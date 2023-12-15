የታቀደው የመጋዘን ኮምፕሌክስ ብልጭታ ለካሮል ከተማ ነዋሪዎች ስጋት

በዮርክ ካውንቲ የካሮል ታውንሺፕ ነዋሪዎች ከመንገድ 15 አቅራቢያ በእንቅልፍ በተሞላው የሀገር መንገድ ላይ ግዙፍ የመጋዘን ኮምፕሌክስ ለመገንባት አቅደዋል። የታቀደው ፕሮጀክት፣ ሰሜናዊ ቢዝነስ ፓርክ ተብሎ የሚጠራው፣ ወደ አንድ ሚሊዮን ካሬ ጫማ የሚጠጉ ሶስት መጋዘኖችን ያጠቃልላል። ጉዳዩ ያሳሰባቸው ነዋሪዎች ልማቱን ለመቃወም የዲልስበርግ አካባቢ ነዋሪዎች ለምክንያታዊ እድገት የተሰኘ ተሟጋች ቡድን አቋቁመዋል።
የነዋሪዎች ዋነኛ ስጋት በህብረተሰቡ ደህንነት ላይ የሚኖረው ተፅዕኖ ነው. የጎልፍ ኮርስ መንገድ፣ ወደታሰበው ቦታ የሚወስደው ዋና መንገድ፣ በከባድ መኪና ትራፊክ ይሞላል። ይህ በአቅራቢያው በሚገኘው የትምህርት ቤት ዲስትሪክት ውስጥ ላሉ ተማሪዎች፣ በተለይም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አቋራጭ ቡድን ውስጥ ባሉ ሰፈር ውስጥ በመደበኛነት የሚሮጡትን ስጋት ይፈጥራል። በቀን እስከ አንድ ሺህ የሚደርሱ የጭነት መኪናዎች ጉዞዎች መጨመር በአካባቢው ደህንነት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል.
ውስብስቡ ሊፈጠር የሚችለውን አሉታዊ የአካባቢ ተፅእኖ ነዋሪዎችም ይጨነቃሉ። የአየር፣ የብርሀን እና የድምፅ ብክለት ዋና ዋና ጉዳዮች ናቸው በተለይም መጋዘኖቹ በቀን 24 ሰዓት አገልግሎት ይሰጣሉ። ገንቢው ግንባታ ለመጀመር ሁኔታዊ አጠቃቀም ፈቃድ በመፈለግ ለካሮል ታውንሺፕ ዕቅዶችን አቅርቧል። የመጀመሪያው የዞን ክፍፍል ስብሰባ ወደ ታህሳስ 14 ተላልፏል።
ለታቀደው ልማት ምላሽ ፕሮጀክቱን የሚቃወሙ የቤት ባለቤቶች ለህጋዊ ውክልና ገንዘብ ለማሰባሰብ የ GoFundMe ዘመቻ ጀምረዋል። ጉዳያቸውን በመግለጽ እና በአንድነት በመሰባሰብ ውሳኔያቸውን በሚወስኑበት ጊዜ የከተማው አስተዳደር ተቃውሞአቸውን ከግምት ውስጥ እንዲያስገባ ማግባባት እንደሚችሉ ተስፋ ያደርጋሉ።
ሁለቱም የካሮል ታውንሺፕ ባለስልጣናት እና የገንቢው እናት ኩባንያ በነዋሪዎቹ ስጋት እና ተቃውሞ ላይ እስካሁን አስተያየት አልሰጡም። ይህ በእድገት እና በህብረተሰቡ ጥያቄዎች መካከል ያለው ፍጥጫ እንዴት እንደሚፈታ ወደፊት የሚታይ ይሆናል።