የሚታወቅ የላንካስተር ካውንቲ ምግብ ቤት እና የቤት እንስሳት መካነ አራዊት ለሽያጭ

ማጠቃለያ፡ ከአምስት አስርት አመታት በላይ በስራ ላይ ከዋለ በኋላ፣ በላንካስተር ካውንቲ የሚገኘው ተወዳጁ ፕሪትዘል ሃት አሁን በገበያ ላይ ነው። ትልቅ የቤት እንስሳት መካነ አራዊት እና ታዋቂ ምግብ ቤትን ያካተተው ንብረቱ በ850,000 ዶላር ለሽያጭ ቀርቧል።
በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ በላንካስተር ካውንቲ ውስጥ ተወዳጅ የሆነው ፕሪትዘል ሃት ለሽያጭ ቀርቧል። ከ50 ዓመታት በላይ ጎብኚዎችን ሲያስደስት የነበረው ይህ ምስላዊ ተቋም አሁን አዲስ ባለቤትነት ይፈልጋል።
በ 2224 Furnace Hills Pike ላይ ባለው ሰፊ ንብረት ላይ የፕሪትዘል ሃት አምስት ሄክታር የደን መሬት የሚይዝ የተንጣለለ የቤት እንስሳት መካነ አእዋፍ አለው። ከቤት እንስሳት መካነ አራዊት ጎን ለጎን ንብረቱ 2,277 ካሬ ጫማ ስፋት ያለው የሚያምር ምግብ ቤት አለው። ከቤት ውጭ፣ ደንበኞች ከ20 የሽርሽር ጠረጴዛዎች በአንዱ ላይ ምግባቸውን መደሰት ይችላሉ፣ በቤት ውስጥ ግን ተጨማሪ 45 መቀመጫዎች አሉ።
ንብረቱ ከ 45 እስከ 50 ተሽከርካሪዎችን ለማስተናገድ የሚያስችል በቂ የመኪና ማቆሚያ ቦታ ስለሚሰጥ በዚህ ያልተለመደ ቦታ ላይ ምቾት አይጎዳውም ።
እ.ኤ.አ. በ 1967 የተገነባው የፕሬዝል ሃት የጊዜ ፈተናን የቆመ እና እንከን የለሽ ሁኔታ ላይ ይቆያል። በአፍ በሚሰጥ በርገር፣ ሳንድዊች፣ ቺዝ ስቴክ፣ አይስ ክሬም፣ ሶዳ እና በእርግጥ ፕሪትልስ በመባል የሚታወቀው የመመገቢያ አዳራሽ የተቋሙ ልብ እና ነፍስ ሆኖ አገልግሏል።
ሃዋርድ ሃና ሪል እስቴት የዚህን አንድ አይነት ንብረት ሽያጭ እያስተናገደ ሲሆን ከቶሚ ሎንግ እንደ ዝርዝር ወኪል ጋር። የላንካስተር ካውንቲ የበለጸጉ ቅርሶችን የመጠበቅ ፍላጎት ያላቸው እምቅ ገዢዎች በፕሪትዘል ሃት የሚጠብቀውን አስደናቂ እድል በእርግጠኝነት ይገነዘባሉ።
ስለወደፊቱ የዚህ ተወዳጅ ተቋም ተጨማሪ መረጃ ሲገኝ ለበለጠ መረጃ ይከታተሉ። የፕሪትዘል ሃት የሚቀጥለው ምዕራፍ እስኪገለጥ በመጠባበቅ ላይ ያለ የታሪክ ቁራጭ ይጠብቃል።