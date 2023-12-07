የፈጠራ ዘመናዊ የበዓል ሕብረቁምፊ መብራቶች ማለቂያ የሌለው የማስዋብ እድሎችን ይሰጣሉ

ማጠቃለያ፡ ናኖሌፍ ከ Matter እና HomeKit ጋር ተኳሃኝ የሆነ አዲስ የSmart Holiday String Lights መስመር አስተዋውቋል፣ የበዓል ማስጌጥ ለውጥ። በ 99 ኤልኢዲዎች ለ 2 ሜትር የብርሃን ገመድ በ $ 250 ዋጋ, እነዚህ መብራቶች በገበያ ላይ ካሉ ተመሳሳይ ምርቶች ጋር ሲነፃፀሩ ወጪ ቆጣቢ አማራጭን ያቀርባሉ. ባለሁለት ፈትል ንድፍ፣ እነዚህ መብራቶች ዛፎችን ለማስጌጥ በጣም ጥሩ ናቸው፣ ይህም አንድ ክር ተጠቅልሎ ሌላኛው ደግሞ ወደ ታች በመጠቅለል የበለጠ ወጥ የሆነ ገጽታ ይሰጣል። እንደ አንዳንድ ተፎካካሪዎች የግለሰብ የ LED ቁጥጥር ባያቀርቡም የናኖሌፍ ስትሪንግ መብራቶች 16 ሚሊዮን ደማቅ ቀለሞችን እና በርካታ ነጭ ጥላዎችን በማቅረብ ቀድመው ከተነደፉ የቀለም ቤተ-ስዕሎች እና ቅጦች ጋር ይመጣሉ። የናኖሌፍ መተግበሪያ ተጠቃሚዎች ብጁ የብርሃን ትዕይንቶችን እንዲፈጥሩ ወይም ከተለያዩ ማህበረሰብ-የተፈጠሩ ንድፎችን እንዲመርጡ ያስችላቸዋል። መብራቶቹን ከሙዚቃ ጋር የማመሳሰል ችሎታ እና በመተግበሪያው ወይም በድምጽ ትዕዛዞች ከ Siri ጋር የመቆጣጠር ችሎታ እነዚህ መብራቶች ምቾት እና ሁለገብነት ይሰጣሉ። የ IP44 የውሃ/አቧራ መቋቋም ደረጃም ለቤት ውስጥ እና ለቤት ውጭ አገልግሎት ተስማሚ ያደርጋቸዋል። በተጨማሪም፣ እንደ HomeKit መሣሪያ፣ ተጠቃሚዎች በምርጫዎቻቸው ወይም ዳሳሾችን በመጠቀም መብራቶችን ለመቆጣጠር አውቶሜትሶችን እና መርሃ ግብሮችን መፍጠር ይችላሉ። የናኖሌፍ ማተር የነቃው ስትሪንግ ብርሃኖች ለበዓል ማስጌጥ ተመጣጣኝ እና ለተጠቃሚ ምቹ መፍትሄን ይሰጣሉ፣ ይህም ለቴክኖሎጂ አዋቂ የቤት ባለቤቶች የግድ እንዲኖራቸው ያደርጋል።
ማሳሰቢያ፡ ይህ መጣጥፍ የናኖሌፍ ስማርት ሆሊዴይ ሕብረቁምፊ መብራቶችን ፈጠራ ባህሪያት እና ጥቅሞች ያጎላል፣ ከ Matter እና HomeKit ጋር ያላቸውን ተኳሃኝነት፣ አቅማቸውን እና የሚያቀርቡትን ሰፊ የማበጀት አማራጮች ላይ አፅንዖት ይሰጣል።