የ Housemarque ጨዋታ ዳይሬክተር ከ14 ዓመታት በኋላ ሄደ

በሚገርም ማስታወቂያ የ Housemarque የጨዋታ ዳይሬክተር ሃሪ ክሩገር ከ14 አመታት አስደናቂ ሩጫ በኋላ ስቱዲዮውን እንደሚለቅ ገልጿል። በታላቅ አድናቆት በተሞላው ሪተርንአል ላይ በሰራው ስራ የሚታወቀው ክሩገር ቡድኑን በጉጉት የሚጠበቀውን የ PlayStation 5 ጨዋታ አዘጋጅቷል። የእሱ መነሳት ለስቱዲዮው ትልቅ ለውጥ ያሳያል፣ነገር ግን ሃውስማርኬ ስለወደፊቱ ጊዜ ብሩህ ተስፋ አለው።
ክሩገር በ Housemarque በቆየባቸው ጊዜያት የስቱዲዮውን አቅጣጫ በመቅረጽ ረገድ አስተዋፅዖ አድርጓል። ከቀደምት የመጫወቻ ማዕከል አነሳሽነት እንደ Outland፣ Resogun እና Nex Machina፣ እስከ መመለሻ ስኬት ድረስ፣ የክሩገር ራዕይ እና ፍላጎት ለስቱዲዮ እድገት እና ስኬት ወሳኝ ነበሩ።
ክሩገር በሃውማርኬ ለነበረው ቆይታ ያለውን ጥልቅ ምስጋና ገልጿል፣ “በዚህ ጉዞ ሃውስማርኬን ማጀቤ ትልቅ ክብር ነው። የገነትን ምሰሶዎች አንድ ላይ አናውጣቸዋለን፣ እና እንደ ስቱዲዮ ባደረግናቸው አስደናቂ ነገሮች ለዘላለም እኮራለሁ።”
ምንም እንኳን ክሩገር የመልቀቅበትን ልዩ ምክንያት ባይገልፅም ለወደፊት በብሩህ ተስፋ እንደሚወጣ ለአድናቂዎቹ አረጋግጧል። በስራው ውስጥ አንድ አስደሳች አዲስ ፕሮጀክት ጠቅሶ በሃውስማርኬ ጎበዝ ቡድን እንዲሁም ከ Sony እና PlayStation ስቱዲዮዎች የማያቋርጥ ድጋፍ ያላቸውን እምነት ገልጿል።
የሃውስማርኬ ዋና ስራ አስኪያጅ እና ተባባሪ መስራች ኢላሪ ኩቲቲን፣ ወደ ስቱዲዮ ያመጣውን ተፅእኖ እና ራዕይ በማጉላት ክሩገር ላበረከቱት አስተዋጾ እውቅና ሰጥተዋል። ኩቲቲን በሪተርንናል የ"Arcade" ዳግም መወለድን አጉልቶ አሳይቷል እናም ወደፊት መሪዎች በዚህ ስኬት ላይ እንዲገነቡ ያላቸውን ጉጉት ገልጿል።
Housemarque ወደፊት ሲራመድ በአሁኑ ጊዜ በደጋፊዎች መካከል ደስታን ለፈጠረው "አዲሱ ትልቅ ፕሮጄክታቸው" በዝግጅት ላይ ናቸው። ስለ ፕሮጀክቱ እስካሁን ዝርዝር መረጃ ባይገለጽም፣ የሥቱዲዮው ቀጣይ ጨዋታ አዲስ አይፒ እንደሚሆን ተረጋግጧል።
በጁን 2021 በሶኒ በቅርቡ በተገዛው እና የመመለሻ ስኬት፣ Housemarque ለቀጣይ እድገት እና ፈጠራ ዝግጁ ነው። ደጋፊዎቹ ይህንን ሽግግር ሲያደርጉ እና ወደ ቀጣዩ የጉዟቸው ምዕራፍ ሲገቡ ከስቱዲዮ ታላቅ ነገር ሊጠብቁ ይችላሉ።
በየጥ
1. ሃሪ ክሩገር ማን ነው?
ሃሪ ክሩገር በ Housemarque ለ14 ዓመታት የሰራ የጨዋታ ዳይሬክተር ነው። እሱ በይበልጥ የሚታወቀው በReturnal እድገት ውስጥ ባለው ሚና በጣም ታዋቂ በሆነው የ PlayStation 5 ጨዋታ ነው።
2. ሃሪ ክሩገር ለምን ሃውስማርኪን እየለቀቀ ነው?
ሃሪ ክሩገር ከሃውስማርኬ የወጣበት ትክክለኛ ምክንያት አልተገለጸም። ይሁን እንጂ በስቱዲዮ ውስጥ ስላሳለፈው ጊዜ አድናቆቱን ገልጿል እና በስራው ውስጥ አንድ አስደሳች አዲስ ፕሮጀክት ጠቅሷል.
3. የ Housemarque ቀጣይ ፕሮጀክት ምንድነው?
የ Housemarque ቀጣዩ ፕሮጀክት በአሁኑ ጊዜ እየተዘጋ ነው፣ ነገር ግን አዲስ አይፒ እንደሚሆን ተረጋግጧል። ደጋፊዎች ስለዚህ በጣም በጉጉት ስለሚጠበቀው ጨዋታ ተጨማሪ ዝርዝሮችን በጉጉት እየጠበቁ ነው።
4. ሃሪ ክሩገር በ Housemarque ላይ ተጽዕኖ ያሳደረው እንዴት ነው?
ሃሪ ክሩገር የሃውስማርኬን አቅጣጫ በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና ተጫውቷል። ፍላጎቱ እና አቅጣጫው ለስቱዲዮው እድገት አጋዥ ሲሆኑ በተለይም በሪተርንናል ስኬት እና የ"Arcade" ዘውግ መነቃቃት ላይ ናቸው።
5. ለ Housemarque የወደፊት ዕጣ ፈንታ ምን ይሆናል?
ሃሪ ክሩገር ቢሄድም ሃውስማርኬ ስለወደፊቱ ብሩህ ተስፋ አለው። በ Sony እና PlayStation ስቱዲዮዎች ድጋፍ እንዲሁም ባለ ጎበዝ ቡድናቸው ስቱዲዮው ለቀጣይ ስኬት እና ፈጠራ ዝግጁ ነው።