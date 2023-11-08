የርቀት ሥራን አብዮት ማድረግ፡ የቻይና ዴስክቶፕ እንደ አገልግሎት ኢንዱስትሪ መጨመር
በቅርብ ዓመታት ውስጥ, ዓለም አቀፋዊ የሰው ኃይል ወደ ሩቅ ሥራ ከፍተኛ ለውጥ አሳይቷል. የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ይህንን አዝማሚያ እያፋጠነው በመምጣቱ፣ በዓለም ዙሪያ ያሉ የንግድ ድርጅቶች ከአዲሱ የአሰራር ዘዴ ጋር ለመላመድ ተገድደዋል። በዚህም ምክንያት እንከን የለሽ የርቀት ስራን የሚያስችሉ የፈጠራ መፍትሄዎች ፍላጎት ጨምሯል። እጅግ በጣም ተወዳጅነትን ካተረፈው አንዱ መፍትሔ ዴስክቶፕ እንደ አገልግሎት (DaaS) ነው።
ዳኣስ የኢንተርኔት ግንኙነት ያለው መሳሪያ በመጠቀም ተጠቃሚዎች ከየትኛውም ቦታ ሆነው የዴስክቶፕ አካባቢያቸውን እንዲደርሱበት የሚያስችል የደመና ማስላት ቴክኖሎጂ ነው። ዳኤኤስ በአካላዊ ሃርድዌር ላይ ከመተማመን ይልቅ ሰራተኞቻቸውን ምርታማነት እና ደህንነትን ሳያበላሹ በርቀት እንዲሰሩ የሚያስችል ምናባዊ የዴስክቶፕ ልምድን ይሰጣል።
በቴክኖሎጂ እድገቷ የምትታወቀው ቻይና በዳኤኤስ ኢንዱስትሪ ውስጥ ቁልፍ ተዋናይ ሆና ብቅ ብሏል። የሀገሪቱ ጠንካራ መሠረተ ልማት፣ ሰፊ የክላውድ ማስላት ችሎታዎች እና ሰፊ የችሎታ ገንዳ የርቀት ሥራን በመለወጥ ረገድ እንደ ዓለም አቀፋዊ መሪ አድርጓታል።
በየጥ:
ጥ፡ ዴስክቶፕ እንደ አገልግሎት (DaaS) ምንድን ነው?
መ፡ ዳኣስ የኢንተርኔት ግንኙነት ያለው ማንኛውንም መሳሪያ በመጠቀም ተጠቃሚዎች የዴስክቶፕ አካባቢያቸውን በርቀት እንዲያገኙ የሚያስችል የደመና ማስላት ቴክኖሎጂ ነው።
ጥ፡ ዳኣስ እንዴት ነው የሚሰራው?
መ፡ ዳኤኤስ የዴስክቶፕ አካባቢን በደመና አገልጋይ ላይ በማስተናገድ ምናባዊ የዴስክቶፕ ልምድን ይሰጣል። ተጠቃሚዎች ማንኛውንም መሳሪያ በመጠቀም ዴስክቶቻቸውን እና አፕሊኬሽኖቻቸውን ከየትኛውም ቦታ ማግኘት ይችላሉ።
ጥ፡ ቻይና ለምን የዳኣስ ኢንዱስትሪን እየመራች ነው?
መ፡ ቻይና ጠንካራ የቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት፣ ሰፊ የደመና ማስላት ችሎታዎች እና ትልቅ ችሎታ ያለው ገንዳ ያላት፣ ይህም የርቀት ሥራን በመለወጥ ረገድ ዓለም አቀፍ መሪ ያደርጋታል።
ጥ፡ ዳኤኤስ ንግዶችን እንዴት ይጠቅማል?
መ፡ ዳኤኤስ ንግዶች ምርታማነትን እና ደህንነትን ሳይጎዳ የርቀት ስራን እንዲያነቃቁ ያስችላቸዋል። ለዘመናዊ የስራ አከባቢዎች ተስማሚ መፍትሄ እንዲሆን በማድረግ ተለዋዋጭነት, መለካት እና ወጪ ቆጣቢነት ያቀርባል.
የርቀት ስራ የአለምን የሰው ሃይል የወደፊት እጣ በመቅረጽ በቀጠለ ቁጥር፣የቻይና ዳኤኤስ ኢንደስትሪ እድገት ትልቅ ሚና ሊጫወት ነው። በፈጠራ መፍትሄዎች እና በቴክኖሎጂ ብቃቷ፣ ቻይና የንግድ ሥራዎችን በሚሠራበት መንገድ ላይ ለውጥ እያመጣች፣ ለተለዋዋጭ እና ቀልጣፋ የሥራ አካባቢ መንገዱን እየዘረጋች ነው።