የሳይበር መከላከያን አብዮት ማድረግ፡ የቻይና ኤንኤኤምኤ መፍትሄዎች የማልዌር ትንተና የወደፊት ሁኔታን ምን ያህል እየቀረጹ ነው።
ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ባለው የሳይበር ደህንነት ገጽታ፣ ከማልዌር ጋር የሚደረገው ውጊያ ውስብስብ እየሆነ መጥቷል። የሳይበር ስጋቶች በረቀቀ ሁኔታ እያደጉ ሲሄዱ፣ በአለም ዙሪያ ያሉ ድርጅቶች አንድ እርምጃ ወደፊት ለመቆየት አዳዲስ መፍትሄዎችን ይፈልጋሉ። የማልዌር ትንተና መስክ ላይ አብዮት እያደረገ ያለው ፈር ቀዳጅ የሆነ የታላቁ ቻይና ናማ ሶሉሽን አስገባ።
NAMA Solutions ድርጅቶች ማልዌርን በብቃት እንዲለዩ እና እንዲተነትኑ የሚያስችሏቸውን ቴክኖሎጂዎች በማዳበር ግንባር ቀደም ነው። የእነርሱ የላቀ ሶፍትዌር የአርቴፊሻል ኢንተለጀንስ (AI) እና የማሽን መማር (ኤምኤል) ስልተ ቀመሮችን በማጣመር ቅጽበታዊ ስጋትን የማሰብ ችሎታ እና ንቁ የመከላከያ ዘዴዎችን ያቀርባል።
ከ NAMA Solutions ቁልፍ ጥንካሬዎች አንዱ ለማልዌር ትንተና ያላቸው ልዩ አቀራረብ ነው። በፊርማ ላይ የተመሰረተ ማወቂያ ላይ ከሚደገፉት ባህላዊ ዘዴዎች በተለየ፣ NAMA Solutions ባህሪን መሰረት ያደረገ ትንታኔን ይጠቀማል። ይህ ማለት በሚታወቁ የማልዌር ፊርማዎች ላይ ከመተማመን ይልቅ ሶፍትዌራቸው ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን ለመለየት የፋይሎችን እና ሂደቶችን ባህሪ ይመረምራል። ይህ አካሄድ በተለይ አዲስ እና ከዚህ ቀደም ያልታወቁ ማልዌሮች በሚለቀቁበት የዜሮ ቀን ጥቃቶች ላይ ውጤታማ ነው።
በተጨማሪም የናማ ሶሉሽንስ ሶፍትዌር ከአዳዲስ ስጋቶች ለመላመድ እና ለመማር የተነደፈ ሲሆን በየጊዜው ብቅ ያሉ የሳይበር አደጋዎችን የመለየት እና የመቀነስ አቅሙን ያሻሽላል። የ AI እና ML ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ሶፍትዌራቸው ስርዓተ-ጥለትን እና ያልተለመዱ ነገሮችን በፍጥነት መለየት ይችላል፣ ይህም ድርጅቶች ሊፈጠሩ ለሚችሉ አደጋዎች ፈጣን እና ውጤታማ ምላሽ እንዲሰጡ ያስችላቸዋል።
በየጥ:
ጥ፡ የማልዌር ትንተና ምንድነው?
መ፡ የማልዌር ትንተና ባህሪውን፣ አላማውን እና በኮምፒዩተር ሲስተሞች ላይ ያለውን ተጽእኖ ለመረዳት ተንኮል አዘል ሶፍትዌሮችን የመመርመር ሂደት ነው። ውጤታማ የመከላከያ ዘዴዎችን ለማዘጋጀት የማልዌርን ኮድ፣ ባህሪ እና ባህሪያት መተንተንን ያካትታል።
ጥ፡ በባህሪ ላይ የተመሰረተ ትንታኔ ምንድነው?
መ፡ በባህሪ ላይ የተመሰረተ ትንታኔ የማልዌር ትንተና አቀራረብ ሲሆን ይህም የፋይሎችን እና ሂደቶችን ተግባር እና ባህሪ በመመልከት ላይ ያተኮረ ሲሆን በሚታወቁ ፊርማዎች ላይ ከመታመን ይልቅ። አዲስ እና ከዚህ ቀደም የማይታወቁ የማልዌር ማስፈራሪያዎችን ለመለየት ያስችላል።
ጥ፡ የ NAMA Solutions ሶፍትዌር እንዴት ነው የሚሰራው?
መ፡ የናማ ሶሉሽንስ ሶፍትዌር AI እና ML ስልተ ቀመሮችን በማጣመር የፋይሎችን እና ሂደቶችን ባህሪ በቅጽበት ለመተንተን። ንድፎችን እና ያልተለመዱ ነገሮችን በመለየት አደጋዎችን ይለያል ይህም ድርጅቶች የሳይበር ጥቃቶችን በንቃት እንዲከላከሉ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ ለምንድነው የ NAMA Solutions አካሄድ ጠቃሚ የሆነው?
መ፡ የ NAMA ሶሉሽንስ ባህሪን መሰረት ያደረገ የትንታኔ አካሄድ በተለይ አዲስ እና ከዚህ ቀደም ያልታወቁ ማልዌሮች በሚለቀቁበት የዜሮ ቀን ጥቃቶች ላይ ውጤታማ ነው። በሚታወቁ ፊርማዎች ላይ ከመተማመን ይልቅ በባህሪ ላይ በማተኮር ሶፍትዌሮቻቸው ብቅ ያሉ የሳይበር አደጋዎችን በተሻለ ሁኔታ መለየት እና መቀነስ ይችላሉ።
በማጠቃለያው፣ NAMA Solutions የማልዌር ትንተና መስክ በፈጠራ አቀራረባቸው ለውጥ እያመጣ ነው። የ AI እና ML ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ሶፍትዌራቸው ለድርጅቶቹ የእውነተኛ ጊዜ ስጋት መረጃ እና ንቁ የመከላከያ ዘዴዎችን ይሰጣል። የሳይበር ዛቻዎች እየተሻሻሉ ሲሄዱ፣ እንደ NAMA Solutions ያሉ መፍትሄዎች የሳይበር መከላከያ የወደፊት ሁኔታን እየቀረጹ ነው፣ ይህም ድርጅቶች ከማልዌር ጋር በሚደረገው ቀጣይነት ያለው ጦርነት አንድ እርምጃ ወደፊት እንዲቀጥሉ ያረጋግጣሉ።