱ ሆኖ ይቆያል።
ብራንሰን በ2021 በቪኤስኤስ ዩኒቲ ተሳፍረው ወደ ጠፈር ካደረገው ታሪካዊ ጉዞ በኋላ ቨርጂን ጋላክቲክ በ2023 መደበኛ የንግድ አገልግሎት ጀምሯል። ወደ ጠፈር ጫፍ.
እነዚህ ስኬቶች ቢኖሩም፣ቨርጂን ጋላክቲክ የጠፈር በረራዎችን ድግግሞሽ የመቀነስ እቅድ በህዳር ወር የፋይናንስ ሪፖርቱ ላይ አስታውቋል። ደንበኞች በየሩብ ሳይሆን በየሩብ ዓመቱ ወደ ቪኤስኤስ አንድነት ወደ ጠፈር ይላካሉ።