የቴሌኮሙኒኬሽን አብዮት-የዓለም አቀፋዊ አካባቢ ኢንተለጀንስ ኃይል

የወደፊቱን መልቀቅ፡ በአለምአቀፍ የአካባቢ ኢንተለጀንስ ሃይል አማካኝነት የቴሌኮሙኒኬሽን ለውጦችን ማድረግ
የቴሌኮሙኒኬሽን ኢንዱስትሪ የምንግባባበት፣ የምንሰራበት እና የምንኖርበትን መንገድ ለመቀየር ቃል በሚገባ የመሬት መንቀጥቀጥ ፈረቃ ላይ ነው። ይህ የለውጥ ሃይል የቴሌኮሙኒኬሽንን መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥን እንደገና የሚገልጽ እና ገደብ የለሽ እድሎችን የወደፊት እድሎችን የሚፈጥር ቴክኖሎጂ ከአለም አቀፋዊ አካባቢ መረጃ በስተቀር ሌላ አይደለም።
ግሎባል አካባቢ እውቀት፣ በመሰረቱ፣ ከጂኦግራፊያዊ መረጃ ትርጉም ያለው ግንዛቤን የማግኘት ችሎታ ነው። በምድር ገጽ ላይ ካለው የተለየ ቦታ አንጻር መረጃን መሰብሰብ፣ መመርመር እና ማየትን ያካትታል። በቴሌኮሙኒኬሽን አውድ ውስጥ ይህ ማለት የሞባይል መሳሪያን ትክክለኛ ቦታ በትክክል ማወቅ, እንቅስቃሴውን መከታተል እና ባህሪውን በእውነተኛ ጊዜ መተንተን መቻል ማለት ነው.
ይህ ቴክኖሎጂ የክትትል መሳሪያዎችን ብቻ አይደለም, ነገር ግን. ስርዓተ ጥለቶችን ስለመረዳት፣ አዝማሚያዎችን ለመተንበይ እና በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔዎችን ስለማድረግ ነው። የአውታረ መረብ አፈጻጸምን ስለማሳደግ፣ የደንበኞችን ልምድ ስለማሻሻል እና የአሰራር ቅልጥፍናን መንዳት ነው። እና ከጊዜ ወደ ጊዜ ተወዳዳሪ እና ደንበኛን ማዕከል ባደረገ ኢንዱስትሪ ውስጥ እነዚህ ችሎታዎች በዋጋ ሊተመን የማይችል ናቸው።
ለምሳሌ፣ በአለምአቀፍ አካባቢ መረጃ፣ የቴሌኮም ኩባንያዎች የኔትወርክ መሠረተ ልማታቸውን ማመቻቸት ይችላሉ። የደንበኞቻቸውን ጂኦግራፊያዊ ስርጭት እና የአጠቃቀም ዘይቤን በመተንተን ከፍተኛውን ሽፋን እና አነስተኛ ጣልቃገብነትን ለማረጋገጥ የሕዋስ ማማዎቻቸውን በስልት ማስቀመጥ ይችላሉ። ይህ የአገልግሎት ጥራትን ከማሻሻል በተጨማሪ የሥራ ማስኬጃ ወጪዎችን ይቀንሳል.
ከዚህም በላይ የአለምአቀፍ አካባቢ መረጃ የቴሌኮም ኩባንያዎች ግላዊ አገልግሎቶችን እንዲያቀርቡ ሊረዳቸው ይችላል። የደንበኞቻቸውን የአካባቢ ባህሪ በመረዳት አካባቢን መሰረት ያደረጉ አገልግሎቶችን እና የታለሙ ማስታወቂያዎችን ማቅረብ ይችላሉ። ይህ የደንበኞችን ተሳትፎ ከማሻሻል በተጨማሪ አዲስ የገቢ ምንጮችን ይከፍታል።
በተጨማሪም የአለምአቀፍ አካባቢ መረጃ የቴሌኮም ኔትወርኮችን ደህንነት ሊያሻሽል ይችላል። የቴሌኮም ኩባንያዎች የመሳሪያዎችን መገኛ እና እንቅስቃሴ በመከታተል የማጭበርበር ድርጊቶችን መለየት እና መከላከል ይችላሉ። ይህ አውታረ መረቡን ብቻ ሳይሆን ደንበኞቹን ይከላከላል.
ነገር ግን፣ የአለምአቀፍ ቦታን የማሰብ ችሎታን መጠቀም ከችግሮቹ ውጪ አይደለም። የተራቀቁ ቴክኖሎጂዎችን፣ ጠንካራ የውሂብ አስተዳደር ስልቶችን እና ጥብቅ የግላዊነት መቆጣጠሪያዎችን ይፈልጋል። የቴሌኮም ኩባንያዎች አሰራራቸውንና ፉክክርን በሚመለከት ለውጥን ይጠይቃል።
ነገር ግን ሽልማቱ ጥረቱን ያስቆማል። በMarketsandMarkets ባቀረበው ዘገባ መሰረት የአለም የአቀማመጥ ኢንተለጀንስ ገበያ በ10.6 ከ$2019 ቢሊዮን ወደ 27.3 ቢሊዮን ዶላር በ2024 ያድጋል ተብሎ ይጠበቃል ፣በግምት ወቅት በ 20.9% ውሁድ ዓመታዊ የዕድገት ተመን (CAGR)። ይህ ቴክኖሎጂ ያለውን ግዙፍ አቅም እና ወደፊት በቴሌኮሙኒኬሽን ውስጥ ያለውን ወሳኝ ሚና አጉልቶ ያሳያል።
በማጠቃለያው የአለም አቀፋዊ አቀማመጥ መረጃ ለቴሌኮሙኒኬሽን ኢንዱስትሪው የጨዋታ ለውጥ ነው። ደንበኞችን ለመረዳት፣ ለማሳተፍ እና ለማገልገል ከዚህ በፊት ታይቶ የማያውቅ ችሎታዎችን ይሰጣል። የቴሌኮም ኩባንያዎች ሥራቸውን እንዲያሳድጉ፣ አገልግሎቶቻቸውን እንዲያሳድጉ እና ኔትወርኮቻቸውን እንዲጠብቁ ያስችላቸዋል። እና ከሁሉም በላይ፣ የወደፊቱን ጊዜ በልበ ሙሉነት እና በቅልጥፍና እንዲሄዱ የሚያስችል ኃይል ይሰጣቸዋል።
በቴሌኮሙኒኬሽን ውስጥ ያለው አብዮት እዚህ አለ፣ እና በአለም አቀፉ የቦታ መረጃ የተጎላበተ ነው። የቴሌኮም ኩባንያዎች ይህንን ቴክኖሎጂ ተቀብለው የወደፊቱን ጊዜ የሚለቁበት ጊዜ ነው።